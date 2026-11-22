Lali Espósito tenía 10 años cuando convenció a su hermana mayor, Ana Laura, de que la acompañara a un casting. Las dos salieron de su casa a la hora de la siesta, sin avisarles a sus padres. En PH: Podemos hablar, Anita recordó cómo una confusión en el camino terminó por abrirle a la ahora exitosa artista la puerta de la televisión. “Quedó, y así empezó”, resumió.

La anécdota surgió en el punto de encuentro, cuando Andy Kusnetzoff invitó a pasar a quienes de grandes se dedican a lo que jugaban de chicos. Anita recordó cómo se entretenía con su hermana y contó que, mucho antes de acompañarla a aquel casting, ya la peinaba, la maquillaba y le elegía la ropa para las actuaciones que improvisaban en casa.

“Era mi Barbie tamaño natural”

“Voy a incluir a mi hermana en esta historia porque ella era mi Barbie tamaño natural”, arrancó Anita. Se llevan cinco años y, según recordó, en las casas que alquilaba la familia siempre había un espejo grande. Frente a ese espejo las hermanas actuaban, improvisaban coreografías y hacían sus propias versiones de las canciones de Rebelde Way y Chiquititas. “Ese era nuestro juego directamente”, explicó.

También jugaban a hacer radio. Para grabar sus programas, tenían que apretar el botón de grabación del casete. Después se escuchaban y les mostraban el resultado a sus familiares. “Miren lo que hicimos”, recordó que les decían. Fuera de casa, las actividades a las que podían acceder eran las gratuitas, como las que ofrecía el polideportivo de Parque Patricios, el barrio que las vio crecer. Eran tres hermanos y, por entonces, según Anita, “no teníamos ni idea del mundillo”.

El casting equivocado que marcó el futuro de Lali

Anita y Lali Espósito Archivo

Lali había visto en televisión la publicidad de un casting para una nueva versión de Cantaniño y le insistió a su hermana para que la llevara. Como sus padres trabajaban y ella estaba al cuidado de sus hermanos, decidió acompañarla. “Nos escapamos a la siesta”, contó. Antes de salir, buscaron el recorrido en la Guia Filcar. “Imaginate, yo 15, ella 10”.

Se tomaron un colectivo, el 65, se bajaron en Córdoba y Olleros y siguieron a pie. Al llegar a Ravignani y Cabrera, vieron a varios chicos esperando y dieron por hecho que era ahí. “Llegamos a una fila con niños y dijimos: ‘Es acá, ¿cuánta chance puede haber?’”, recordó. Esperaron su turno y, cuando le tocó, Lali pasó sola. Adentro le preguntaron de dónde venía. Querían saber qué agencia de casting la había enviado. “Vengo de mi casa”, contestó.

El primer personaje de Lali fue el de Malena / Coco Cabrera en Rincón de luz

Si bien era una convocatoria privada, igual le hicieron una prueba de cámara. Lali quedó para el taller y siguió avanzando en la selección, hasta que consiguió un lugar en Rincón de luz. Cuando llamaron a su casa, la primera consecuencia para Anita fue un reto por haber salido sin avisar. “Yo te voy a llevar, voy a poner el pescuezo por vos”, recordó que le había dicho a su hermana. “Me recagaron a pedo, pero después salió bien”.

De los bailes frente al espejo al streaming

En PH, Anita también habló de su relación con el baile. Contó que siempre le gustó bailar, aunque durante años el sobrepeso la llevó a ponerse sus propios límites. “Era una imposibilidad propia, independientemente del contexto”, explicó. En su familia, la música y el baile siempre fueron parte de las reuniones. “Toda mi familia de Santiago del Estero canta. Hacemos guitarreadas, bailamos hasta el amanecer”, recordó.

Ana Laura Espósito, hermana de Lali, trabaja en Luzu TV Captura de Pantalla

“Lali es la punta de lanza de todo eso”, dijo sobre el costado artístico de su familia. También contó lo que significa para ella ver de cerca el recorrido de su hermana. “Es quien mantiene viva la ilusión de uno”, dijo. Trabajar en el medio, agregó, le permitió conocer a otros artistas y darse a conocer.

Anita es maquilladora profesional, trabajó como estilista de Lali y de Abel Pintos, y hoy es panelista de Patria y Familia, en Luzu TV. Kusnetzoff recordó que en otra ocasión había ido a PH acompañando a Pintos y destacó que esta vez la habían invitado por su trabajo en streaming. “Te animaste a ser vos y estás acá”, le dijo. “Aquí estamos”, respondió Anita.