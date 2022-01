Ben Affleck confiesa que se sometió a un retoque estético para su papel en Armageddon

Ben Affleck experimentó una transformación física antes de protagonizar la película Armageddon, estrenada en 1998. El actor estadounidense reveló que tuvo que someterse a ciertos retoques estéticos para encarnar el papel del líder de perforadores de asteroides que interpretó en la ficción.

En una conversación junto a su amigo y colega Matt Damon para una entrevista con el medio Entertainment Weekly, el intérprete contó cómo encaró entonces la preparación del personaje y compartió algunos datos acerca de la producción de la película.

“Excavaron dos escenarios de Disney para recrear enormes cráteres de asteroides y yo ni siquiera pensé en el hecho de que la premisa básica de la película era totalmente absurda”, reflexionó sobre la trama.

Y agregó: “¿Por qué entrenar a perforadores de petróleo para que sean astronautas en lugar de preparar a astronautas para que sean perforadores de petróleo? Uno pensaría que la curva de aprendizaje sería un poco más pronunciada en el recorrido de un perforador de petróleo al de un astronauta... Pero fue divertido y llegó en el momento adecuado”.

El actor reveló a continuación las expectativas que el equipo manifestaba respecto a su papel en la película de alto presupuesto. “Yo era un poco ingenuo acerca de las opiniones que la gente se formaba sobre mí y el comentario de Michael (Bay, el director) y de Jerry (Bruckheimer, productor) sobre mi aspecto fue: ‘¡Tenés que ir a la cama solar!’”, contó a pareja de Jennifer López.

Bruce Willis y Ben Affleck en Armageddon

Y continuó: “Me hicieron arreglarme los dientes, hacer ejercicio y parecer sexy. ‘Sé sexy’, me dijeron ¿Cómo lo logro? ‘¡Yendo al gimnasio!’ Corriendo en el gimnasio y poniéndome aceite en el cuerpo y esas cosas resulté ser una versión de uno de esos modelos de calendarios masculinos en topless en un garaje cargando neumáticos todo engrasado. Michael tuvo una visión de un torso masculino reluciente en aceite y dijo: ‘¡Eso irá en el trailer y venderá entradas!’ Y, la verdad, ¿qué podés decir en esos momentos?”, contó.

A pesar de su carrera de décadas, Affleck dijo que Armageddon es la película de toda su filmografía que más agrada a sus hijos, todos nacidos de su relación con su ex esposa Jennifer Garner: Violet, de 16 años, Seraphina, de 13 y Samuel, de 9. “Es divertido, porque esa es la única película mía que mis hijos han visto y admiten que les gustó, aunque se burlan implacablemente de mí”, dijo el ganador del Oscar. “Ellos suelen comentar: ‘¿Estás manejando un tanque en la luna?’ Pero se divierten, ¿sabes a lo que me refiero? Ni siquiera verán The Town, así que ahí lo tenés”.

Armageddon explora cómo un grupo de perforadores de petróleo se entrena para una misión espacial cuando un asteroide amenaza con golpear la Tierra. Los perforadores están encaminados a perforar la superficie del asteroide para detonar una bomba en su interior.

La ficción protagonizada también por Bruce Willis, Billy Bob Thornton y Liv Tyler, entre otros, fue un éxito comercial y recaudó 553 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la película más taquillera de 1998.

Affleck, que estrenó recientemente el film The Tender Bar, había saltado a la fama un año antes en Good Will Hunting, junto a Matt Damon, producción en la que lucía una dentadura distinta.