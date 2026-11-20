Bo Derek tiene una manera particular de entender los cumpleaños. Para la actriz y exmodelo, cumplir años merece una celebración especial, aunque eso no significa necesariamente organizar una gran fiesta. Este viernes cumple los 70 y ya tiene bastante claro cómo quiere recibirlos: con encuentros tranquilos, buena compañía y, sobre todo, sin pasar la noche pendiente de atender a los invitados.

“Es el único día en que se trata de vos, no de alguna figura histórica, ni del Día de San Valentín, ni de algo que todo el mundo celebra”, explicó Derek en una entrevista con la revista People, realizada antes de su cumpleaños. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo por la fecha, no es una gran partidaria de las reuniones multitudinarias.

“Si tenés 20 o 30 personas, no parás de ir de un lado a otro: ‘Hola, ¿qué necesitás? ¿Querés algo de beber?’”, contó. Y explicó por qué ese tipo de festejos no termina de convencerla: “No parás de ir de un lado a otro. Siempre me he sentido un poco vacía después de una gran fiesta”.

La solución llegó de la mano de su marido, el actor John Corbett, de 65 años, quien encontró una alternativa que se ajusta mucho mejor a la personalidad de su esposa. “Dijo: ‘No me importa cuántas semanas nos lleve. ¿Por qué no invitamos a uno o dos amigos a la vez y organizamos cenas especiales con ellos?’”, recordó Derek.

La propuesta le gustó tanto que piensa repetirla para esta ocasión. “Probablemente eso es lo que haré este año, porque me encanta”, anticipó.

La pareja vive en un rancho de 110 acres cerca de Santa Bárbara, California, donde comparte su vida con sus dos pastores alemanes y un caballo llamado Enzo. Ese entorno, alejado del ritmo de Hollywood, parece ser el escenario ideal para la vida que construyeron juntos.

Un marido que sabe cómo sorprenderla

Además de encontrar la fórmula perfecta para sus cumpleaños, Corbett parece tener un talento especial para elegir regalos. Derek no escatimó elogios cuando le preguntaron por los obsequios que recibe de su marido, conocido por sus trabajos en Sex and the City y Mi gran boda griega.

Bo Derek y su pareja, John Corbett Shutterstock

“Es un gran regalador”, aseguró. Y como ejemplo mencionó una sorpresa reciente que, más allá de su valor económico, tuvo un significado especial por la atención que había detrás.

“Tengo un amigo con una empresa. Le va muy bien y está fundando una nueva. Y John me consiguió acciones de su empresa. Es genial”, contó la actriz. El regalo también le permitió reconocer, con humor, que las finanzas no son precisamente su especialidad. “No soy para nada una experta en negocios ni en finanzas. Para mí, todo es cuestión de lógica”, agregó.

El gesto refleja una dinámica de pareja en la que, después de tantos años, todavía encuentran maneras de sorprenderse. Se conocieron en 2002 gracias a una cita organizada por un amigo de Corbett. La relación comenzó entonces y se extendió durante 18 años antes de que decidieran casarse en secreto, en una ceremonia privada celebrada alrededor de la Navidad de 2020.

La boda fue discreta, sin grandes anuncios ni una celebración pública. Para entonces, Derek y Corbett ya habían construido una vida en común y no necesitaban convertir el compromiso en un acontecimiento mediático.

Bo Derek y John Corbett en una gala benéfica, en noviembre de 2019 Agencias

La actriz había estado casada anteriormente con John Derek, actor y director con quien compartió más de tres décadas de vida. El matrimonio terminó con la muerte de él, en 1998.

A pesar del tiempo transcurrido desde que comenzaron su relación, Bo Derek asegura que la convivencia con Corbett conserva algo de la frescura de los primeros años. Cuando le preguntaron qué es lo que más valora de su marido, destacó dos características que, según contó, siguen siendo fundamentales en su vínculo.

“Me hace reír. Es muy joven y entusiasta”, dijo. Una descripción que habla tanto de la personalidad del actor como de la manera en que ella vive la relación.

Ese entusiasmo también se traslada a los planes que comparten. Incluso cuando se trata de organizar las vacaciones, hay una condición que no están dispuestos a negociar: viajar con sus perros, Bear y Ringo Starr.

“Buscaremos un lugar donde podamos llevar a los perros”, explicó Derek. Y enseguida aclaró que la presencia de los animales es importante para ambos, pero especialmente para su marido: “Para él no es divertido si no están con nosotros, y es genial poder compartirlo con ellos”.

De símbolo de los años 80 a una vida lejos de Hollywood

Bo Derek alcanzó la fama internacional con 10 - La mujer perfecta, la comedia de 1979 dirigida por Blake Edwards y protagonizada por Dudley Moore. Su aparición en aquella película, en la que interpretó a Jenny Hanley, la convirtió en uno de los grandes símbolos de belleza de comienzos de los años 80.

Bo Derek como "la chica 10" Archivo

La imagen de la actriz corriendo por la playa con pequeñas trenzas en el cabello y un traje de baño color natural quedó incorporada a la cultura popular y contribuyó a convertirla en una figura reconocible en todo el mundo. Aunque su carrera continuó con otros proyectos cinematográficos y televisivos, aquel papel fue, sin dudas, el que marcó su irrupción en Hollywood.

En realidad, ya había debutado en el cine con Orca, la ballena asesina (1977), el thriller de aventuras producido por Dino De Laurentiis, en el que interpretó a Annie. Su participación fue secundaria, pero le permitió comenzar a hacerse un lugar en Hollywood.

Después del éxito de 10, volvió a trabajar bajo la dirección de su entonces marido, John Derek, en Tarzán, el hombre mono (1981), donde interpretó a Jane Parker. La película tuvo una importante repercusión comercial, aunque recibió críticas negativas.

La colaboración entre ambos continuó con Bolero (1984), un drama erótico en el que encarnó a Ayre MacGillivery, y Ghosts Can’t Do It (1989), su última película juntos. Esta última producción también fue muy cuestionada por la crítica y le valió a Derek un premio Razzie como peor actriz.

En los años 90 encontró una oportunidad para mostrar otra faceta en la comedia Tommy Boy (1995), protagonizada por Chris Farley y David Spade. Allí interpretó a Beverly, la madrastra del personaje principal, en un papel secundario que se convirtió en uno de sus trabajos más recordados de esa década. También participó en Shattered Image (1994) y Woman of Desire (1994), dos producciones de suspenso.

Con el cambio de siglo, sus apariciones se repartieron entre el cine y la televisión. Participó en la comedia Malibu’s Most Wanted (2003), junto a Jamie Kennedy, y tuvo intervenciones en series como 7th Heaven, The Drew Carey Show, Two Guys and a Girl y CSI: Miami. En 2006 integró el elenco de Fashion House, una ficción televisiva de formato de telenovela en la que compartió pantalla con Morgan Fairchild.

Entre sus trabajos más recientes también figuran Sharknado 3: Oh Hell No! (2015), donde interpretó a May Wexler, y 5 Weddings (2018). Aunque su actividad artística se volvió más esporádica, Derek nunca desapareció del todo de la pantalla y siguió realizando apariciones en películas, producciones televisivas y documentales.