Winona Ryder: la historia de amor con Scott Mackinlay Hahn que intentó mantener en secreto y lo que siente cuando mira para atrás

El regreso de Winona Ryder al centro de la escena con Stranger Things marcó no solo un nuevo capítulo en su carrera, sino también el momento en que su vida personal encontró un equilibrio inesperado. Al mismo tiempo que la serie la reinstaló como figura clave de la cultura pop y la atención de la industria se volvió a centrar en ella, su relación con el diseñador Scott Mackinlay Hahn avanzó de manera silenciosa, lejos del ruido promocional que rodeó los primeros años del fenómeno televisivo.

En medio de ese contraste se consolidó una historia de amor que, a diferencia de su regreso a las grandes ligas, creció fuera del foco público.

Winona Ryder y su gran regreso con Stranger Things

Una confusión iniciática

Antes de la aparición de Hahn, la vida sentimental de Ryder fue caótica. “En mis treinta tuve dos relaciones desastrosas que no eran equivocadas en sí mismas, pero fue antes de que a alguien se le ocurriera googlear a otra persona”, le dijo a Harper’s Bazaar en 2024, en una extensa entrevista.

“Cuando miro hacia atrás digo: ‘¿En qué estaba pensando?’. Salía con el tipo de persona que luego de algunas semanas te avisa que está en una relación con alguien más. Y uno se queda tipo: ‘¿Qué diablos?’”. También tenía 30 cuando fue arrestada, en 2001, por haber robado en una tienda de ropa. En ese momento, Winona Ryder se recluyó para rearmarse y volvió a aparecer con fuerza de la mano de una bailarina añosa y al borde del retiro en El cisne negro.

La película de Darren Aronofsky no solo jubiló a Ryder del ideario de la rebelde de los 90 y la ubicó en el lugar de intérprete madura, también fue el contexto donde conoció a su gran amor: la primera vez que la actriz y Scott Mackinlay Hahn estuvieron frente a frente fue en ese estreno. Poco conocedor de la industria del entretenimiento, no solo no la reconoció sino que la confundió con otra actriz. “Pensaba que yo era Milla Jovovich. Me dijo que era genial en El quinto elemento”, confesó ella.

Winona Ryder como Joyce Byers. Foto: Netflix © 2022

Lejos de ofenderse, Ryder quedó encantada con el gesto y decidió tomar la iniciativa: averiguó su número de teléfono y lo invitó a salir. “Pensé que era lo más encantador del mundo”, le confesó a la versión inglesa de ELLE. “Así que fui muy directa. Le dije: ‘Hey, ¿querés tener una cita?’'’, sumó. “Conectamos en tantos niveles. Y era increíble que no estuviera en este negocio. De verdad intenté mantenerlo en secreto”, explicó.

Lejos del entretenimiento, Hahn es diseñador, empresario y uno de los fundadores de Loomstate, una marca de moda pionera en el uso de algodón orgánico y en prácticas de producción sustentables. Su trabajo siempre estuvo ligado a la ética ambiental, la trazabilidad de los materiales y un modelo de negocio consciente, muy distante del glamour tradicional asociado al mundo de las celebridades. Esa diferencia de universos fue, paradójicamente, uno de los puntos de encuentro. Desde aquella cita gestionada por la actriz hasta que comenzaron a mostrarse juntos de forma pública, el amor entre ellos creció en la más profunda intimidad.

Presentación oficial

Winona junto a su actual pareja, Scott Mackinlay Hahn The Grosby Group - LA NACION

El debut de la pareja en la alfombra roja sucedió en la fiesta de apertura de la retrospectiva de Tim Burton que tuvo lugar en Los Angeles County Museum of Art (LACMA), el 29 de mayo de 2011. Luego llegaron las alfombras rojas de Stranger Things, la de la premiere en Nueva York de Experimentador: La historia de Stanley Milgram y la de los Screen Actors Guild Awards en enero de 2020. Hace poco, la pareja brilló en el estreno de Beetlejuice Beetlejuice en el Festival de Cine de Venecia, en agosto de 2024.

¿Planes de boda?

“Es genial. De verdad que sí. Tengo mucha suerte”, dijo Ryder sobre su pareja el año pasado mientras hablaba con la periodista de Harper’s Bazaar y él acompañaba en un segundo plano. Este año, la protagonista de La edad de la inocencia reveló detalles de su vida diaria como que son “caseros cuando se trata de comida” y que él se ocupa de la cocina porque a ella es algo que no se le da muy bien. “Tiene un don que tenía mi madre, que es hacer que la comida saludable sea deliciosa. Anoche hizo un curry que era mejor que cualquier curry que haya probado”, le dijo a ELLE.

Winona Ryder en la premiere de Beetlejuice Beetlejuice, en el Festival de Venecia, en agosto de 2024 Vianney Le Caer - Invision

En cuanto a los planes de boda, Ryder ha bromeado en varias oportunidades sobre su estado civil: ha dicho que está casada con Keanu Reeves, algo que sucedió en 1993 en el plano de la ficción mientras filmaban una escena de Drácula, de Bram Stoker (1993), pero se tornó real al ser el sacerdote un clérigo real. Sin embargo, gracias a Hahn, Winona cambió de opinión. En 2016, cuando le preguntaron sobre el tema, fue categórica “¿Matrimonio? No sé. Preferiría no haberme casado nunca antes que divorciarme unas cuantas veces”, dijo. “No es que haya nada malo en divorciarse, pero no creo que pudiera hacerlo si eso fuera posible. Cuando tus padres están locamente enamorados durante 45 años, tus estándares son realmente altos”, completó.

El año pasado, con un presente emocional inmejorable, Ryder dio una respuesta muy distinta: no solo consideró la posibilidad de una unión legal con Hahn —a quien, de todos modos, ya considera su marido—, sino que además aceptó la idea que le propuso la cronista de ELLE: que la boda se celebre en la librería City Lights. “Vaya, es una idea genial”, se entusiasmó. Mientras tanto, la pareja divide su tiempo entre un departamento alquilado en Nueva York y la casa de ella en Los Ángeles. Y aunque tienen intenciones de buscar algún espacio neutral, todavía no decidieron dónde queda ese lugar.