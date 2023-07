Bettina, la hija de Beatriz Salomón, recordó el día de la muerte de la vedette y reveló que quiere sacarse el apellido Ferriols: “No me representa”

escuchar

Hace un mes se cumplieron cuatro años de la muerte de Beatriz Salomón. La actriz y vedette falleció como consecuencia de un cáncer, pero su verdadero calvario comenzó cuando, por una cámara oculta en 2004 que emitió el programa de televisión Punto Doc, su marido y padre de sus hijas, Alberto Ferriols, quedó envuelto en un escándalo sexual. Este miércoles, Bettina Ferriols Salomón recordó con lágrimas en los ojos aquel fatídico día y reveló que quiere sacarse el apellido del cirujano: “No me representa”.

Entrevistada por Gisela Busaniche para el segmento de Telefe Noticias “Herederos”, Bettina recordó la difícil relación que tuvo con su padre, a quien incluso denunció ante la Justicia por amenazas en abril del 2022. “Yo sufrí maltrato de parte de mi papá y también mucho maltrato psicológico” , explicó.

Bettina Salomón Ferriols denunció a su padre por amenazas

Consultada por el vínculo actual que tiene con el médico, Bettina contó cómo está hoy la relación -”Con él no volví a tener contacto y tampoco quiero”- y reveló las ganas que tiene de borrar su apellido de su documento y de su vida. “ El apellido de mi papá no siento que me represente mucho, sinceramente. A mí me gusta que me digan Salomón de apellido, nada más ”, confesó. Y si bien reconoció que no puede aún llevar adelante el trámite, cada vez que puede pide que la llamen por el nombre que le gusta: “Hasta en el colegio he dicho que me digan Salomón de apellido, y no Ferriols”, confió.

Los últimos días

Noelia Ferriols junto a su mamá Beatriz Salomón, en el día del cumpleaños de 15 de la joven Archivo

Consultada por los engaños de Ferriols a su madre, Bettina recordó que hasta unos días antes de morir no lo había perdonado. Luego, recordó cómo se enteró que su mamá estaba enferma. “Yo ya lo venía medio sospechando, pero un día ella me lo tuvo que decir porque yo me enteré porque estaba hablando por teléfono. Ahí me contó que tenía cáncer”, repasó, y recordó que desde ese momento nunca más se separaron. “ Estuve todo el tiempo con ella porque yo decía: ´En cualquier momento se va, ¿y qué hago?´ ”.

“¿Te pudiste despedir?”, quiso saber Busaniche. “Le dije que no tenga miedo a irse, que íbamos a estar bien. Que se vaya porque no quiero verla sufrir. Y ese mismo día se fue”, recordó entre lágrimas. “Estaba con mi hermana. Fue difícil, pero se acepta con el tiempo. Obviamente nadie se olvida de sus seres queridos y menos de su mamá”, cerró.

Los útimos tiempos de Beatriz Salomón Juan Roncoroni - HOLA

La denuncia

La semana pasada, Bettina tuvo un extenso mano a mano con Socios del Espectáculo (eltrece). En esa entrevista hizo referencia a la denuncia que le realizó al cirujano, comentó que “sigue en proceso” y que “está encaminado”. Asimismo, advirtió que aún sostiene todo lo que dijo. Además, explicó que él no puede tener contacto con ella por lo menos hasta que termine el conflicto legal y que todavía “no le dieron libre circulación”. A su vez, reveló: “Tengo botón antipático”.

“ Teníamos muchos choques, todo el tiempo. Siempre había ‘guerra’ entre nosotros dos y mi hermana era la mediadora. Pasó eso del cuchillo y la situación me sobrepasó. Me puso un cuchillo en el cuello. ..”, señaló, pero la joven no se animó a reproducir lo que le decía su padre.

El incómodo momento de Alberto Ferriols con un cronista: estaba con una mujer y al ser filmada lo dejó solo eltrece

La relación con Noelia

“Decís ‘mi hermana’. Está un poco roto el vínculo entre ustedes. Pero, ¿Hay más esperanza que con Alberto?, ¿La sentís tu hermana?”, abordó el cronista de Socios. “Estuve hablando mucho con la psicóloga, y cuando pasó todo esto creo que la juzgué muy mal a mi hermana. Ella no tiene la culpa de nada ni tampoco de ponerse del lado de él. Es una situación muy difícil. Somos tres, dos nos estamos peleando y uno queda en el medio. Y en parte la entiendo”, reconoció Bettina.

En este sentido, la joven reveló que antes eran mejores amigas y que hoy quiere volver a eso. Incluso aseguró que la extraña mucho. “Somos dos polos opuestos que se complementan”, expresó y agregó: “ Cuando mi mamá estaba nosotras éramos uña y mugre, pero pasó todo esto y mi mamá estaría medio decepcionada de nosotras dos, de que nos estemos llevando así. Ella siempre halagaba que éramos buenas hermanas y ahora siento que estaría muy orgullosa de nosotras, aunque sea por separado ”.

Salomón junto a sus hijas Matías Salgado - HOLA

LA NACION

Temas Beatriz Salomón