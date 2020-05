Arturo Puig reveló el reclamo que le hace Selva Aleman en plena cuarentena

El actor hizo una confesión sobre su cuarentena con el amor de toda su vida, Selva Aleman Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de mayo de 2020 • 10:33

Arturo Puig hizo una divertida confesión sobre su cuarentena con Selva Aleman . En diálogo con Radio Mitre, el actor aseguró que están sobrellevando muy bien los días de aislamiento juntos. Luego reveló cuál es el reclamo que le hace su esposa : "Me dice que no coma tanto chocolate; tiene miedo de que engorde ".

La pareja lleva más de 40 años de amor y la convivencia de 24 horas por la pandemia de coronavirus no les resulta problemática. "Estamos tranquilos y nos cuidamos mucho. Tenemos la ventaja de tener una casa grande y podemos disfrutar de tener espacios distintos", relató Puig.

El actor aseguró que se mantienen activos y cada uno tiene sus momentos: "Leemos, miramos videos y hacemos ejercicio, como están haciendo muchos en sus casas". Luego llegó la confesión de Puig, en tono de humor: "Después de cenar adoptamos la rutina de mirar una serie y a mí me dan ganas de comer chocolate. Entonces le pido chocolate y ella me da una barrita chiquita. Yo le pido más y me dice: 'No porque vas a engordar'".

A su vez, contó que su esposa lo cuida mucho y es quien lo ayuda a "medirse" con sus antojos dulces: "Ella no come chocolate pero me da un poquito y yo estoy nervioso por la serie, me gana la ansiedad. Así que tiene miedo de que engorde". Y luego aclaró: "En realidad estoy adelgazando porque la cuarentena me sirvió para hacer ejercicios".

Consultado sobre el secreto de tantos años en pareja, Puig aseguró que la clave es el humor: " Hay muchas cosas que le hago en broma a Selva. Nos divertimos mucho. Nos reímos el uno del otro".

Finalmente confesó: "Lo que más extraño son mis nietitos. Los amo profundamente y tenemos una relación muy intensa porque viven cerca de mi casa. Generalmente nos comunicamos por videollamada de WhatsApp. El otro día hicimos un Zoom también"