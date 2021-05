Ariana Grande se casó con Dalton Gomez, en secreto y ante 20 invitados

Un casamiento secreto que ya no es tan secreto... El pasado domingo, 16 de mayo, Ariana Grande se casó con su prometido desde hace cinco meses, Dalton Gomez. La pareja contrajo matrimonio en la casa de la cantante en Los Ángeles.

“Se casaron. Fue algo muy chico e íntimo, menos de 20 personas. El lugar estaba lleno de amor”, dijo un representante de Grande a la revista People, luego de que se filtraran los primeros rumores. “La pareja y ambas familias no podrían estar más felices”, agregó. La boda tuvo lugar en Montecito, a una hora al norte de Los Ángeles, donde la cantante de 27 años tiene una casa que le gusta especialmente y donde pasa mucho tiempo, según han contado al citado medio fuentes cercanas a la pareja. Por el momento no hay ni una sola foto de la celebración.

De Gomez poco se sabe porque ni siquiera tiene redes sociales públicas. Californiano, solo se conoce que es agente inmobiliario y trabaja para una empresa que se dedica a vender casas de lujo; de hecho, él ayudó a Grande a encontrar su actual morada. Conoció a su esposa porque frecuentan el mismo grupo de amigos y de hecho mantiene una buena relación con otros artistas como Miley Cyrus.

A finales del mes de diciembre, Grande daba a conocer su compromiso con Gomez. Publicaba una serie de fotos románticas junto a su pareja en su perfil de Instagram -donde acumula 235 millones de seguidores, siendo la segunda persona más seguida de esta red, detrás Cristiano Ronaldo- y escribía: “Para siempre y más” y mostraba un anillo con un gran diamante y una perla. Los comentarios de la familia de Grande hicieron el resto. Su madre, Joan, los felicitó en redes sociales, diciéndoles: “¡Estoy muy emocionada de darle la bienvenida a Dalton Gomez a nuestra familia! ¡Ariana, los amo tanto a vos y a Dalton! ¡Felices para siempre!”. El hermano de la artista escribía: “Este es solo el comienzo de una vida duradera llena de risas y amor. ¡Los amo a ambos! ¡Feliz compromiso!”. Hasta su manager, el polémico Scooter Braun, escribía: “Felicidades a estas dos almas increíbles. Ari, te amamos y no podríamos estar más felices por vos. Dalton, sos un hombre afortunado”.

El compromiso fue además una perfecta estrategia promocional porque coincidió -de forma poco casual- con el estreno de un documental acerca de la ídola pop en Netflix, llamado Excuse me, I love you, sobre la gira mundial Sweetener World Tour de 2019.

Fue en enero de 2020 cuando se conoció que Ariana Grande salía con Dalton Gomez, aunque ambos no confirmaron su relación hasta cuatro meses después. Momento en que se dejaron ver juntos en el videoclip “Stuck With U”, un tema benéfico que hizo la intérprete junto a Justin Bieber. Entonces estaban pasando juntos el aislamiento. Una fuente cercana a la pareja dijo en ese entonces a People que la cantante no quería tener “otra relación pública”. “Por eso está tratando de mantener esta en silencio, pero parece muy feliz con Dalton”, explicaba. Sus primeras imágenes juntos de forma explícita son del pasado mes de junio, cuando se mostraron en sus redes sociales.

Este es el primer matrimonio para Grande, pero su segundo compromiso. En 2018 se comprometió con Pete Davidson, humorista y parte del elenco del programa Saturday Night Live. Solo llevaban unas semanas saliendo cuando anunciaron su boda, pero su relación no tardó mucho más en terminar: el final llegó cuatro meses después del anuncio del compromiso. Aquello fue a mediados de septiembre de 2018, pocos días después de conocerse la muerte de su expareja, el rapero Mac Miller, quien falleció por una sobredosis el 8 de septiembre, algo que afectó profundamente a Grande.

EL PAIS