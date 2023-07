Bettina, la hija de Beatriz Salomón, habló del difícil vínculo con su padre, Alberto Ferriols: “Tengo botón antipático”

escuchar

El 15 de junio de 2019 murió Beatriz Salomón, una de las actrices más queridas y aclamadas del país. Lo que devino después fue una batalla campal que involucró a sus hijas y a su exmarido, el cirujano Alberto Ferriols. En 2022, Bettina, la menor, denunció a su padre por maltratos y la familia se quebró. Ahora, a cuatro años del fallecimiento de su madre, la joven de 19 años rompió por primera vez el silencio y tuvo un extenso mano a mano con Socios del Espectáculo (eltrece) donde habló de todo, desde la pérdida de su mamá, hasta cómo está la relación con su padre y cómo repuso el vínculo con su hermana mayor.

La charla comenzó descontracturada y el tópico fue su última escapada a la Costa. Luego, el cronista le mostró una foto suya con su mamá y su hermana en la playa. Ella le contó que se la tomaron cuando Beatriz trabajaba en Extinguidas, la obra de José María Muscari.

Alberto Ferriols y sus hijas, Noelia y Bettina Archivo

“Mi mamá siempre estuvo muy agradecida con Muscari porque fue el primero que le dio laburo junto a las otras extinguidas. Me emociona hablar del tema...”, se sinceró la joven y rememoró cómo fue ese viaje: “Mi mamá estaba muy feliz porque había empezado a trabajar otra vez y mi hermana y yo estábamos re felices de verla contenta, ella necesitaba trabajar. Se le veía el brillo en los ojos”.

“Estoy muy agradecida con ella, sinceramente, porque me dio una vida muy linda. Todos los momentos que vivimos juntos los agradezco. La amo mucho a mi mamá. Agradezco que la vida me haya regalado eso también”, expresó la joven.

Bettina, la hija de Beatriz Salomón rompió el silencio y recordó a su madre

En cuanto a cómo vive la ausencia física de su madre, contó que al principio le resultó difícil abrirse y llorar, pero contó que este año empezó a usar su ropa y a ver sus fotos. “Antes no la podía ni nombrar, pero ahora ya lo asimilé por completo y aunque a veces me cueste, sigo”, sostuvo y agregó: “Yo no soy religiosa, pero sí creo en el universo, creo que en algún momento mi mamá me está mirando en todos lados, siento que me acompaña su energía y que nunca me voy a quedar sola”.

La denuncia de Bettina a su padre, Alberto Ferriols

“Es mi papá, pero le digo Alberto”, sostuvo la joven que denunció al cirujano por maltrato. “El vínculo nunca estuvo. No se me da decir ‘papá' porque no sé muy bien que es tener uno. Tuvo la oportunidad de construir un vínculo, pero estaba muy marcado ‘mamá y papá'. Mi mamá era mi adoración y a él nunca lo llegué a conocer”, comentó y dijo que de grande decidió no verlo más.

En cuanto a la denuncia, comentó que “sigue en proceso” y que “está encaminado”. Asimismo, advirtió que aún sostiene todo lo que dijo. Además, explicó que él no puede tener contacto con ella por lo menos hasta que termine el conflicto legal y que todavía “no le dieron libre circulación”. A su vez, reveló: “Tengo botón antipático”.

Bettina, la hija de Beatríz Salomón, habló de la denuncia a su padre

“Teníamos muchos choques, todo el tiempo. Siempre había ‘guerra’ entre nosotros dos y mi hermana era la mediadora. Paso eso del cuchillo y la situación me sobrepasó. Me puso un cuchillo en el cuello...”. Pero la joven no se animó a reproducir lo que le decía su padre.

Bettina y Noelia, unidas por su madre, separadas por su padre

“Decís ‘mi hermana’. Está un poco roto el vínculo entre ustedes. Pero, ¿Hay más esperanza que con Alberto?, ¿La sentís tu hermana?”, abordó el cornista del programa. “Estuve hablando mucho con la psicología y cuando pasó todo esto creo que la juzgué muy mal a mi hermana. Ella no tiene la culpa de nada ni tampoco de ponerse del lado de él. Es una situación muy difícil. Somos tres, dos nos estamos peleando y uno queda en el medio. Y en parte la entiendo”, reconoció Bettina.

En este sentido, la joven, de 19 años, reveló que antes eran mejores amigas y que hoy quiere volver a eso. Incluso aseguró que la extraña mucho. “Somos dos polos opuestos que se complementan”, expresó y agregó: “Cuando mi mamá estaba nosotras éramos uña y mugre, pero pasó todo esto y mi mamá estaría medio decepcionada de nuestros dos, de que nos estemos llevando así. Ella siempre halagaba que éramos buenas hermanas y ahora siento que estaría muy orgullosa de nosotras, aunque sea por separado”.

Bettina Salomón en Socios del espectáculo parte 3

En la última parte de la entrevista, Riva Roy le preguntó por las repercusiones después de lo que sucedió con Ferriols y por las personas que opinaron al respecto. En primer lugar, Bettina se refirió a Adriana Chaumont que era amiga de su madre y “se hizo amiga de Alberto”: “Ella es mi madrina, algo de contacto tenía conmigo, pero no tanto como para que yo le contara mis cosas íntimas. Me decepcionó de su parte que salga a hablar como si ella supiera todo, como si estuviera enterada de todo y como si yo fuera a socorrerme en ella”.

En cuanto a Roberto Piazza, dijo que le molestó que hablara de sus problemas “como si los supiera, como si fuera yo”. Asimismo, a modo de cierre, sostuvo: “Dijo que yo tenía un problema por ser gorda. No, yo tenía problemas psiquiátricos en ese momento, tenía muchos ataques de pánico. Tuve muchas internaciones, creo que eso nunca se contó y a mí me pegó mucho que hablara como si supiera. Yo tomaba mucha medicación y eso me hizo engordar muchísimo, y yo estaba super bajón porque mi cuerpo ya no era mi cuerpo. En sí no sabe nada como para hablar de ese tema. De todo lo demás, habla tranquilamente, pero de mis temas no”,

