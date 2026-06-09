Ariana Grande se separó hace tres meses, y lo mantuvo en secreto

Luego de tres años en pareja, todo indica que Ariana Grande y Ethan Slater ya no están en pareja. De esta manera, una de las actrices más convocantes del momento, abraza la soltería en una nueva etapa de su vida, en el marco de importantes proyectos que inundan su agenda laboral.

Ariana Grande y Ethan Slater Backgrid/The Grosby Group

Según reveló el medio People, Ariana y Ethan ya no están más juntos. Una fuente anónima le comunicó a dicho portal: “Fue una separación amigable. Se dieron todo su tiempo, lo contemplaron con cuidado y decidieron ir por caminos distintos. Ellos siguen siendo amigos y se apoyan por completo el uno al otro. Su ruptura fue en total secreto hace ya varios meses”.

Esa misma fuente aseguró que Grande lleva la separación muy bien, y que su energía de momento esta absolutamente abocada a su tour y al lanzamiento de Petal, su próximo disco que estará disponible a partir del 31 de julio.

El inicio del noviazgo

Ethan Slater y Ariana Grande (Fuente: Instagram/@arianagrande - TMZ)

A finales de septiembre de 2023, Ariana Grande y Ethan Slater oficializaron su noviazgo tras ser vistos en público por las calles de Disney. Luego de ponerle fin a su matrimonio con Dalton Gomez, se había viralizado la primera imagen de ambos. La cantante dejó atrás las críticas y se atrevió a caminar de la mano con el actor de la serie The Witched.

El 18 de septiembre de ese año, se conoció que Grande y Gomez firmaron el acta de divorcio, por lo que la pareja, que alcanzó dos años de matrimonio, cerró una etapa importante de sus vidas. Con ello y en medio de los rumores de una presunta infidelidad en el medio, es que la cantante hizo borrón y cuenta nueva en cuanto a su situación amorosa. Según aclaró en esa instancia a CNN, una fuente cercana al entorno de la artista reveló que las causas de la ruptura fueron las “diferencias irreconciliables”.

Ariana Grande CHRIS DELMAS - AFP

Días después del sorpresivo anuncio, el portal Page Six confirmó que la cantante de “Thank u, next” siguió adelante con su vida sentimental y comenzó un noviazgo con el mencionado Ethan Slater, su compañero en Wicked, la adaptación cinematográfica del famoso musical protagonizada por Grande y Cynthia Erivo, cuya primera parte se estrenó en noviembre de 2024. El portal TMZ también obtuvo fuentes que corroboraron el romance que se gestó en medio de una turbulencia.

Slater, quien interpretó a Boq en el film de Jon M. Chu, se había separado de su esposa, la intérprete Lilly Jay, con quien recibió a su primer hijo y con quien se encontraba en pareja desde la adolescencia. Mientras filmaba Wicked con Grande en Londres, el actor, cantante y compositor se habría distanciado de Jay y acercado a su compañera de elenco.

Ariana Grande y Ethan Slater

En una de las fotos que empezaron a circular oportunamente, se lo vio abrazando a Grande en una cena en la que celebraban el premio Oscar a Michelle Yeoh.

Si bien circularon versiones de que las relaciones se superpusieron, un allegado al intérprete le informó a TMZ que Slater empezó un vínculo con Grande tras separarse de su esposa. El actor, que trabajó en cine y TV, alcanzó reconocimiento en teatro por obras como Claudio Quest, Camelot, Assassins, Good Night, Oscar y El musical de Bob Esponja. Por su interpretación en la producción juvenil recibió una nominación al Tony en 2018 como mejor intérprete en un musical de comedia.