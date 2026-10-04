Barbie Simons recordó la muerte de su padre y reveló la decisión que tomó tras la tragedia

Barbie Simons fue una de las invitadas de Juana Viale durante su reemplazo en La noche de Mirtha y, en uno de los momentos más emotivos de la velada, explicó los motivos por los cuales decidió emigrar a Estados Unidos a los 15 años, después de la muerte de su padre, Leonardo Simons. A casi tres décadas de aquel momento, la periodista recordó por qué su familia buscó comenzar una nueva vida lejos de la Argentina y cuestionó la idealización del “sueño americano”. “Es difícil ser inmigrante y estar en una tierra que no es tuya”, aseguró.

El tema surgió cuando en la mesa la conductora conversaba con ella y el resto de los invitados -los periodistas Luis Novaresio y Natasha Niebieskikwiat y el economista Carlos Melconian- sobre los jóvenes argentinos que deciden buscar oportunidades en otros países. Fue entonces cuando Simons compartió su experiencia. “Te lo digo yo, habiendo vivido 15 años afuera, en Estados Unidos. Cuando me dicen: ‘¿Por qué volviste? Vivías en Miami, tenías una vida perfecta’. La gente tiene muy idealizado, sobre todo, el sueño americano”, señaló.

“¿Y vos por qué te fuiste?”, quiso saber Viale. “Me fui en un momento muy particular de mi vida. Había fallecido mi papá. Se cumplen 30 años el 15 de octubre”, recordó.

Durante la charla, la periodista recordó que apenas cinco meses antes su hermana se había instalado en Estados Unidos para estudiar en la universidad. “Yo quería estar cerca de ella”, comentó. Pero también reveló que las circunstancias de la muerte de su padre y lo que ocurrió posteriormente tuvieron peso en la decisión familiar de dejar la Argentina. “El periodismo en su momento fue... fueron difíciles las circunstancias en las cuales falleció mi papá”, expresó.

Barbie Simons habló sobre la muerte de su papá Instagram

Frente a ese escenario, Barbie, su hermana y su madre buscaron iniciar una nueva etapa lejos del país. “Sentí que queríamos empezar una vida nueva y la mejor manera de hacerlo fue en un lugar que más o menos conocía, con mi hermana”, recordó. “Mi mamá nos acompañó también en ese proceso”, agregó.

Leonardo Simons murió el 15 de octubre de 1996, a los 49 años. El reconocido conductor de televisión se quitó la vida al arrojarse desde el piso 13 del edificio ubicado en avenida Córdoba 1367, donde funcionaba su productora. Barbie tenía entonces 15 años.

“Es difícil ser inmigrante”

Barbie Simons desmitificó el "sueño americano"

Durante el tiempo que vivió en Miami, Simons logró desarrollar su carrera profesional. Sin embargo, durante la conversación planteó una diferencia entre aquella experiencia y la imagen que, según ella, muchas veces se construye alrededor de la vida en ese país.

“Tuve una carrera increíble en Estados Unidos, pero es verdad que la gente idealiza mucho, tiene muy instalado el sueño americano”, aseguró. Y fue entonces cuando se refirió a las dificultades que encontró al vivir lejos de la Argentina: “Es difícil ser inmigrante y estar en una tierra que no es tuya, con el desarraigo, con todo lo que implica”.

Leonardo Simons, un grande de la televisión local

Leonardo Simons fue uno de los conductores más populares de la televisión argentina durante las décadas del 80 y 90. Nació el 1° de septiembre de 1947 en Villa Crespo y, después de trabajar desde muy joven como vendedor ambulante y en la fiambrería de su padre, comenzó a acercarse al mundo del espectáculo como animador de fiestas en distintos barrios porteños.

Leonardo Simons marcó un punto de inflexión con su estilo para conducir

Al terminar el colegio se anotó al mismo tiempo en Ingeniería y en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) para estudiar locución. Su primera oportunidad en televisión llegó en 1969, cuando fue seleccionado para participar de La campaña de cristal, un ciclo de entretenimientos con fines benéficos que se emitía por Canal 13 y en el que también daba sus primeros pasos Fernando Bravo.

Un año después comenzó una relación de más de dos décadas con Canal 9. Allí formó parte de Música en libertad y luego condujo Sábados continuados junto a Silvio Soldán y Domingos para la juventud. Más tarde llegaron Sábados de la bondad y el que se convertiría en el mayor éxito de su trayectoria: Finalísima. El ciclo comenzó en 1985, llegó a alcanzar 45 puntos de rating y con el tiempo incorporó segmentos de humor hasta convertirse en Finalísima del humor.

En 1993 dejó Canal 9 y pasó a Telefe para ponerse al frente de Ta Te Show. Tres años después, el 15 de octubre de 1996, decidió terminar con su vida. Tenía 49 años.