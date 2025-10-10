Arturo Puig contó lo difícil que es su vida sin Selva Alemán y emocionó a todos

A poco más de un año de la muerte de Selva Alemán, Arturo Puig se sentó este viernes en el piso de Intrusos (América TV) y no pudo contener las lágrimas al momento de contar lo difícil que es su vida sin su esposa. La pareja de actores permaneció junta durante 50 años, hasta el 3 de septiembre de 2024, cuando ella falleció tras sufrir un paro cardíaco.

Arturo Puig y Selva Alemán se conocieron en el año 1974 y mantuvieron su relación durante 50 años (imagen ilustrativa) (Foto: Instagram @puigarturo)

Al momento de presentarlo, Rodrigo Lussich le mencionó que estaban ansiosos por tenerlo presente en el ciclo, pero que respetaron el tiempo que decidió alejarse de los medios. “Vivíamos con Selva en una casa muy grande y la vendí, compré un departamento y sinceramente recién ayer puse las lámparas”, expresó sobre el proceso de poner en orden algunas cuestiones luego de la pérdida.

"Todo es un día a día", dijo Arturo Puig sobre sus días sin Selva Alemán (Foto: Captura TV)

“Es todo un proceso”, le dijo Lussich, a lo que el reconocido actor mencionó: “Está (la casa) llena de recuerdos porque ahí vivimos muchos años con Selva, como veintipico de años”. Acto seguido, comparó esta situación con el momento en el que le tocó desarmar el taller de su padre. “La utilería Puig había sido la primera utilería que había estado acá en el país, la había traído mi bisabuelo de Barcelona. Después la siguieron mi abuelo, que no conocí, mis padres, mis tíos... Era un galpón enorme en Parque Patricios, lleno de lo que te puedas imaginar”, señaló.

Y retomó: “En el caso de la casa, me acompañaron mis hijos. Ximena se encargó de la ropa porque además ella se dedica a hacer desfiles, así que ella se fue ocupando. Algunas cosas se vendieron, otras se las fue llevando”.

En ese sentido, Adrián Pallares le preguntó cómo son sus días: “Hice la serie (Envidiosa) que me vino muy bien porque fue un trabajo muy intenso, pero muy lindo... Ahí todavía estaba viviendo en la casa. Y después me mudé al departamento”. Acto seguido, el periodista quiso saber si quería volver a hacer teatro. “Sí, me llamaron. Le agradezco infinitamente a todos los que me llamaron para hacer teatro, pero la verdad es que no estaba preparado”, manifestó Arturo.

Arturo Puig contó cómo son sus días sin Selva Alemán y las ganas que tiene de hacer teatro

Por su parte, Karina Iavícoli le consultó en qué situaciones la recordaba a Selva. “Mis días son raros. La extraño mucho, a veces me parece que está. Por ejemplo, ahora me estoy ocupando de toda una serie de cosas que yo antes no tenía la menor idea, como las compras, abrir la heladera y que no haya nada, pagar las cuentas... Yo soy un desastre, tecnológicamente no entiendo nada, usar el homebanking y eso…”, se sinceró y añadió: “Un amigo de Ximena me está ayudando”.

Arturo Puig y Selva Alemán estuvieron juntos durante cinco décadas (Foto: Instagram @elsanmartinctba / Carlos Furman)

Al recordar nuevamente a su compañera de vida, Puig comentó que todavía ocupa el espacio de la cama que solía usar antes de la partida de Alemán: “No puedo ir a donde dormía ella, sigo durmiendo en mi lugar”.

Emocionado, completó: “Selva era el centro de la familia, la que unía a la familia, la que organizaba, paseos, todo. Yo ahora que no está digo ‘qué bárbaro, cuántas cosas que hacía ella y que yo tendría que haber hecho’”.