El abogado de la ex de Sergio Denis pedirá una pericia para saber si es “cleptómana”

Verónica Monti, la expareja de Sergio Denis, fue detenida este domingo en el shopping Alto Palermo de la ciudad de Buenos Aires, acusada de intentar llevarse de un local de ropa dos pares de calzado. Este lunes se difundió un video del momento en que es aprehendida por la Policía. Al respecto, su abogado Martin Francolino habló en los medios sobre su estrategia judicial para que sea sobreseída.

“Pedí una pericia psicológica para ver si sufre de la enfermedad llamada cleptomanía”, indicó el letrado en El club de las divorciadas (eltrece). Y explicó: “Ella se pone ansiosa o con un deseo enorme de arrebatar cosas, pero cuando lo hace se angustia enormemente y llora. Si la pericia sale positiva hay que hacer un sobreseimiento”.

El abogado de Verónica Monti pedirá una pericia psicológica

Este lunes, se dio a conocer el video de las cámaras de seguridad del local comercial ubicado dentro del shopping de Palermo. En las imágenes se puede ver que Verónica, frente a la sospecha de que se estaba llevando algo, es apartada a un costado mientras el personal de seguridad revisa sus pertenencias.

Respecto de este momento, la conductora del programa, Laurita Fernández, contó: “Lo que sucedió fue que ella le quitó la etiqueta a las botas, pero habría un código en la suela que hace que los empleados se den cuenta de que el producto no había sido pagado. Por eso la detuvieron”.

Los dos pares de calzado que Verónica Monti habría intentado llevarse sin pagar de un local de ropa del Alto Palermo Twitter: @jennydiserio

En tanto, Francolino dijo que su clienta estaba “encarcelada”, pero que debería estar en libertad. Y justificó: “Eso fue después de la indagatoria que tuvimos al mediodía. Le dije al juzgado, cuando la asistí en la defensa, que como el delito fue infraganti debía estar demorada. Como no teníamos la filmación completa, yo solicité que hicieran un cambio de carátula porque hay una tentativa de hurto, no de robo”.

Ahora la Justicia deberá determinar si la última novia de Sergio Denia sufre un problema de salud mental que la lleva a cometer estos delitos. Respecto de la cleptomanía, el psicólogo del programa de eltrece, Gabriel Cartañá, detalló que “las condiciones para que lo haga es que no puede evitarlo, que es repetitivo y que no tiene una compensación económica, es decir, no roba para venderlo o para usarlo, sino que lo necesita”.

Cabe recordar que Monti tuvo un antecedente similar en 2019 en un local de ropa de Belgrano, cuyas empleadas dieron a conocer las imágenes de las cámaras de seguridad del comercio que muestran a una mujer agarrando una prenda y guardándosela en la cartera que está colgando de un cochecito de bebé. Sobre este material, la periodista negó ser ella la protagonista.

En junio del mismo año trascendió otro episodio en un supermercado. Los dueños del comercio denunciaron que “metió productos en un cochecito de bebé y se fue sin pagar”.

De acuerdo al pedido de Francolino, Monti podría ser juzgada por el delito de hurto simple (Art. 162 del Código Penal, con una pena de un mes a dos años de prisión), pero en grado de tentativa (Art. 42), que reduce la pena. Los mencionados antecedentes podrían complicar esta causa, pero si se comprueba que sufre cleptomanía podría ser sobreseída y debería abordar un tratamiento de salud mental.

