Quiénes son los invitados al primer programa de PH: Podemos hablar

Después de casi tres años fuera de la televisión, PH: Podemos Hablar ya tiene todo listo para su regreso. El ciclo conducido por Andy Kusnetzoff volverá a la pantalla de Telefe el sábado 8 de agosto, a las 21.30, y apostará para su primer programa por un grupo de invitados tan diverso como prometedor: Yanina Latorre, Carolina “Pampita” Ardohain, Martín Cirio, La Joaqui y Diego Leuco serán los encargados de inaugurar la octava temporada.

La elección recupera una de las claves históricas del formato: reunir a figuras de universos diferentes y provocar confesiones y cruces inesperados. Los cinco pasarán por el clásico “punto de encuentro” y deberán dar un paso al frente cuando se sientan identificados con las consignas del conductor.

PH: Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff ADRIAN DIAZ BERNINI

“La esencia de PH está clara: es un programa en el que se habla. Para mí es una mezcla de historias y emociones. Venir a PH es una experiencia. A lo largo de siete temporadas le fuimos agregando secciones y distintas cosas. Esta vez buscamos volver un poco a las bases, aunque también hicimos cambios e incorporamos elementos divertidos”, destacó Kusnetzoff sobre el regreso del formato a la televisión en diálogo con LA NACION.

“Me odia y lo odio”

Yanina Latorre Soledad Aznarez

La presencia que más expectativa genera es la de Yanina Latorre. La conductora de Sálvese quien pueda mantiene desde hace años un enfrentamiento público con Kusnetzoff, originado después de la participación de su hija Lola en PH, en 2020. En aquella emisión, la joven se quebró al recordar cuánto la había afectado la infidelidad de su padre, Diego Latorre, con Natacha Jaitt. Yanina cuestionó la forma en que el conductor abordó el tema y desde entonces protagonizaron distintos cruces.

Al confirmar la invitación, Latorre no disimuló el conflicto. “Me odia y lo odio, pero veremos qué pasa”, lanzó, aunque Kusnetzoff aclaró que él no siente odio hacia ella. El cara a cara puede convertirse en uno de los momentos centrales de la noche: ¿habrá reconciliación, pase de facturas o una tregua televisiva?

Pampita (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Pampita llegará con mucho para conversar. Dueña de una extensa trayectoria como modelo y conductora, la modelo es una de las figuras argentinas cuya vida profesional y privada despierta atención permanente. La expectativa que generan sus respuestas frente a las preguntas personales la convierte en una apuesta segura para el regreso.

El youtuber Martín Cirio, conocido como La Farona

La cuota digital estará a cargo de Martín Cirio. El influencer y streamer, conocido como “La Faraona”, atraviesa un fuerte acercamiento a la televisión abierta: fue confirmado como parte de la nueva edición de Popstars y reaccionará en vivo a las galas desde su canal de YouTube. Su llegada a PH puede funcionar como puente entre la TV tradicional y el público del streaming.

La Joaqui Prensa Telefé

La Joaqui se sentará a la mesa pocos días después de confirmar su separación de Luck Ra. La cantante explicó que la ruptura fue una decisión tomada con cariño y respeto, motivada por proyectos de vida diferentes y no por falta de amor. Su testimonio promete ser otro foco emotivo y muy esperado por el público.

Diego Leuco manuel cascallar

El grupo se completa con Diego Leuco, quien desde abril conduce junto a Carina Zampini La Peña de Morfi. El periodista atraviesa una etapa profesional marcada por el entretenimiento y un registro más distendido, luego de sus años en la actualidad política.

Con esta combinación de actualidad, conflictos pendientes, exposición personal y figuras de distintas generaciones, PH buscará recuperar su lugar en las noches de los sábados. La estructura conservará sus elementos más icónicos, aunque Telefe anticipó una propuesta renovada. Para Kusnetzoff será también el regreso a un formato que convirtió la conversación entre famosos en uno de los rituales de la televisión abierta.