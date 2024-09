El desgarrador momento de Diego Ramos tras la muerte de su perro: “Nadie me preparó para tu partida”

Escuchar

Diego Ramos lamentó la partida de su perro Porthos, quien falleció en las últimas horas. Por intermedio de su cuenta de Instagram, el actor y conductor subió un posteo donde mostró fotos y videos del can de raza Terranova y escribió un texto emotivo para dimensionar lo que significaba para su vida.

Diego Ramos junto a sus perros; Porthos falleció este domingo

“Nadie me preparó para tu partida. No puedo hablarte en pasado. No sé si hablarte en presente porque de un momento para el otro ya no estás. Sin embargo, te siento tan al lado mío. La tristeza es indescriptible”, comenzó Ramos acerca de lo que significó el momento de despedir a su perro, quien se convirtió rápidamente en un integrante más de su familia.

En una publicación que incluyó varios registros fílmicos, el actor de la obra Sex mostró lo apegado que era a su animal de gran porte y cómo él lo consideraba como un guardián. “Ese reclamo constante de cariño, esa autoridad silenciosa, esa complicidad que solo vos y yo teníamos. Todo se va a extrañar”, se sinceró Ramos tras el deceso de Porthos.

En esa misma línea, Ramos indicó: “Los Cuatro fantásticos pasan a ser tres y nos vamos a tener que acostumbrar. El piso va a ser más duro sin vos para acostarme encima tuyo”. Sobre la referencia numérica, cabe destacar que se refiere a Byron, Ortega y Gasset, sus otros tres perros de la misma raza que Porthos.

“Las noches van a ser más cortas sin esperar largos minutos que termines de comer. Los paseos más ágiles sin tener que mirar para atrás y convencerte de que camines más rápido. La pileta estará un poco más limpia”, siguió el multifacético artista, quien mostró su lado más sensible tras la partida de este animal que lo acompañó en una gran parte de su vida y dejó una huella imborrable.

Diego Ramos, en fotos de archivo con sus perros

Con un pelaje inconfundible de color negro, Ramos se encargó de poner en un pedestal a su mascota y seleccionó el material pertinente para hacer un homenaje. “Había un Mundo Porthos y me dejaste vivir en él. Nadie me preparó para tu partida. Pero nadie me preparó para tu llegada y fue una de las mejores cosas que me pudo haber pasado en la vida”, profundizó, a pura emoción, el presentador televisivo de extensa trayectoria en los medios de comunicación.

Diego Ramos, un fan de sus perros

Diego Ramos y su perro Porthos

“Por todo esto te agradezco y por eso te voy a amar por siempre Porthitos”, cerró Ramos, una publicación que acumuló una gran cantidad de likes y también muchísimos comentarios de sus seguidores y colegas del medio.

“No me voy a cansar de repetirlo. Deberían ser eternos”; “Solo quien los ama puede entender tus palabras Diego” y “Te abrazo fuerte Diego. Creo que nunca vamos a estar preparados para despedirlos”, fueron algunas de las menciones, que se sumaron a otras de celebridades como Paula Chaves, Nancy Dupláa, Georgina Barbarossa, Manuela Pal, Betina O’Connell, Julieta Ortega, Celeste Muriega, Manu Viale, Elenora Wexler, entre otros más que empatizaron con el dolor de su amigo y le brindaron todo su apoyo en medio de un momento de profunda tristeza y dolor.

LA NACION