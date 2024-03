Escuchar

Ariana Grande finalizó oficialmente su divorcio de Dalton Gomez, con quien tuvo un matrimonio de dos años. Por lo que se dio a conocer en las últimas horas, la sentencia de divorcio fue oficializada este martes 19 de marzo en la Corte Superior de Los Ángeles, según reportó Associated Press. La cantante y su exmarido habían llegado a un acuerdo en octubre de 2023, pero tuvieron que esperar seis meses para que la orden del juez entrara en efecto.

Por lo que informaron, la estrella musical, que cuenta con un patrimonio neto estimado de USD 240 millones, le realizará un pago único de USD 1,25 millones al corredor de bienes raíces de lujo, sin ninguna obligación a futuro, de acuerdo con la agencia de noticias ante mencionada. Asimismo, Grande aceptó darle a Gomez la mitad de las ganancias de la venta de su casa en Los Ángeles y le pagará hasta USD 25.000 por las tasas legales de su abogado.

Además, tras solicitar el divorcio simultáneamente en septiembre de 2023, fuentes cercanas a la expareja indicaron que ya habían trabajado en los detalles en un acuerdo prenupcial, antes de presentarse en el tribunal, buscando una separación en los mejores términos posibles. En el momento en que estos documentos salieron a la luz, llamó la atención que Ariana Grande había exigido una manutención conyugal, lo que muchos seguidores de la cantante consideraron curioso dado el gran patrimonio con el que cuenta.

Dalton recibirá un pago único de USD 1,25 millones de dólares por parte de la cantante

Por otro lado, se supo que Dalton no había solicitado ningún pago por parte de su ex, más allá de los gastos de los abogados de ambos por el divorcio. De todas maneras, pidió que se mantuviera el tema abierto para tratarlo en un futuro cercano. Actualmente, tomando en cuenta la resolución compartida por Associated Press, quedó claro que el agente inmobiliario decidió hacer algunas modificaciones.

Los detalles de la separación de Ariana Grande y Dalton Gomez

La separación se dio a conocer en julio de 2023, meses después de que la ganadora del Grammy y el graduado de la Universidad del Sur de California decidieran ponerle fin a su vínculo. En ese momento, una fuente cercana a los jóvenes lo hizo público: “Tomaron la decisión juntos. Tenían problemas desde antes de enero, pero quieren seguir siendo mejores amigos”.

El casamiento de Ariana Grande y Dalton Gomez

A los días del anuncio, trascendió que Grande había iniciado una relación con su coestrella de “Wicked”, Ethan Slater, quien al poco tiempo también solicitó el divorcio de su esposa, Lilly Jay. En diálogo con TMZ y Page Six, la ex del actor rompió el silencio sobre el caso, pidió privacidad y sorprendió al decir que Ariana Grande no era una “mujer que respetara a otras mujeres”. Por otro lado, Gomez también retomó su vida amorosa, ya que fue fotografiado besándose con la actriz Maika Monroe durante unas vacaciones en México el pasado febrero.

La cantante y su exesposo se conocieron comenzando el 2020 y confirmaron su relación en el video musical de Stuck With U, junto a Justin Bieber, en mayo de ese mismo año. Rápidamente, se comprometieron y posteriormente se casaron en secreto en mayo de 2021, pero la relación finalmente no resultó.