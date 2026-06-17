Se conocieron en un estudio de televisión, cuando él luchaba por hacerse de un lugar en la industria y ella era una estrella en ascenso; se casaron, tuvieron un hijo y conformaron una de las parejas más unidas y admiradas de Hollywood

Anne Bancroft y Mel Brooks: un grito, una cena modesta y un amor que perduró por más de 40 años

Liliana Podestá 17 de junio de 2026 06:00 5 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Espectáculos > Personajes

La historia de amor de Mel Brooks y Anne Bancroft es una de las más románticas de Hollywood. Se conocieron en un estudio de televisión y nadie creía que ese romance entre dos personalidades aparentemente tan opuestas pudiera prosperar. Pero se amaron profundamente durante más de cuatro décadas, tuvieron un hijo y estuvieron juntos hasta la muerte de ella, ocurrida en 2005.

Anne Bancroft y Mel Brooks, una pareja aparentemente imposible que se conoció en un estudio de televisión

Cuando se cruzaron por primera vez, él daba sus primeros pasos en Hollywood y ella ya era una estrella del cine y de Broadway. Se conocieron durante los ensayos del espectáculo de variedades Perry Como’s Kraft Music Hall. Brooks, cautivado por la belleza de la actriz, le pagó a un asistente para que averiguara a qué restaurante iría esa noche; buscaba un aparente encuentro casual. Lo logró, pero el asunto no pasó más allá de un cordial saludo.

Sin embargo, Mel insistió. Por esos días ambos estaban grabando participaciones en diferentes programas y cuando él la vio pasar no dudó en gritarle “¡Anne Bancroft, te amo!”, de un estudio de televisión a otro, lleno de personas que, curiosas, se dieron vuelta para mirar quién gritaba. Y Anne también. Se frenó, buscó con la mirada y preguntó quién había dicho eso. “¡Mel Brooks!”, respondió él. Y Anne soltó la primera carcajada de las muchas que compartieron. Sucedió en 1961, en Nueva York.

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Un restaurante chino y un billete bajo la mesa

Bancroft venía de un divorcio y de interpretar papeles muy serios en teatro y en cine; Brooks también estaba divorciado y su fuerte era la comedia.

La primera cita fue en un restaurante chino bastante modesto, de los pocos que él podía pagar. Dice la leyenda que a mitad de la cena, Mel le confesó que estaba quebrado. A la hora de pagar la cuenta, Anne le pasó un billete por debajo de la mesa y él pagó, con naturalidad. Quienes los conocieron en ese momento aseguran que ese gesto los conectó para siempre. Alguna vez la actriz confesó que la mayoría de los hombres se sentían intimidados frente a ella. En cambio, Brooks no dudó en seducirla y encima confesarle que no tenía nada de dinero. Ese descaro le jugó a favor y desde entonces nunca más se separaron. En varias entrevistas ella confesó que se enamoró de él al instante porque nadie la había hecho reír así en toda su vida.

El actor y guionista junto a Max, el hijo que tuvo junto a Bancroft

Bancroft venía de un divorcio y de interpretar papeles muy serios en Broadway y en cine. Brooks también estaba divorciado y su fuerte era la comedia. Todos pensaban que ese amor no iba a durar mucho tiempo porque venían de mundos distintos, pero ellos siguieron adelante. Se casaron el 5 de agosto de 1964 en la Oficina de Matrimonios de Manhattan, en una ceremonia íntima y lejos de los lujos y el glamour de Hollywood. En 1972 nació su único hijo, Max.

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En casa y en el trabajo

Fueron una de las parejas más queridas de Hollywood y trabajaron juntos en varias oportunidades. En 1976 Brooks filmó la comedia muda La última locura de Mel Brooks, donde ella hace una participación junto a otras grandes figuras como Liza Minnelli y Paul Newman.

Fueron inseparables y asistían juntos a todos los eventos y entregas de premios, aunque pocas veces hablaban de su vida privada

En 1980, él fue productor ejecutivo del film de David Lynch El hombre elefante, en el que Bancroft tuvo un papel. Brooks solicitó no aparecer en los créditos del celebrado film -que tuvo ocho nominaciones al Oscar- porque temía que el público no lo tomara en serio por su fama de comediante. Entonces, se le ocurrió fundar la productora Brooksfilms para lanzar el proyecto de forma anónima.

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En 1983 compartieron el set en Soy o no soy, y en 1995 repitieron en Drácula muerto pero feliz, donde Brooks interpreta al profesor Van Helsing y Bancroft aparece en un papel secundario. En televisión grabaron un episodio de Curb Your Enthusiasm en 2004, uno de los últimos trabajos que hizo ella antes de fallecer.

En teatro no trabajaron juntos, aunque colaboraron indirectamente en varios proyectos ya que Bancroft alentó a Brooks a convertir en películas famosos musicales de Broadway como Los productores y El joven Frankenstein. Dicen que él dudaba en llevar Los productores al cine hasta que su esposa leyó el borrador del guion, se rio a carcajadas y le dijo que tenía que filmarlo; fue la primera película que dirigió Brooks y le dio un premio Oscar en 1967.

Anne Bancroft junto a Mel Brooks, un amor con mucho humor

Fueron inseparables y asistían juntos a todos los eventos y entregas de premios, aunque pocas veces hablaban de su vida privada. Sin embargo, en una ocasión le preguntaron a la actriz cómo se sostenía un matrimonio luego de tantos años y ella respondió: “Todavía me emociono cuando oigo su llave en la puerta de casa y pienso ¡por fin va a empezar la fiesta!”.

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A principios de 2005, a Anne Bancroft le diagnosticaron un cáncer de útero muy agresivo. Brooks no se separó de su cama ni un solo día hasta que ella murió, el 6 de junio de ese año en el Hospital Mount Sinai, a los 73 años.

La actriz de El graduado murió a los 73 años, el el 6 de junio de 2005, unos meses después de ser diagnosticada con un cáncer de útero X.com

El comediante quedó devastado, y durante algunos años se recluyó en la intimidad de su casa. Le tomó una década volver a trabajar hasta que un día dijo que no podía “entregarse” a la tristeza para siempre: “Hay que rascar el fondo de uno mismo para seguir caminando”.