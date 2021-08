Tras ser detenida por “tentativa de robo”, Verónica Monti, la exnovia de Sergio Denis, rompió el silencio: “A nadie le recomiendo mi presente”

Bajo la carátula “tentativa de robo”, Verónica Monti fue detenida y liberada pocas horas después. Luego de presuntamente intentar robar dos pares de calzado en un reconocido local de un shopping de Palermo, la mujer -que se hizo conocida por la relación que mantenía con el cantante Sergio Denis- rompió este martes el silencio y confesó que todo es causa de su enfermedad, la cleptomanía.

“Estoy muy angustiada. Solo me importan mis hijos. No voy a hablar”, le dijo a través de un mensaje de WhatsApp la acusada de robo a Carlos Monti en Nosotros a la mañana. Y enseguida, justificó su accionar en su enfermedad: “ La cleptomanía es una enfermedad que no tiene nada que ver con la inteligencia que tengo ”, expresó.

A su vez, la mujer aseguró que las versiones que circulan sobre la situación que protagonizó no son ciertas. “Ya circuló información errada y es tal la angustia y lo poco que me importan los medios que no salgo a corregir. A todos los programas de todos los canales no les interesa en absoluto cómo estoy, solo quieren lucrar con una enfermedad. Hace años la vengo pasando mal, remándola y no logrando salir a flote”, aclaró notablemente angustiada.

Tras advertir que será su abogado Martín Francolino, quien hable por ella de ahora en más, la mujer agregó: “Hoy elijo eso. En este difícil presente le cedo mi voz. A nadie le recomiendo mi presente ni por dos segundos ”.

Según el panelista Pampa Mónaco, a Monti la liberaron tras declarar. “En su declaración dijo que está hace mucho tiempo bajo tratamiento. Que cuando hace eso tiene un deseo grande, pero después se angustia, se frustra. El abogado pidió pericias psicológicas para confirmar el diagnóstico [de cleptomanía]”, concluyó.

Mónaco justamente compartió en su cuenta de Twitter parte del video en el que Monti es detenida por personal de seguridad de la casa de indumentaria, supuestamente tras intentar llevarse dos pares de zapatos.

El video de la camara de seguridad de Zara cuando frenan el paso de Veronica Monti, la ultima novia de Sergio Denis. Se intentaba robar dos pares de calzado pic.twitter.com/QO2qokYzYs — Pampa Monaco (@pampamonaco) August 2, 2021

Ayer, la periodista Jenny Di Serio compartió fotos en Twitter de los dos productos que la mujer se habría llevado del local de ropa de una marca internacional: un par de botas negras y la otra unas zapatillas. También trascendió una hoja del informe policial que consigna que la suma de los dos artículos supera los 20 mil pesos. Según consignaron el domingo en el programa Implacables, Monti fue trasladada a la Comisaría Comunal 14, ubicada en el barrio de Palermo, y, luego, la llevaron a la Alcaldía N°6 para realizarle el chequeo médico de rigor.

“Verónica Monti tuvo un antecedente muy parecido en un local de ropa, justamente. Todos vimos las imágenes”, recordó el panelista del ciclo de elnueve “Pampito” Perelló. La filmación a la que se refería el periodista salió a la luz en septiembre de 2019 en Los ángeles de la mañana (eltrece). “En el video se ve que agarra una prenda y la guarda en la cartera, que está colgando de un cochecito de bebé”, indicó Yanina Latorre en aquel momento. Monti fue consultada por aquellas imágenes que trascendieron y sostuvo: “No, chicos. Esta no soy yo, mi amor. Lo desmiento. No es mi hijo y tampoco soy yo”.

Más tarde, en Intrusos, el periodista Damián Rojo reveló que en junio del mismo año Verónica había sido denunciada por los dueños de un supermercado, alegando que “metió productos en un cochecito de bebé y se fue sin pagar”. “Testigos afirman que se puso muy nerviosa, comenzó a gritar y se fue rápidamente del lugar. ‘No soy ninguna chorra’, decía a los gritos”, detalló el panelista del ciclo de América.

