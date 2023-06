El desgarrador mensaje de Noelia Ferriols para Beatriz Salomón, a cuatro años de su muerte: “Te extraño y necesito”

escuchar

Este jueves, Noelia Ferriols, la hija mayor de Alberto Ferriols y Beatriz Salomón, escribió un emotivo mensaje en sus redes para su madre, al cumplirse cuatro años de su muerte. “No sabés cuánto te extraño y te necesito”, escribió la joven, de 22 años, a su mamá, que falleció a causa de un cáncer de colon en el año 2019.

La joven publicó el mensaje en recuerdo de Beatriz Salomón en su cuenta de Instagram, pero a su vez el texto fue reproducido en la cuenta oficial de El Ejército de LAM. Allí, Noelia manifiesta todo lo que siente por su mamá y le agradece la vida que le dio.

El emotivo mensaje que Noelia Ferriols le dedicó a su mamá, Beatriz Salomón, a cuatro años de su muerte Twitter / @elejercitodelam

“Hace 4 años te fuiste y no sabés cómo te extraño y te necesito”, comienza el texto de Noelia, que continúa: “Todos los días te pienso y te siento cerca mío. Agradezco a la vida que seas mi mamá, siempre llena de vida, generosa, humilde, cariñosa, una madre con todas las letras y una excelente persona”.

Más adelante, la joven dedica unas palabras a su padre, el cirujano plástico Alberto Ferriols. “Lamentablemente te tocó irte, pero decidiste dejarme con papá, quien se preocupa, ocupa y me quiere. Juntos decidieron realizar un acto de amor inmenso y adoptarme. Me dieron una vida increíble y llena de alegrías, posibilidades y algunas tristezas, pero siempre me enseñaron a seguir adelante, a pesar de todo”.

Beatriz Salomón junto a sus hijas Matías Salgado - HOLA

“Te amo mucho, mamá. Espero que algún día la vida nos vuelva a reunir y poder abrazarte”, finalizó el desgarrador mensaje que escribió Noelia para su mamá, fallecida a los 65 años, en 2019.

Una historia de amores y decepciones

Beatriz Salomón fue una de las vedettes y actrices más importantes de la década del ‘80. Alcanzó gran popularidad tras ser una de las llamadas “chicas Olmedo”, una de las tantas actrices y modelos que trabajaban junto al legendario cómico Alberto Olmedo en la televisión, en el teatro y también, en el cine.

En 1999, ella se casó con el cirujano plástico Alberto Ferriols. Unos años después, la pareja adoptó a sus dos hijas, Noelia y Bettina, quien hoy tiene 19 años. Pero el matrimonio de Ferriols y Salomón se rompería de forma definitiva cuando un informe de un programa televisivo, Puntodoc -conducido por Daniel Tognetti y Miriam Lewin-, en el año 2004, reveló a través de una cámara oculta que el cirujano realizaba intervenciones quirúrgicas a cambio de favores sexuales.

Beatriz Salomón, en la década del '80, brilló como una de las "chicas Olmedo"

A partir de la separación, todo fue conflicto en la pareja, pero Salomón no dejó de manifestar nunca el amor por sus dos hijas, de las que se hizo cargo más que su padre. Sobre el final de su vida, la relación entre la actriz y el cirujano se recompuso. Ella manifestó que lo había personado, y él visitaba a las niñas con mayor asiduidad.

El matrimonio se rompió cuando un informe de un programa televisivo, en 2004, reveló a través de una cámara oculta que el cirujano realizaba intervenciones quirúrgicas a cambio de favores sexuales

En estos tiempos, Noelia se encuentra muy cerca de su papá, quien, en sus propias palabras, se ocupa de ella y la quiere. La joven estudia medicina y quiere ser cirujana como su padre y hace poco tiempo salió a defender a Ferriols cuando la policía lo detuvo por encontrar varias armas en su domicilio.

Bettina, en tanto, la hija menor de Salomón y Ferriols, mantiene una relación más conflictiva con su padre, a quien, en mayo de 2022, denunció por maltrato. A causa de ese incidente, la chica recibió por parte de la justicia un botón antipánico.

Noelia y Bettina, las dos hijas de Beatriz Salomón, junto a su padre y exmarido de la vedette, Alberto Ferriols, en julio de 2020 (Foto Instagram @albertoferriols)

Ante este hecho, tanto Ferriols como su hija Noelia sacaron un comunicado en conjunto para pedir a la prensa “reserva y respeto” frente a la situación y señalaron que había gente que “ha aprovechado el estado de indefensión de Bettina, con intenciones espurias, provocándole así un perjuicio de imposible reparación ulterior”.

LA NACION