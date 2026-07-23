Nico Occhiato se reunió con Florencia Peña y negó que le vaya a iniciar un juicio a Luzu por su salida

El conflicto entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato sumó un nuevo capítulo este jueves. Luego de reunirse nuevamente con la actriz, el dueño de Luzu TV aseguró que ella nunca tuvo intención de iniciar un juicio laboral tras su salida de la plataforma por haber dado una noticia falsa sobre el padre de Lionel Messi.

“Tuvimos una charla re piola, que nos debíamos ambos, y creo que estuvo muy buena”, sostuvo Occhiato esta mañana en diálogo con América TV. Al ser consultado sobre si se evitaría un eventual juicio laboral luego de que la conductora fuera apartada del canal de streaming en junio, el empresario agregó: “Sí, sí, sí. Es que ella me dijo que nunca tuvo esa intención en ningún momento, así que le creí. Yo me quedo con lo que me dijo ella en esa charla porque la verdad que elijo creerle”.

Habló NICO OCHIATTO: "NO HAY JUICIO CON FLOR PEÑA"

Las declaraciones llegan semanas después de que circularan versiones sobre una millonaria demanda contra Luzu TV.

A comienzos de julio, Barby Franco —pareja del abogado Fernando Burlando, representante legal de Peña— aseguró en América TV que la actriz reclamaría $750 millones por daños y perjuicios.

Según explicó entonces, el planteo incluía el pago de la totalidad del contrato y una compensación por el perjuicio que, según consideraba, sufrió al quedar expuesta tras la difusión de una información falsa sobre Jorge Messi, padre de Lionel Messi. Ese episodio derivó en el levantamiento del programa, la desvinculación de parte del equipo de producción y el final del vínculo entre Peña y la plataforma.

Qué dijo Burlando

El letrado había explicado que, si bien la intención inicial de Peña era resolver el conflicto mediante una negociación, hasta ese momento no se habían registrado avances significativos. “Me parece que el acuerdo está muy lejano; una pena, porque creo que todos deberíamos reconocer nuestros errores, así como los reconoció en primer término Florencia”, afirmó.

Florencia Peña

“Con su actitud, Luzu deja muchísimo que desear. La forma de poner las cosas en equilibrio sería terminar resolviendo el contrato como corresponde, considerando todo lo que sucedió y el grave perjuicio que se le generó a Florencia, pero me parece que no estamos en esa instancia”, manifestó. Y agregó: “Ellos pretenden que ella diga: ‘buenas noches, me voy a mi casa’, pero eso no corresponde. Son todas personas adultas y hay cuestiones legales que hay que respetar”.

Días más tarde, Burlando aclaró que el caso no había ingresado formalmente a la Justicia, remarcó que aún existían instancias de conciliación y aseguró que la actriz no quería llegar a juicio. “Florencia no quiere litigio, no quiere el problema, no desea retirarse así. Todo lo contrario”, comentó.

El escándalo

El episodio que derivó en la salida de Peña de Luzu ocurrió el 18 de junio, tras el comienzo del Mundial 2026. La selección argentina apenas había disputado el primer partido de la fase de grupos y en redes sociales comenzaron a circular versiones sin confirmar de que Jorge Messi había muerto. En ese marco, durante su programa, la actriz expresó que desde la producción le decían que el padre del 10 había fallecido.

Celia, Lionel y Jorge Messi

Apenas unos segundos después de anunciar la falsa noticia, Peña tuvo un ida y vuelta con su producción. “Che, ¡fake! ¿Qué pasó?”, quiso saber la actriz. Rápidamente, una de las productoras del ciclo tomó el micrófono para asumir la responsabilidad.

"Flor Peña":

Porque en #ElShowDelVerano aseguraron que Jorge Messi había fallecido y luego aclararon que la noticia no estaba confirmada pic.twitter.com/uIINQLsoyF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026

“Hay un montón de rumores en todos lados, se está escribiendo en Twitter, no está confirmado por ningún medio, nada. Lo aclaramos por las dudas... Pedimos disculpas también por la producción, que lo tiramos antes de terminar de chequearlo”, disparó la productora del programa.

Comunicado familia Messi

Horas más tarde, la familia Messi desmintió la información mediante un comunicado. En el mensaje pidieron respeto por su privacidad y confirmaron que el padre del astro argentino se está recuperando de un delicado problema de salud.

Fue tras eso que, tras pedidos de disculpas, Peña decidió dar un paso al costado del streaming.