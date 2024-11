Arturo Puig cumplió 80 años: cómo fue el primer festejo del actor sin Selva Alemán

Arturo Puig cumplió 80 años y lo festejó rodeado del amor de su familia y el afecto de sus colegas y seguidores . Fue una fecha especial, marcada por la profunda ausencia de Selva Alemán, su compañera de vida durante más de 50 años, quien murió de manera repentina el pasado 3 de septiembre.

En sus redes sociales, el actor compartió una emotiva imagen del festejo familiar realizado el domingo. En la fotografía, se lo ve sonriente y rodeado de sus seres queridos mientras sopla las velitas abrazado por sus hijos y nietos. “Mi cumpleaños de los 80″, escribió el homenajeado junto a la postal.

La publicación se llenó rápidamente de comentarios de admiradores y colegas que quisieron acompañarlo en este particular momento. Entre ellos, la actriz Mirta Wons le dedicó un sentido mensaje: “Todo mi amor, Arturo querido”. Otros amigos del medio, como Andrea Pietra, Mercedes Funes y Marcelo De Bellis, también le expresaron su cariño. Un usuario resumió el sentimiento colectivo: “Disfrutá esta hermosa familia que te llena de orgullo y nosotros nos quedamos con toda tu trayectoria, profesionalismo y esa alegría que irradiaste toda la vida. ¡Te queremos tanto, Arturo!”.

“Un dolor inconmensurable”

El festejo marcó el primer cumpleaños de Arturo Puig sin Selva Alemán , quien murió repentinamente debido a un problema cardíaco. En una reciente entrevista con LA NACIÓN, el actor abrió su corazón sobre cómo enfrenta la soledad y el duelo tras la pérdida de su compañera. “La extraño, es un dolor inconmensurable”, confesó con tristeza.

Puig compartió detalles de los últimos momentos de la actriz y explicó que su muerte fue completamente inesperada. “Solo tenía una arritmia muy leve, ni siquiera estaba medicada. Pensamos que era algo que le había caído mal. Llamé al médico, hicieron un chequeo, pero al rato ella volvió a sentirse mal y ya fue tarde”, relató. Conmovido, añadió: “ No puedo creer que Selva, el amor de mi vida, no esté más. Llego a casa y siento que ella va a estar como siempre. Es muy duro”.

Puig y Alemán no solo compartieron su vida personal, sino también una prolífica carrera. Actuaron en numerosas obras de teatro y proyectos televisivos, formando un dúo inseparable tanto en el escenario como en la vida.

“Nos llevábamos muy bien, más allá de que peleáramos como todas las parejas. Ella era el centro de nuestra familia, siempre tenía la palabra justa para mis hijos, mis nietos y para mí. Me ayudó mucho, tanto humana como profesionalmente . Intercambiábamos opiniones. Los dos teníamos nuestro carácter, y a la vez no éramos una pareja simbiótica, cada uno tenía sus cosas. Creo que por eso la pareja duró tanto”, reflexionó Puig en la entrevista. “La soledad no es para mí, pero yo voy a encontrar compañía en mis amistades”, confesó Arturo Puig a este diario, visiblemente conmovido por el apoyo incondicional que recibe de su círculo cercano.

Al hablar sobre su futuro, Puig reconoció que todavía se está adaptando a esta nueva etapa. “Todavía no sé bien dónde estoy parado. Cada día es distinto. Vivíamos en una casa muy grande y ahora me tengo que ocupar de una serie de cosas que antes hacía Selva. A veces no encuentro papeles. Siento mucha desesperación por momentos para poder cumplir con todo. Por supuesto, me ayudan mis hijos y amigos, pero es muy difícil” , mencionó. Y agregó: “El apoyo de la gente y de mis amigos me ha sorprendido. Me brindan un amor enorme y, además, me han llegado propuestas laborales muy interesantes”.

Una de estas propuestas proviene de su amigo Carlos Rottemberg, quien lo invitó a regresar al teatro con la obra Visitando al Sr. Green, un clásico que compartirá con Facundo Arana. Aunque el estreno aún no tiene fecha confirmada, Puig ya tomó la decisión de aceptar el desafío. “Voy a hacer la obra porque me encantó, pero ahora no podría ir a Mar del Plata, tengo la cabeza en otras cosas y es una obra con dos personajes que están todo el tiempo en escena, y hay que estudiarla bien”, señaló.

