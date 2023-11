escuchar

Luego de una serie de dudas acerca del regreso de PH, Podemos hablar (Telefe) a la pantalla, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff tuvo su debut en septiembre con un notable cambio de estilo con la presencia de preguntas incisivas, cuyas respuestas de los invitados generó polémicas y escándalos. En este punto, fue Diego Ramos quien aseguró que la dinámica es como “para entre invitados tirar uno a otro como un pedazo de carne a los leones”.

Belén Francese y Andrea Rincón protagonizaron el primer escándalo de la nueva temporada de PH, Podemos Hablar, luego que la primera contestara el tópico de revelar una noche inolvidable. En el recuerdo incluyó a la vedette y una posible relación con ella, lo que desató un confuso episodio que culminó con un fuerte cruce. Andy Kusnetzoff tuvo que intervenir.

PH Podemos Hablar, con la conducción de Andy Kusnetzoff ADRIAN DIAZ BERNINI

La misma postura tomó el conductor en el programa siguiente cuando Elián L-Gante Valenzuela, invitado al ciclo, se enojó por el planteo de preguntas incisivas para que revelara detalles de su intimidad. Y el siguiente momento incómodo en el programa fue cuando Andy Kusnetzoff indagó a Luciano Pereyra acerca de los rumores que lo vincularon amorosamente con Alejandro Fantino.

Tras esta serie de llamativas situaciones que se desataron en el ciclo en el que los invitados responden a un tópico de preguntas, se señaló sobre un giro en el cuestionario que se prepara. “Las charlas esas, esas preguntas se pueden dar naturalmente en una conversación, a veces ocurre por un desfasaje generacional, pero se ve mucho cuando es tan forzado”, opinó Diego Ramos en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas (Radio de la Ciudad). Puntualmente, el actor y panelista refirió a la pregunta hacia Pereyra, al remarcar que antes no había referido al rumor que lo tiene como protagonista. Como así tampoco lo hizo Fantino.

PH: Podemos hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff ADRIAN DIAZ BERNINI - Prensa TELEFE

“La verdad que, entre invitados, forzar esa situación para tirar a un invitado como un pedazo de carne a los leones, me parece llamativo”, comentó al respecto. Y agregó: “Entendiendo que soy oyente de Andy, que no tiene ningún problema con la diversidad sexual, no entiendo por qué se va para ese lado el tema”.

En la misma línea, remarcó que si alguien no quiere hablar de ciertas cosas es por una razón.“Ojo, tampoco sirve enojarse porque me parece un mensaje equivocado, pero sí se dice que eso no se hace, no se hace”. De esta forma, Ramos dejó en claro que esta nueva dinámica del ciclo le hace ruido, debido a la intención de exponer a los invitados.

Los invitados de PH, podemos hablar para este sábado

Como cada sábado, la noche televisiva en el prime time tiene una fuerte competencia entre PH, Podemos y La noche de Mirtha (eltrece), es por ello que ambas producciones hacen sus grandes apuestas para quedarse con el rating del fin de semana.

Este sábado Andy Kusnetzoff recibirá a Laurita Fernández, Donato De Santis, el cantante Raúl Lavié, la ex Gran Hermano Romina Uhrig y el rapero G-Sony. Mientras que Mirtha cenará con Baby Etchecopar, el senador nacional de la provincia de Córdoba, Luis Juez, Carolina “Pampita” Ardohain y Flavia Palmiero.