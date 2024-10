De la drástica decisión de Graciela Borges tras los Martín Fierro de cine al apoyo de la Asociación de Actores a Norman Briski

Escuchar

Además de looks, ganadores y palabras de agradecimientos, el debut de los Martín Fierro de cine - que organizó este año por primera vez la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra)- generó un tendal de críticas a quienes realizaron discursos sobre el escenario con un gran contenido político, entre ellos Graciela Borges y Norman Briski. Luego del evento, la célebre actriz tomó una drástica decisión para protegerse , mientras que el actor y dramaturgo recibió el apoyo explícito de la Asociación Argentina de Actores.

La decisión de Graciela Borges

En el caso de Borges, la protagonista de La ciénaga subió al escenario para recibir una distinción especial, tras las cálidas palabras que recibió de parte de Natalia Oreiro. Y como muchos de sus compañeros, se sumó a la férrea defensa del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y de la industria local. “Mi pedido especial es que no nos digan cómo tenemos que hacer cine. Sabemos hacer cine . Que no nos digan más cuántos espectadores tenemos que meter para ser buenos. No es algo en lo que pensemos siempre”, sentenció firme y con convicción.

Tras repasar los pormenores que atravesó para hacer con Leonardo Favio El dependiente, recordó que recibieron ayuda de Leopoldo Torre Nilsson y que la primera semana no fue nadie, ni su mamá. “ Nadie quiere hacer una mala película , chicos. Eso es lo que no entienden los que no nos apoyan en el cine. Luchamos mucho por el cine. Garra, corazón y nervio, como dicen en el fútbol. Y no bajemos los brazos sino no vamos a poder seguir haciendo esto porque el mundo está lleno de imágenes de cine argentino. Y a veces parece que olvidaran eso”, cerró.

La verdad los abrazo,piensen como piensen ,y gracias por este tiempo juntos, cierro mi Twitter , con tristeza pero con amor — Graciela Borges (@borgesgra) October 23, 2024

Mientras la mayoría de sus pares apoyó sus palabras con una gran ovación, en las redes sociales no pasó lo mismo : la actriz, una de las más icónicas del cine argentino, comenzó a recibir agresiones en su cuenta de X. “Lamento mucho que no se haya entendido mi mensaje. No hablo de política ni de ningún gobierno. Trabajé desde muy chica, muchas veces juntando entre todos dinero para financiarlo. Desearía explicarlo, pero (no) creo que pueda sin verlos, no fue una tarea fácil, bendiciones”, escribió primero, antes de despedirse. “La verdad los abrazo, piensen como piensen, y gracias por este tiempo juntos. Cierro mi Twitter. Con tristeza, pero con amor”, fue el último mensaje que posteó. Según pudo saber LA NACIÓN, la actriz decidió alejarse de la red social de Elon Musk en principio por un tiempo, a raíz de la cantidad de agresiones virtuales que recibió.

Repudio y acusaciones

En el caso de Briski, la situación es distinta: si bien el actor fue uno de los que se sumó a las críticas al Gobierno por su política de ajuste en el campo de la cultura, las críticas más fuertes las generó su posicionamiento en relación con el conflicto de Medio Oriente. En su caso, el actor expresó su apoyo a Gaza luego de la guerra que desató el ataque terrorista de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023 y la captura de cientos de rehenes civiles. “Gaza, Gaza, Gaza. Gaza jamás será vencido. Jamás será vencido Gaza. No me importa que me aplaudan mucho o poco, pero lo siento aquí en mi sangre, en mis ancestros. La defensa de un pueblo que está siendo asesinado. Gaza”, dijo al recibir el Martín Fierro de cine a la Trayectoria.

Las palabras de Briski provocaron reacciones de repudio entre varias figuras, que criticaron al artista a través de las redes sociales. “Andá a vivir a Gaza, pero no vivirías allí porque sos judío, y te liquidarían después de humillarte y masacrarte palmo a palmo”, escribió el periodista Miguel Wiñazki en X. “¿Te parece que un discurso pro Hamas es lo adecuado? No se puede defender a alguien que dijo eso. Cualquier persona de bien debería sentirse molesta con esas palabras”, aseveró Chiche Gelblung en su programa. También manifestaron su enojo Romina Manguel, Nacho Goano, Baby Etchecopar y Jonatan Viale.

Frente a esta situación, la Asociación Argentina de Actores y Actrices emitió un comunicado. “Rechazamos los ataques que ha recibido el actor Norman Briski, víctima de una campaña de desprestigio por expresar sus ideas. Briski, compañero premiado por su enorme trayectoria artística, ha sido una voz libre y comprometida frente a distintas problemáticas”, arranca el texto. “ La libertad de expresión es un derecho que no admite excepciones . No podemos permitir que la intimidación y la manipulación se utilicen para silenciar opiniones. Las diferencias, por más profundas que sean, deben coexistir en una sociedad que promueva el respeto y el debate”, agrega luego.

Luego de repudiar los ataques de los que fueron blanco también otros trabajadores de la cultura por manifestar su opinión y repudiar la “espiral de violencia que busca callar voces”, la Asociación cerró con una toma de posición clara: “Defendemos la pluralidad de ideas y rechazamos cualquier forma de censura disfrazada de ataques organizados. La cultura no se calla, y seguiremos firmes en la defensa del derecho a expresarse sin miedo a represalias ni manipulaciones”.

LA NACION