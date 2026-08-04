Tras cuatro meses de internación, Christina Applegate recibió el alta hospitalaria

En marzo de este año, Christina Applegate tuvo que ser internada en un hospital de Los Angeles. Esta semana, cuatro meses después, finalmente recibió el alta y pudo regresar a su casa.

La actriz de 54 años, que está luchando contra la esclerosis múltiple desde 2021, ya está de vuelta en su hogar y se encuentra bien, según informó este último lunes a el medio norteamericano TMZ una fuente cercana a la estrella.

A pesar de esto, el representante de Applegate no quiso dar declaraciones a los medios que se acercaron a preguntarle y prefirió mantener el hermetismo que circuló alrededor del tema en los últimos meses.

Aún no está claro si la protagonista de Muertos para mí fue hospitalizada debido a complicaciones en su enfermedad o por otra razón. En aquel momento, su representante se negó a informar los tratamientos médicos a los que se sometía. “Tiene un largo historial de afecciones médicas complicadas sobre las que siempre ha hablado con una franqueza refrescante”, le dijo su representante a Page Six.

Unos días más tarde, Applegate se refirió a su susto de salud en Instagram, agradeciendo a sus seguidores la “avalancha de cariño y buenos deseos” junto a una foto de una tasa en la que se podía leer la palabra “besos” y la cual estaba apoyada sobre su autobiografía. “Los problemas de salud son una constante para mí, pero soy una mujer fuerte y cada día me pongo más fuerte y mejor”, añadió. “Me voy a tomar un tiempo para centrarme en mi salud, pero volveré pronto con más cosas que contar”, culminó.

“Desde que me diagnosticaron, he estado hospitalizada más de 30 veces por vómitos, diarrea y un dolor inimaginable”, dijo en marzo de 2025 al hablar sobre la enfermedad que padece. “Me han hecho todas las pruebas posibles, me han administrado muchísima radiación, desde tomografías computarizadas hasta todo lo demás”, reveló. Al explicar que la enfermedad suele ralentizar la función de los órganos, la actriz contó cómo la afectaba esto: “He notado que si tengo que defecar, vomito. Y cuando vomito, me duele muchísimo, y luego pasan todas esas cosas”, relató sin filtro.

Si bien la actriz fue diagnosticada en 2021, su primer síntoma ocurrió mucho tiempo antes mientras filmaba la tercera temporada de Muertos para mí, la comedia de Netflix. “Recuerdo haberme caído ese día”, contó sobre una escena en donde se ponía en la piel de Jen y tenía que correr por un campo. “No es por desanimar a nadie, pero ahí estaba”, agregó, dando a entender que ese fue su primer síntoma claro.

“Recuerdo que perdiste el equilibrio un par de veces mientras rodábamos el piloto”, dijo Liz Feldman (creadora de la serie) sobre aquel día. “Fue muy difícil entenderlo porque era muy tarde en la noche. Llevábamos rodando unas 14 o 15 horas... Parecía completamente normal que alguien se desmayara”, acotó mientras Applegate confirmaba: “Era Esclerosis Múltiple”.

Applegate en 2021, durante la presentación de la serie Muertos para mí

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad progresiva que daña la mielina, la membrana protectora que rodea los nervios del sistema nervioso central. Puede causar debilidad muscular, cambios en la visión, entumecimiento y problemas de memoria. A pesar de todo, Applegate terminó de rodar la tercera y última temporada de Muertos para mí, incluso con su movilidad deteriorada.

En su autobiografía Applegate confió que su vida sucede la mayor parte del tiempo en su habitación, un espacio que se convirtió en una especie de “santuario”. Permanece allí porque le duele mucho moverse, explicó, aunque compartir tiempo con su hija Sadie y llevarla al colegio o a sus actividades la obliga a enfrentar el mundo. “Quiero llevarla, es lo que más me gusta hacer. Es el único momento que tenemos juntas a solas”, dijo Applegate sobre la joven de 15 años, fruto de su amor con su actual esposo, el músico Martyn LeNoble. “Me digo: ‘Llevala sana y salva y llegá a casa para que puedas volver a la cama’. Y eso es lo que hago”, agregó.