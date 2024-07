Así fue la despedida de Diego Ramos de Mañanísima: entre elogios, comentarios y canciones

Escuchar

Entre confesiones, agradecimientos y mucho humor, Diego Ramos se despidió de Mañanísima, el ciclo de eltrece que conduce Carmen Barbieri . Sentado en la mesa junto al resto de sus compañeros y con El Puma Goity, de invitado del día, el actor contó que no le resultó fácil dejar el envío, elogió a la exvedette y despertó la risa de todos al cantar el fragmento de una canción de Pedro Vargas: “Adiós mariquita linda”, entonó antes de partir.

Las palabras de despedida de Ramos llegaron durante los últimos cinco minutos del ciclo. La encargada de darle el pie para que cuente los motivos de su adiós fue Barbieri. “¿Por qué todo esto?” , se preguntó luego de mostrar las tortas, las facturas, los budines y los bizcochitos que había sobre la mesa. Sin esperar la respuesta, se volteó, y con los ojos fijos en Ramos blanqueó la situación. “¿Por qué esta despedida? ¿Te estás yendo? Contale a la gente que no vas a estar más en Mañanísima y por qué”, lo apuró.

“Me voy a conducir un programa de radio por la mañana y después tengo otras cosas también”, reveló Ramos y explicó que además sigue al frente de la obra de José María Muscari, Sex. “Eso siempre”, ratificó. De inmediato, compartió algo del detrás de escena de su partida. “Para hacerlo breve, me costó un montón . Había pedido tener una semana libre y me quedé. No pude. La verdad es que me cuesta un montón”, confió.

A contramano de los rumores, que aseguraban que el clima al interior del equipo no era el mejor, Ramos destacó la calidad de sus compañeros. “Es un grupo hermoso, y es hermoso trabajar acá” , dijo y agradeció tanto a las autoridades del canal como a los productores, los técnicos y el resto de las personas que están detrás de cámara. “Toda la mesa es genial”, remarcó.

Para el final, dejó a Barbieri, a quien llenó de halagos. “Vos sos una compañera ideal, pero de verdad, sos una madre televisiva, la pasamos genial. Estamos acá desde muy temprano y vos estás ´que si la gente comió, si le falta caldo, que si tiene sal…´ Realmente cuando vos decís ´no me conocen´, no te conocen. Sos una compañera ideal, ideal, ideal y la verdad es que yo los voy a extrañar un montón y los voy a seguir mirando cuando pueda”, completó con una gran sonrisa.

Diego Ramos destacó durante su discurso de despedida la figura de Carmen Barbieri

Antes de la despedida final, Barbieri le confirmó que mañana irá al Gorriti Art Center para verlo en Sex, una experiencia renovada y Ramos aseguró que la relación va a continuar. “Nos vamos a seguir viendo, yo voy a venir al canal”, expresó y motivó un fuerte aplauso de sus compañeros. “Yo empecé hace 30 años en este canal y seguir trabajando acá la verdad es que es un placer”, recordó. “Es fácil venir a laburar. Es un programa que va mutando y va acompañando mucho y vamos aprendiendo nosotros también. Y lo genial de este programa son las ganas de que alguien la pase bien del otro lado, se informe y acompañarlo”, cerró.

“Qué lindo. Te queremos mucho, Dieguito”, reaccionó Barbieri y aprovechó para abrazarlo. “Sos bello por fuera, y por dentro...”, quiso seguir, pero Ramos la interrumpió entonando una canción: “Adiós mariquita linda”, disparó y de inmediato se escucharon las carcajadas de todos los que estaban en la mesa.

La buena onda de la despedida despejó los rumores que habían trascendido hace un tiempo sobre incomodidades que se generaron al interior del equipo por distintos motivos. La versión que tuvo a Ramos como protagonista y que trascendió en marzo indicaba que el actor se había enojado porque la producción eligió al Pollo Álvarez para suplantar a Barbieri cuando tuvo que ser operada y no a él.

Nuevos rumbos

Ramos se suma a la primera mañana de AM 870 a partir del 8 de julio

Tal como adelantó LA NACIÓN, luego de la repentina salida de Ricardo Benedetti de radio Nacional, la AM 870 convocó a Ramos para que conduzca la primera mañana, de 7 a 10. Así, Pan Casero Nacional con Oscar “El Cholo” Gómez Castañón pasará de 10 a 12. Por esta razón, desde el 8 de julio el también actor estará al frente de un info-magazine llamado Ramos Generales, junto a Marian Gil Laborda (locución), Lourdes Marchese (judiciales), Horacio Marmurek (espectáculos), Milton Re (humor) y Rodrigo Ruiz (deportes) entre otros.

Esta no es la primera vez de Ramos en la radio: el actor pasó, entre otros proyectos, por la ex Radio Uno 103.1 (hoy DSports Radio) y por Metro 95,1 FM (ambos pasos en 2021).

LA NACION