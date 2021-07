Any Ventura y una inesperada confesión sobre Graciela Borges: “Tuvimos una etapa de novias”

Este mediodía, Any Ventura se animó al “cuestionario intragable” de Flor de equipo e hizo una confesión inesperada: “Con Graciela Borges tuvimos una etapa de novias”. Ante el asombro de todo el panel, la periodista dio detalles de este tórrido romance que ocurrió hace años y aseguró que hasta compartieron hombres con la actriz, aunque no en simultáneo.

Todo empezó a partir de su revelación de que a esta altura de la vida es devota del poliamor. “Soy una abuela con novios. Hay un señor que viene el fin de semana, no vamos a hablar de edad, vamos a hablar de conceptos. Tengo uno, pero estoy creyendo en el poliamor”, reveló. “Vos me abriste la cabeza, primero te critiqué y después dije: ‘No, tiene razón’”, lanzó sorpresivamente la periodista en complicidad con Florencia Peña, la conductora del ciclo.

Mientras las panelistas estrellas del día, la mamá de Peña y la mamá de Campi, indagaban sobre la edad de los candidatos, Ventura advirtió que deben ser mayores de 40 y las invitó a sumarse a la búsqueda una vez que finalicen su etapa de duelo (ambas mujeres perdieron a sus maridos recientemente). La idea no le gustó demasiado al humorista del ciclo, que personificado como Mau Montaner señaló: “Campi diría: ‘Que te dejes de joder, vieja’”.

Sin embargo, la pregunta más fuerte del juego estuvo a cargo de Beto Casella, compañero e íntimo amigo de la panelista de Bendita: “¿Estamos en condiciones de blanquear que has tenido un tórrido romance con una querida y prestigiosa actriz argentina?”, disparó a través de un video, poniendo a la periodista en apuros. “Sí, estamos en condiciones, porque el poliamor no es de ahora”, respondió. Y antes de revelar el nombre de la famosa en cuestión, Ventura aclaró: “ A mí no es que me gustan las mujeres, de pronto hay una mujer que me gusta. Entonces ocurrió hace un tiempo y jugamos a que fuimos novias ”.

Confesión con @Flor_de_P ANY VENTURA Y LA BORGES tuvieron un romance pic.twitter.com/H6ffMrDt1s — Telefe Córdoba (@telefecordoba) July 30, 2021

Ante la intriga de todo el equipo, la periodista por fin develó el gran misterio: “Fue con la Borges, tuvimos una etapa de novias. Lo que nos divertíamos”, expresó dejando atónitos a todos los presentes en el piso.

Su confesión fue interrumpida por Campi, quien entró en plano para retirar a su madre del estudio, ya que la panelista era “una mala influencia”. Por su parte, la mamá de Flor Peña miraba estupefacta. Tras confesar que el romance fue mutuo, Ventura contó cómo comenzó todo: “Ella dio el puntapié inicial. Había tenido la fantasía con otras señoras, pero nunca lo había transitado. Justo coincidimos en el mismo gimnasio y después de la gimnasia, chau. Pero no fue un touch and go, esto tiene una historia”, aclaró dando cuenta que no fue un encuentro único, sino que su relación tuvo continuidad.

“ Duró un montón y después seguimos siendo muy amigas. Cada tanto nos reímos y lo recordamos. La adoro, lo que nos divertíamos, lo que hablábamos de los señores. A veces nos tocaba compartir ”, agregó, generando un nuevo revuelo en el estudio.

Any Ventura junto a Peña, su madre, y la mamá de Campi instagram.com/anyventura1

Mientras miraba a “las Normas” que estaban congeladas con las declaraciones (“Las trajimos para sufrir”, bromeó), Peña quiso saber la identidad de los hombres en cuestión. “No, no puedo. Hay gente que tiene familia, hijos, no los vamos a arruinar ahora. Lo único que voy a decir es que no fue en simultáneo, no fue un festival”, advirtió ante las numerosas preguntas del staff.

Tras asegurar que actualmente sigue siendo muy amiga de la actriz, la periodista explicó los motivos por los cuales se terminó el noviazgo. “Hubo amor. Seguimos con una relación amorosa, pero no tiene que ver con un noviazgo. Se cortó porque pasó el tiempo, tuvimos otras historias y otra vida”, expresó mientras le tiraba onda a Peña para que sea su nueva pareja.

Si bien la conductora enseguida se mostró interesa en la propuesta, pensó en su madre que estaba escuchando todo detrás de la barra de la cocina. “Le va a agarrar un infarto en vivo, va a entrar el SAME en cualquier momento y voy a quedar huérfana”, indicó. Sin embargo, Norma opinó al respecto y dejó a todos boquiabiertos: “Yo creo que la elección tiene que ser personal de ella, porque si por mí fuera puede quedar mucha gente clausurada”, lanzó en tono de broma.

Ya más seria, la mujer le dedicó unas palabras a la invitada: “Me pareció maravilloso que puedas contar con tanta naturalidad algo que debe haber ocurrido siempre. Lo que pasa que hay personas que estamos un poco al margen de ese mundo porque no nos tocó, no nos pasó o no lo pudimos enfrentar. Me parece interesante porque estás hablando desde un lado positivo”, remató.

