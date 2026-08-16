Así están hoy los protagonistas de Generación X, la película que marcó a los jóvenes en los 90

En febrero de 1994 llegó a los cines Generación X, una comedia dramática que logró capturar el espíritu de una época. En plena transición entre la universidad y la vida adulta, la película retrató a un grupo de jóvenes que intentaba encontrar su lugar en el mundo mientras enfrentaba la incertidumbre en el plano laboral, las relaciones amorosas y el deseo de mantenerse fiel a sus ideales en una sociedad cada vez más marcada por el consumo y la televisión.

Generación X logró retratar a toda una generación Archivo

La película también significó el debut como director de Ben Stiller, quien además integró un elenco encabezado por Winona Ryder y Ethan Hawke, dos de las jóvenes figuras más prometedoras de Hollywood. Janeane Garofalo y Steve Zahn completaron el grupo de amigos con personajes tan atravesados por los miedos de la época como por el idealismo y la incertidumbre. Con diálogos cargados de ironía, una banda sonora que reunió a artistas como Lisa Loeb —con su éxito “Stay”—, U2 y The Knack, y una historia que conectó con el público de los años 90, el film ganó reconocimiento con el paso del tiempo hasta convertirse en una de las películas de culto de aquella década bisagra.

Treinta y dos años después de su estreno, los actores que le dieron vida a Generación X siguieron caminos muy distintos: algunos se consolidaron como grandes estrellas de la industria, mientras que otros eligieron proyectos independientes o encontraron detrás de cámara una nueva faceta profesional. Así están hoy los protagonistas del film que marcó a toda una generación.

Winona Ryder (Lelaina Pierce)

Cuando aceptó interpretar a Lelaina Pierce, Winona Ryder ya era una de las actrices jóvenes más prometedoras de Hollywood: ya había protagonizado films de la talla de Beetlejuice (1988), Mi madre es una sirena (1990), El joven manos de tijera (1990) y La edad de la inocencia (1993). En Generación X se puso en la piel de una graduada con honores de la universidad que vive con un grupo de amigos y sueña con convertirse en documentalista al tiempo que se debate entre buscar un trabajo para pagar sus deudas o intentar encontrar su lugar en el mundo. En el amor, su situación no es diferente: duda entre su amor por Troy (Ethan Hawke) y la estabilidad que puede ofrecerle Michael (Ben Stiller).

Después del éxito del film, Ryder siguió sumando éxitos: le dio vida a Josephine March en Mujercitas (1994), papel por el que recibió una nominación al Oscar, Alien: resurrección (1997), Celebrity (1998), Inocencia interrumpida (1999) y Otoño en Nueva York (2000). Sin embargo, con el comienzo del nuevo milenio, su carrera atravesó un período oscuro: algunos problemas personales y judiciales la alejaron durante un tiempo de los grandes estudios.

Winona Ryder volvió al centro de la escena gracias a Strager Things Vianney Le Caer - Invision

Su gran regreso llegó en 2016 con Stranger Things, la exitosa serie de Netflix en la que interpreta a Joyce Byers. El fenómeno mundial la volvió a poner entre las figuras más queridas de la industria y le permitió conquistar a una nueva generación de espectadores. En paralelo, integró el elenco de películas como La boda de mi ex (2018) junto a Keanu Reeves y Beetlejuice Beetlejuice. Con respecto a su vida privada, comparte su vida desde hace años con el diseñador Scott Mackinlay Hahn.

Ethan Hawke (Troy Dyer)

Ethan Hawke y Winona Ryder, en una escena de Generación X

Ethan Hawke fue, en Generación X, Troy Dyer: el típico músico brillante e irreverente, un joven de actitud desafiante frente al sistema y con un profundo miedo al compromiso que no logra avanzar ni en su carrera ni en su vida sentimental. Su personaje se convirtió en uno de los grandes símbolos del cine de los noventa y lo consolidó como uno de los actores más representativos de su época.

El actor, quien ya había llamado la atención con La sociedad de los poetas muertos (1984) y con Viven (1993), construyó con los años una de las carreras más sólidas de Hollywood. Entre sus films más recordados aparece la trilogía de Richard Linklater: Antes del amanecer (1995), Antes del atardecer (2004) y Antes de la medianoche (2013). También fue parte de los elencos de Gattaca (1997), Día de entrenamiento (2001) y El reverendo (2017). Con Linklater volvió a coincidir en Boyhood (2014), una película que se filmó a lo largo de 12 años y por la que volvió a ser nominado a los premios de la Academia de cine de Hollywood.

Ethan Hawke cultivó una carrera buscando desafíos SELA SHILONI - NYTNS

Además de protagonizar algunas obras teatrales en Broadway, Hawke se volcó a la televisión durante los últimos años: protagonizó la serie The Good Lord Bird, interpretó al villano de Moon Knight, participó en la película de terror El teléfono negro (2021) y en su secuela. Además dirigió el documental Seymour: An Introduction y publicó dos novelas.

En relación con su vida privada, luego de su divorcio de Uma Thurman, con quien se convirtió en padre de Maya y Levon Hawke, en 2008 se casó con Ryan Shawhughes, con quien fue papá de Indiana y Clementine. Hoy, Hawke es considerado uno de los intérpretes más prestigiosos de su generación, con una carrera marcada por la búsqueda constante de proyectos independientes y desafiantes.

Ben Stiller (Michael Grates)

Para Ben Stiller, Generación X representó un doble desafío, ya que no solo estuvo frente a las cámaras sino que también debutó como director

Para Ben Stiller, Generación X representó un doble desafío: además de interpretar a Michael Grates, un joven ejecutivo que trabaja en un canal de televisión e intenta ganarse el corazón de Lelaina, también marcó su debut como director de un largometraje. Con apenas 28 años, la estrella de Hollywood —quien no tenía en ese momento el lugar destacado en la industria que se ganó con los años— asumió la responsabilidad de llevar adelante un proyecto que con el tiempo logró un lugar destacado en la historia del cine.

Después de ese primer paso detrás de cámara, Stiller se consolidó como una de las grandes figuras de la comedia estadounidense. Encabezó éxitos como Loco por Mary (1998), La familia de mi novia (2000), Zoolander (2001), Los Fockers: La familia de mi esposo (2004), Una noche en el museo (2006) y su secuela, y Una guerra de película (2008), esta última también dirigida por él y nominada al Oscar por la interpretación de Robert Downey Jr.

Aunque continúa actuando de manera esporádica, hoy concentra buena parte de su carrera detrás de cámara ANGELA WEISS - AFP

En la última década amplió aún más su perfil como realizador. En 2013 dirigió y protagonizó La vida secreta de Walter Mitty (2013) y, años más tarde, recibió elogios de la crítica por su trabajo como productor ejecutivo y director de varios episodios de Severance, una de las series más exitosas de Apple TV. Aunque continúa actuando de manera esporádica —este año estrena La nueva Focker—, hoy concentra buena parte de su carrera detrás de cámara. También mantiene un fuerte compromiso con distintas causas solidarias y es embajador de buena voluntad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En el plano personal, está casado con la actriz Christine Taylor desde 1999 [aunque estuvo separado unos años, luego se reconciliaron] y tienen dos hijos: Ella Olivia y Quinlin Dempsey.

Janeane Garofalo (Vickie Miner)

Con un humor ácido muy celebrado por la crítica y el público, Janeane Garofalo dio vida a Vickie Miner, la mejor amiga de Lelaina y una de las integrantes más queridas del grupo. Su personaje enfrenta en el film conflictos laborales y sentimentales, y aporta varias de las escenas más recordadas de la película gracias a su ironía y su mirada desprejuiciada sobre la vida.

Antes de Generación X, Garofalo ya era una figura reconocida dentro del circuito del stand up en los Estados Unidos, y el éxito de la película impulsó su carrera en el cine. En los años siguientes participó en films como La verdad sobre perros y gatos (1996), Dr. Cable (1996), El casamentero (1997), Cop Land (1997), Mystery Men (1999), Loco verano americano (2001), Un gran problema (2002), The Laramie Project (2002), prestó su voz a la chef Colette en Ratatouille (2007) y, más recientemente, integró el elenco de Come as You Are (2019).

En paralelo, desarrolló una intensa carrera en televisión. Participó, entre otras producciones, en series como The West Wing, 24, Girlfriends’ Guide to Divorce, Younger y las dos miniseries derivadas de Loco verano americano, además de mantenerse activa en el circuito del stand up y el teatro independiente y haber conducido el programa de radio The Majority Report junto a Sam Seder.

En la actualidad, Garofalo es una reconocida activista y una voz familiar dentro del progresismo en los Estados Unidos. En cuanto a lo personal, está en pareja con el escritor y humorista Robert Cohen desde 1990. La pareja decidió no casarse ni tener hijos.

Steve Zahn (Sammy Gray)

Reality Bites Archivo

Aunque Steve Zahn todavía era un actor poco conocido cuando se estrenó Generación X, su interpretación de Sammy Gray, el compañero de departamento de Troy y Lelaina, le abrió las puertas de Hollywood. Con un gran talento para la comedia, consiguió destacarse incluso compartiendo pantalla con figuras consagradas.

Durante las décadas siguientes construyó una carrera muy versátil. Participó en películas como ¡Eso que tú haces! (1996), Tienes un e-mail (1998), Papá canguro (2003), Sahara (2005), El diario de Greg (2010) y las entregas El planeta de los simios: la guerra (2017) y El planeta de los simios: nuevo reino (2024). A la par, encontró en la televisión algunos de sus papeles más elogiados, con participaciones en series como Treme, The White Lotus y Silo.

Steve Zahn construyó una carrera muy versátil Richard Shotwell - Invision

Lejos del ritmo habitual de Hollywood, Zahn lleva desde hace años una vida tranquila junto a su esposa, la escritora Robyn Peterman, y sus dos hijos. La familia vive en una granja en Kentucky, donde el actor combina su trabajo en cine y televisión con su pasión por la naturaleza. Su capacidad para alternar comedia, drama y acción le permitió mantenerse vigente durante más de tres décadas y convertirse en uno de los intérpretes de reparto más respetados de la industria.