Así fue la fiesta sorpresa de cumpleaños de Nicolás Vázquez junto a Dai Fernández y sus afectos

Nicolás Vázquez celebró sus 49 años rodeado de sus afectos con una fiesta sorpresa organizada por su actual pareja, la actriz Dai Fernández, quien fue una de las grandes protagonistas de la noche.

A través de las redes sociales, el actor compartió una extensa galería de imágenes en las que se lo vio disfrutando del festejo junto a su novia, bailando con amigos, abrazando a sus seres queridos y compartiendo momentos de felicidad con su familia.

El artista recibió sus 49 años en el que fue su primer cumpleaños tras su separación de Gimena Accardi Instagram

“Cumpleaños sorpresa feliz. Festejando el aquí y ahora y agradeciendo siempre. Me siento muy bendecido de todo el amor que recibo. Gracias siempre”, escribió el protagonista de Rocky en la publicación, que se llenó de likes y comentarios.

Las imágenes mostraron una celebración íntima con torta y velitas, música en vivo, brindis y una pista de baile donde el actor disfrutó a lo largo de la noche. En varias de las fotos se lo pudo ver junto a su pareja, fundidos en abrazos, risas y miradas cómplices.

Nico Vázquez disfrutó de una velada inolvidable junto a su pareja, la actriz Dai Fernández, y el resto de sus seres queridos Instagram

Entre los invitados también estuvieron presentes la mamá del artista, Mirta Mantovani; su hermana, Soledad Vázquez; sus sobrinas; compañeros del elenco de Rocky y amigos cercanos, entre ellos Benjamín Rojas.

El actor, emocionado junto a su mamá, Mirta Mantovani Instagram

El posteo se llenó de mensajes de afecto de otros colegas y figuras del espectáculo que no estuvieron presentes en la fiesta pero sí en sus dedicatorias de buenos deseos para el actor. “Feliz cumple, Nico querido. Te quiero mucho”, le escribió Pollo Álvarez. También se sumaron Carmen Barbieri, Joaquín Furriel, Marcelo Polino, Carlos Baute, Gabriela Sari y Cachete Sierra, entre otros.

El cumpleañero junto a Mercedes Oviedo y Georgina Tirotta Instagram

La fiesta tuvo momentos de euforia, baile y celebración, pero también escenas emotivas como se aprecia en una de las imágenes del álbum, donde el artista se muestra sentado junto a su papá, Fernando.

La celebración sorpresa llegó apenas unos días después de que Dai Fernández le dedicara un romántico mensaje en las redes sociales. El 12 de junio, cuando el actor cumplió años, la actriz compartió una tierna postal de ambos durante una salida y expresó: “Que la vida tenga muchas cosas hermosas preparadas para vos. Feliz vuelta al sol. Te amo”, escribió junto a la imagen, en la que se los veía abrazados y sonrientes. La publicación estuvo musicalizada con la canción “Little Blue”, de Jacob Collier.

Fernández también mostró la sorpresa que el elenco de Rocky le preparó al actor en el Teatro Lola Membrives. En un video compartido en Instagram se pudo ver cómo sus compañeros lo sorprendieron con varias tortas en los camarines y le cantaron el “Feliz cumpleaños” entre aplausos, abrazos y gritos de celebración. Tras soplar las velitas y pedir los deseos, Vázquez agradeció el cariño recibido.

El dulce mensaje de cumpleaños de Dai Fernández para Nico Vázquez (Foto: Instagram @dadyfernandez)

La demostración pública de cariño por parte de la actriz también recordó otro momento reciente de la pareja, cuando en mayo Fernández celebró sus 37 años y fue el actor quien le dedicó un emotivo mensaje en las redes sociales. “Te merecés ser feliz en todo y más”, fueron las palabras que Vázquez le dedicó a su pareja, ante las que ella respondió: “Lo soy. Gracias por esta noche tan hermosa”. Ambos artistas vienen compartiendo distintas muestras de afecto que reflejan el presente sentimental que atraviesan.