Antonio Banderas, feliz de trabajar junto a su hija Stella del Carmen

Antonio Banderas sueña con que las luces de neón y los grandes carteles brillen en la malagueña calle Córdoba, en España. Es ahí, a un paso del centro de Málaga, donde abrió sus puertas hace dos años el Teatro del Soho, su gran proyecto personal y profesional. Está empeñado el actor en trasladar el glamour de Broadway a la Costa del Sol, en que su tierra cuente con un pedacito de la avenida de los musicales. Y no ha escatimado recursos para conseguirlo: ha limpiado su agenda para dedicarse a ello en cuerpo y alma; ha incluido a su hija Stella del Carmen Banderas, de 25 años, como ayudante de dirección; y se ha implicado para protagonizar e incluso dirigir su segunda producción propia. Será Company, musical que se estrenará el 17 de noviembre y que, tras A Chorus Line, confirma la mirada anglosajona de Banderas, su apuesta por grandes referencias históricas de la escena neoyorquina. “Quizá no son tan mayoritarios aquí, pero suponen la esencia de lo que ha sido Broadway en los últimos 50 o 60 años”, ha asegurado el actor sobre las tablas de su teatro, días antes de sumarse al rodaje de la nueva entrega de Indiana Jones y mientras pone la voz a la secuela de El gato con botas.

Con anteojos, barba, jeans ajustados, zapatillas y camisa, Banderas ha interpretado sobre el escenario parte del nuevo espectáculo en el que se viste de Bobby, un solterón de oro. “Esto es lo que hacemos todas las mañanas”, explicaba a la prensa el malagueño con una sonrisa permanente en la cara. Anda feliz no solo por ver que aquella epifanía tras su infarto de 2017, que le pedía volver a su origen, se está cumpliendo; también porque tras un difícil período de supervivencia -pandemia mediante-, el teatro vuelve a vibrar a lo grande. “Estamos llenos de ilusión . En los últimos tiempos hemos tenido que racionar los espectáculos, meter el público con mucho cuidado, cumplir todos los protocolos de seguridad. Ha sido duro. Pero Broadway está resucitando ahora y estamos muy ilusionados con traer este musical tan potente en Málaga”, ha subrayado quien sabe que, poco a poco, está consiguiendo poner a la capital malagueña en el mapa de los musicales, papel reservado hasta ahora para Barcelona y, especialmente, la Gran Vía de Madrid. En esta aventura le acompañan ahora Mamen Márquez -profesora vocal que pasó por el reality Operación Triunfo-, Yolanda Polonio, Arturo Díez Boscovich y Aurora Rosales. La obra permanecerá en cartelera desde noviembre hasta el mes de marzo con seis funciones semanales y sus entradas ya están a la venta.

Antonio Banderas en un ensayo de Company, la segunda comedia musical que presentará en su teatro, luego del éxito obtenido con A chorus line JORGE GUERRERO - AFP

Banderas cuenta con el efecto de atracción que posee para promocionar eventos culturales y sociales y sus propias creaciones teatrales. La semana que viene pasará por el programa de televisión El hormiguero para hablar de la llegada de su musical al Teatro Calderón de Madrid a partir del 8 de octubre, aunque en la capital estará protagonizado por Manuel Bandera. Su presencia también está siendo aprovechada por Málaga y por Andalucía, para quienes ha prestado su imagen y su voz en los videos turísticos de la región durante los dos últimos años. Su participación en actos públicos y eventos privados -ya sea desde la inauguración de la iluminación navideña de la capital hasta galas solidarias- se ha multiplicado, atrayendo consigo a numerosas caras conocidas. Ya le acompañó Pedro Almodóvar en su estreno teatral en noviembre de 2019, pero también es el principal activo de la cena solidaria que el festival Starlite celebra desde hace más de una década cada verano en Marbella. El Teatro del Soho también ejerce de motor cultural, participando del Festival de Cine de Málaga y, entre otros eventos, prestándolo como sede de la gala más singular de los premios Goya en plena pandemia.

