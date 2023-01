Anne Hathaway y la respuesta a una desagradable pregunta que recibió cuando era una adolescente: “¿Eres una chica buena o una chica mala?”

escuchar

Anne Hathaway está estrenando una nueva película, y la trama de la misma, le trae algunas resonancias a su vida personal y a algunas situaciones controvertidas que vivió en el pasado, cuando estaba arrancando su camino profesional.

Se trata de Eileen, un thriller oscuro y divertido que se estrenó el sábado pasado en el Festival de Cine de Sundance, protagonizado por la actriz y por Thomasin McKenzie, quienes interpretan a una psicóloga y a una secretaria de prisión que se ven unidas de forma inesperada. El film tuvo una cierta resonancia emocional para la protagonista de El diablo viste a la moda, o al menos esto aseguró ella durante una conferencia de prensa que se realizó tras la proyección del largometraje.

“Me acordé de una de las primeras preguntas que me hicieron cuando empecé a actuar y tuve que hacer prensa: ‘¿Eres una chica buena o una chica mala?’”, dijo Hathaway. “Yo tenía 16 años. Y a mi yo de 16 años le gustaría responderles a todos con esta película”.

Shea Whigham, Ottessa Moshfegh, Luke Goebel, William Oldroyd, Anne Hathaway y Thomasin McKenzie, durante la sesión de fotos para la promoción de la película Eileen en el Festival de Sundance Taylor Jewell - Invision

La actriz también dijo que decidió aceptar el papel en la película después de ver el aclamado drama de 2016 del director William Oldroyd, Lady MacBeth, en el que Florence Pugh interpreta a una mujer atrapada en un matrimonio miserable con un hombre mucho mayor.

“Me pareció un trabajo extraordinario”, dijo Hathaway. “ Vi un estudio de la complejidad femenina que me llegó muy, muy hondo, y sentí que Will era un cineasta en el que se podía confiar para contar historias complicadas, especialmente sobre mujeres ”, agregó.

Eileen fue adaptada a la pantalla grande por Ottessa Moshfegh, escritora de la novela homónima, y Luke Goebel. Moshfegh, que se ha convertido en una sensación literaria con obras aclamadas como Mi año de descanso y relajación y Lapvona, dijo que espera dirigir algún día una película.

La complicada realidad de ser mujer

Anne Hathaway, durante la premiere de la película Eileen en el Festival de Sundance MATT WINKELMEYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el marco del discurso que dio en el evento de Mujeres en Hollywood celebrado en octubre por Elle, la intérprete de 39 años abordó el período de su carrera post Oscar, el cual ganó en 2013 por su papel en la adaptación cinematográfica del musical Los Miserables.

Hace diez años, Hathaway se convirtió en el blanco de un movimiento virtual bautizado como “Hathahate” (que unía las primeras letras de su apellido y la palabra hate, “odio” en inglés), al tiempo que recibió la crítica de varios medios.

Transcurrido el tiempo, la actriz elige ver aquel período como una “oportunidad” para aprender. “ Hace diez años llegué a ver el lenguaje del odio desde una nueva perspectiva ”, dijo Hathaway, según publicó el sitio web de la revista. “Era un lenguaje que había empleado para conmigo misma desde que tenía 7 años, y cuando tu dolor autoinfligido de repente se amplifica de alguna manera, digamos, a todo el volumen de Internet, es algo muy fuerte”, compartió.

Anne Hathaway en los Oscar 2013 Archivo

Hathaway dijo que su experiencia le hizo darse cuenta de que “no quería tener nada que ver con esa energía” y que “ya no crearía arte desde este lugar”. En este sentido, la artista dijo que se empeñó por alejar este lenguaje de su vida. “No le iba a dar espacio y no quería vivir con miedo ni hablar su idioma por ningún motivo”, dijo.

“Hay una diferencia entre la existencia y el comportamiento”, agregó Hathaway. “ Podés juzgar el comportamiento, podés perdonar ciertos comportamientos, o no, pero no tenés derecho a juzgar, ni especialmente a odiar a alguien por existir. Y si lo hacés, no estás en lo correcto ”, valoró.

En el cierre de su intervención, la actriz reparó en cómo el odio es un comportamiento aprendido que se puede modificar. “La buena noticia sobre el odio es que quienquiera que lo haya aprendido puede desaprenderlo. Hay un cerebro ahí. Espero que se den la oportunidad de volver a aprender el lenguaje del amor”, remató.

La intérprete acaparó las primeras miradas a los 19 años en la película Diario de una princesa, en 2001. Cuatro años más tarde, en Secreto en la montaña, llamaría nuevamente la atención al interpretar con gracia y talento un personaje muy diferente a los que venía encarando. Volvió a mostrar su versatilidad tiempo después en la exitosa El diablo viste a la moda.

