Julio Lagos fue desvinculado de Radio Rivadavia: “Me lo veía venir”

Un día después de que Radio Rivadavia oficializara la desvinculación de Oscar “El Cholo” Gómez Castañón como parte de su plan de ajuste integral, la emisora de Alpha Media despidió a Julio Lagos, según confirmó el propio conductor a LA NACION.

“El reajuste, la necesidad de achicar los costos, obedece a que la radio, desde hace unos cuantos años, se ha enfermado, tiene un cáncer que es la política“, señaló el periodista y locutor en un tono tan seguro como calmo, conocedor de los entretelones de los medios de comunicación. Su programa, La radio sos vos, se emitía los sábados de 17 a 22.

“Nuestra industria, tradicionalmente, generaba recursos con la venta de avisos publicitarios, que eran consecuencia de los contenidos. Cuanto más audiencia, más tanda, más publicidad. La tanda era el certificado de la virtud del contenido”, sostuvo Lagos, de 81 años y 65 de trayectoria.

En ese sentido, advirtió: “En un momento apareció otra plata, que entraba por otro conducto y superaba larguísimamente la mejor venta de segundo de aire. La propaganda política. Y la política tiene especialistas y voceros en la programación de las radios”.

“Cuando flaquea el ingreso de la política no dan las cuentas”, analizó el conductor e ironizó sobre las medidas que suelen tomar los directivos correspondientes en los planes de reestructuración: “Primero eliminan los vasitos de café, es un clásico”. A eso, claro, siguen los despidos y las listas de retiros voluntarios. “Se están desvalijando las emisoras de radio”, aseguró.

Respecto a su situación particular, Lagos afirmó que la noticia de su desvinculación no lo tomó por sorpresa. “Me lo venía venir. No estoy ni enojado ni triste, ni con espíritu de revancha. Agradezco muchísimo la oportunidad que se me dio. Tengo 65 años de trabajo y este programa ha sido el mejor de toda mi carrera”, destacó. Sus planes de continuar en otro lado ya están en marcha.

“El 27 de agosto se cumplen 106 años de la radio en Argentina. El día que transmitieron Parsifal dieron a conocer un estatuto que decía: ‘Estamos empeñados en desarrollar una fuente de cultura, un medio de promoción de la nacionalidad, y queremos que crezca la cordialidad entre la gente y que la paz nos lleve por mejores caminos’“, recordó el locutor. Sobre ese punto, Lagos, un férreo defensor del ”arte” y el “oficio” que rodea a la radiofonía, reflexionó: ”Mi modesta pregunta es: ¿hoy, la radio está haciendo eso? La radio de las largas declaraciones políticas, donde todos son editorialistas. Han hecho de esto una plataforma de divulgación de sus intereses políticos“.

“El problema es que la casa está tomada, como el cuento de Cortázar. Vamos a ver si somos capaces de retomar la soberanía intelectual y el patrimonio artístico de la radio”, concluyó.

Este lunes, Rivadavia había oficializado la desvinculación de Oscar “El Cholo” Gómez Castañón y reordenó su programación nocturna.

Cholo Gómez Castañón FabiÃ¡n Marelli

La decisión significó el fin del ciclo Desde el alma, espacio que el conductor lideraba desde finales de marzo de 2025 en la franja de la tarde-noche de Rivadavia y que, hasta la semana pasada, se emitía de 20 a 22. Esta baja se suma a una serie de despidos y reestructuraciones que el grupo de medios viene ejecutando en diversas áreas y emisoras desde hace varios meses.

Así, la grilla de la AM 630 quedó reconfigurada: se adelantó de 20 a 23 La oral deportiva, el histórico clásico conducido por Daniel Avellaneda, que anteriormente se emitía de 22 a 0, y de 23 a 0 se programó Panorama al cierre del Rotativo del aire, un nuevo espacio informativo nocturno a cargo de Carlos Casal.