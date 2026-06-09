Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, salió al cruce de Celeste Nardanone, una influencer que se presenta como “especialista en armonización facial”, quien se volvió viral en las últimas horas tras publicar un video en el que analizaba supuestos retoques estéticos realizados por el capitán de la selección argentina.

La creadora de contenido compartió un reel en Instagram bajo el título “¿Qué se hizo Messi en la cara?” y lo presentó como un ejemplo para derribar prejuicios sobre los tratamientos en hombres. “Este video va dedicado para vos, que pensás que no te podés hacer retoques. Lamento decirte que todos los jugadores de la selección algún retoquecito se hicieron. Hoy vengo a mostrar los que se hizo Messi”, afirmó al comienzo de la grabación.

A lo largo del video, Nardanone comparó distintas fotografías del rosarino tomadas en diferentes etapas de su carrera y enumeró una serie de procedimientos que, según su interpretación, se habría realizado. Entre ellos mencionó una rinoplastía, rellenos con ácido hialurónico en el mentón, aplicaciones de bótox, carillas dentales, una otoplastía para modificar la posición de las orejas y una blefaroplastía, intervención utilizada para corregir el exceso de piel en los párpados.

Antonela Roccuzzo salió al cruce de una influencer que aseguró que Messi se hizo cirugías: “¡No pegaste una!”

“Acá hay una rinoplastía de una”, sostuvo mientras mostraba fotos de los primeros años de Messi en el Barcelona junto a otras más recientes con la camiseta de la Selección. Más adelante aseguró que “el cambio más llamativo” fue el de su mentón, al que atribuyó un supuesto relleno estético. También señaló una fotografía del futbolista durante la entrega de uno de sus ocho Balones de Oro como una presunta evidencia de bótox.

En otro tramo del análisis, la especialista afirmó que el delantero habría modificado su sonrisa mediante tratamientos odontológicos y mostró nuevas imágenes para respaldar sus conclusiones. Finalmente, realizó una comparación entre fotografías antiguas y actuales para insistir en la hipótesis de una otoplastía, cambios en los pómulos y una blefaroplastía.

La respuesta de Antonela Roccuzzo

El video había sido publicado a fines de mayo, pero recién se viralizó masivamente el martes, con la respuesta de Roccuzzo. La rosarina no dejó pasar el comentario y respondió directamente en la publicación. “¡No pegaste una! Jamás se hizo una cirugía. Y lo de los dientes se llama Invisalign”, escribió en Instagram.

El video había sido publicado a fines de mayo, pero recién se viralizó masivamente el martes, con la respuesta de Roccuzzo

Invisalign es un tratamiento de ortodoncia que utiliza alineadores transparentes removibles para corregir la posición de los dientes de manera gradual. A diferencia de los brackets tradicionales, estos dispositivos son prácticamente imperceptibles y suelen emplearse tanto por razones funcionales como estéticas.

La réplica de Nardanone no tardó en aparecer. “Gracias por comentar mi video. Lo hice con absoluta seriedad y respeto, pensando en el beneficio que le hace a muchas personas saber que estos tratamientos son posibles y pueden ayudarlos. Hay mucho prejuicio y mucha gente no quiere contar sus secretos. Lo entiendo. Me pasa a diario en el consultorio. Cariños y mi admiración completa”, respondió. Luego, cerró el posteo a comentarios.

La respuesta de Celeste Nardanone al planteo de Antonela Roccuzzo

Quién es Celeste Nardanone

Según su perfil de LinkedIn, Nardanone es odontóloga y directora de su propio centro de salud y estética dental. Estudió Odontología entre 1999 y 2003 y posteriormente se especializó en prótesis fija, removible e implantoasistida. Además, cursó dos maestrías vinculadas con implantología dental entre 2009 y 2012.

Antes de inaugurar su propio consultorio, trabajó en Dental Bulnes Salud y Estética Dental hasta febrero de 2013. En sus redes sociales se presenta como especialista en armonización facial, odontóloga y profesional con más de 24 años de experiencia en el área.