En completo hermetismo, Antonio Banderas se sumó al elenco de la quinta película de Indiana Jones

No es habitual que el elenco de una película importante se termine de definir en el mismo momento en que el rodaje se encuentra en pleno desarrollo. Es el caso de Indiana Jones 5, que en estos días se filma a las órdenes de James Mangold (Logan, Ford vs. Ferrari) en el corazón de Glasgow y que acaba de sumar a su elenco a Antonio Banderas.

Según confirmó Deadline, el actor español se suma en un papel todavía no revelado a la quinta aventura del arqueólogo-aventurero personificado por Harrison Ford, que apenas iniciado el rodaje a fines de junio sufrió una herida en el hombro que lo obligó a interrumpir la actividad por algunos días, aunque el trabajo continuó sin su presencia.

AFP

Con la incorporación de Banderas, el elenco de Indiana Jones 5 adquiere cada vez más un perfil internacional. Junto a Ford y al protagonista de Dolor y gloria aparecerán en la película la inglesa Phoebe Waller-Bridge, el danés Mads Mikkelsen y el estadounidense Boyd Holbrook, además de la actriz británica nacida en Guyana Shaunette Renée-Wilson, a quien vimos en Pantera Negra como Dora Milaje.

Tanto la trama como el rodaje de Indiana Jones 5 están marcados por el misterio y el secreto en relación con los detalles de la trama, en la que por primera vez Steven Spielberg no será el director (sólo uno de los productores). Pero la escenografía y la ambientación dispuestas en Glasgow para el tramo del rodaje que se inició el fin de semana pasado sugiere que esta nueva aventura transcurre a fines de la década de 1960. Uno de los carteles que aparecen en los sets (dispuestos en las calles de la ciudad escocesa) es un mensaje de bienvenida a los tres astronautas del Apolo 11 luego de haber sido los primeros en llegar a la Luna.

En cuanto a Banderas, pronto volverá a la pantalla como figura del elenco de Duro de cuidar 2 (The Hitman’s Wife Bodyguard), secuela de la comedia de acción de 2017 que vuelven a protagonizar Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson y Salma Hayek, cuyo estreno en los cines de la Argentina está previsto para el 19 de agosto. Más tarde, en algún momento de este año, será el momento de conocer Competencia oficial, la película que Banderas filmó en España con guion y dirección de los argentinos Gastón Duprat y Mariano Cohn, junto a Penélope Cruz y Oscar Martínez.

Muy activo como siempre, Banderas también prepara su regreso al cine animado como la voz del Gato con Botas en The Last Wish (El último deseo), continuación del primer film protagonizado por el personaje que surgió en el mundo de Shrek. La película está actualmente en proceso de post-producción y su estreno está previsto para septiembre de 2022.

