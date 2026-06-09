Formación de la Argentina: con Messi, éste es el equipo que probó Scaloni en el entrenamiento

La selección argentina completó su última sesión de entrenamiento en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, antes de enfrentar este martes, a las 22, a su par de Islandia. Este encuentro representa la prueba definitiva para el conjunto nacional antes del estreno ante Argelia. Durante la conferencia de prensa previa, el director técnico Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi, quien no participó del duelo frente a Honduras el pasado sábado, tendrá rodaje en cancha. Aunque el entrenador prefirió no asegurar su titularidad, la práctica posterior permitió dilucidar la estructura que el cuerpo técnico tiene en mente para este examen importante.

En la jornada de trabajo, Scaloni repartió pecheras y ensayó un esquema ofensivo donde el capitán compartiría el frente de ataque junto a Thiago Almada y Lautaro Martínez. En la zona defensiva, Gerónimo Rulli se perfila para custodiar los tres palos tras la titularidad de Juan Musso en el compromiso anterior. La zaga central mantendría a Nicolás Otamendi y registraría el regreso de Cuti Romero desde el arranque. Asimismo, la banda derecha contaría con Gonzalo Montiel, quien recibió el alta médica y será evaluado físicamente en una instancia de alta exigencia competitiva. Por el sector izquierdo, ante la sobrecarga muscular de Nicolás Tagliafico, el DT optaría por el ingreso de Nico González.

El entrenador probará un cancha un equipo con inmensa mayoría de titulares Prensa AFA

El mediocampo ratificaría el bloque campeón en Qatar que aporta equilibrio y creación al equipo: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, quienes se consolidan como los pilares fundamentales del ciclo Scaloni. Según informó el DT, la nómina de futbolistas disponibles se amplió con las recuperaciones de Nico Paz y Nahuel Molina. En contrapartida, el cuerpo técnico decidió resguardar a Dibu Martínez, Julián Álvarez y Leandro Paredes, quienes continúan con sus procesos de puesta a punto para llegar en óptimas condiciones al debut formal contra el elenco argelino.

De esta manera, el equipo que se perfila para iniciar el amistoso frente al combinado islandés formaría con: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nico González; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. Con este esquema, el seleccionado albiceleste buscará cerrar su etapa de preparación en Estados Unidos para ajustar detalles tácticos y físicos que permitan llegar con solidez al inicio del desafío oficial, manteniendo la intensidad necesaria para el estreno mundialista.

Las frases de Scaloni en relación con este amistoso

La presencia del 10: “Messi va a jugar, no sé cuántos minutos, tengo que hablar con él, todavía. La idea es que no tenga riesgos, pero en principio, va a tener minutos”

Las recuperaciones de Molina, Montiel y Paz: “En principio, están disponibles los tres para mañana. En el lateral derecho, ahora tenemos abundancia y podemos tomar las mejores decisiones”.

Los avances de Julián Alvarez y Paredes: “Julián está bien, es más esperar que se recupere al 100 por ciento. Es una molestia. En caso de Leandro, en unos días se va a reintegrar al grupo, es muscular, es un poco más delicado. Al final de la semana van a estar todos al mismo nivel”.

Un amistoso incómodo: “Lo que más me preocupa hoy, es el partido de mañana. El partido de mañana es una piedra importante. Lo que más espero es que termine el partido y que termine bien. La idea es repartir los minutos para no tener ningún contratiempo”.