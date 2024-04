El prolífico actor comanda la película original de Lifetime que estrena este sábado su primera parte y que está basada en un escalofriante caso real; LA NACION habló con su protagonista sobre este nuevo desafío en su carrera

Milagros Amondaray PARA LA NACION

A sus 70 años, Bill Pullman decidió patear el tablero. O quizá un poco antes. El prolífico actor entró en un período de su carrera en el que sintió que, a pesar de haber interpretado una amplia gama de personajes, algo estaba faltando. La pieza escurridiza del rompecabezas tenía que ver con una necesidad de no ser encasillado en roles afables (desde el encantador Jack Callaghan de Mientras dormías al Presidente Thomas J. Whitmore de Día de la Independencia), de acariciar lo áspero, un aspecto de su trabajo como actor que, como le contó a LA NACION en una conferencia de prensa vía Zoom, estaba descuidando.

Si bien Pullman supo ponerse bajo las órdenes de David Lynch en la gran Carretera perdida y despuntó el vicio de interpretar personajes difíciles de rotular como el de Calumm Crane en El culpable, no fue hasta 2017, cuando el guion de la serie The Sinner llegó a sus manos, que se mostró seguro de dar un volantazo. En gran medida, el rol del atribulado detective Harry Ambrose, un hombre atormentado que termina obsesionado con los casos que debe resolver, le fue marcando el camino hacia una nueva etapa. Por lo tanto, aunque muestra cautela al momento de aceptar determinados proyectos, la vacilación va decreciendo cuando encuentra, en el proceso de filmación, un entusiasmo que parecía perdido.

En medio de esa etapa de cambios, Pullman tuvo la oportunidad de comandar la película número 500 de Lifetime, Los asesinatos de Murdaugh (que forma parte de la franquicia Ripped From The Headlines), cuya primera parte llega este sábado a las 23 a la señal y la segunda, el domingo en el mismo horario. Basado en los crímenes que cometió el abogado de Carolina del Sur, Richard Alexander Murdaugh, el díptico dirigido por Greg Beeman pone la lupa en la red de mentiras que fue tejiendo ese reconocido letrado quien, con el objetivo de preservar su patrimonio, empezó a estafar a compañías de seguros y a ser investigado por malversación de fondos .

Bill Pullman en Los asesinatos de Murdaugh A and E / Lifetime Entertainment - AE1CT43901

La escalada criminal terminó en una verdadera tragedia cuando el abogado asesinó a sangre fría a su esposa y a su hijo, conmocionando al estado del sureste de los Estados Unidos en el que la familia Murdaugh había controlado durante décadas el poder judicial. El peso de continuar con el legado de su padre llevó a Alexander a actuar de manera errática, a solucionar los conflictos con la impunidad que le daba su apellido, y con un desenfreno agravado por su adicción a la oxicodona . Durante años, logró mantener una imagen impoluta para el afuera, embaucando a los demás y a sí mismo, confiando en su capacidad de persuasión y amparado en su dinastía.

Bill Pullman en el rol de Alex Murdaugh A and E / Lifetime Entertainment - AE1CT43901

Cuando la economía empieza a flaquear y su hijo Paul también se maneja impulsivamente repitiendo sus mismos delirios de grandeza, esa postal prístina que quería dar el patriarca se resquebraja. Su esposa, Maggie, es una de las primeras en cuestionar la dinámica familiar a medida que Alex y Paul van encubriendo sus hechos delictivos con la torpeza de quien se sabe protegido. Ese cuestionamiento lleva al abogado a tomar una medida desesperada con el propósito de seguir con el mandato de conservar las apariencias. El doble asesinato que comete para callar a su esposa y a su hijo fue el último manotazo de ahogado de un hombre que se creía tan poderoso, que incluso intentó enmascarar sus acciones con la misma crueldad con la que se manejó toda su vida y que lo llevó a recibir una condena de 40 años de prisión .

Un personaje complejo trabajado a contrarreloj

La película de Lifetime retrata el proceder de Murdaugh con minuciosidad, con un gran manejo del material de archivo sobre un caso que impactó al Pullman, quien debió adentrarse en la mente de ese hombre en tiempo récord. “Yo no conocía el caso”, confesó el actor en diálogo con este medio. “Cuando leí el guion, me pareció excelente, y eso me condujo a investigar sobre la historia real, y ahí noté que parte del material que tenía en mis manos se había tomado directamente de transcripciones. Entonces, presté más atención, aunque pensé que no podía personificar a ese hombre”, reveló.

Los asesinatos de Murdaugh, un film bisagra en la carrera del actor A and E / Lifetime Entertainment - AE1CT43901

Cuando habla de este personaje, se percibe en Pullman algo infrecuente en Hollywood: un miedo latente de cara a la preparación de un nuevo rol. Para él, la experiencia importa, pero no tanto como una necesaria inseguridad para no pecar de soberbio. Del miedo pueden salir cosas positivas. Esa parece ser su filosofía actual. “ Realmente no sabía si me iba a salir bien este personaje, pero como me gustan los desafíos me convencí de que si, me lo proponía, lo iba a poder interpretar. Después de eso, empecé a absorber el rol y a adentrarme en la dinámica de Alex con su familia ”, manifestó el actor.

En efecto, la película de Beeman aborda la complejidad del vínculo familiar de ese hombre con su esposa y su hijo adolescente, y lo hace desde un lugar atractivo: mostrando los grises. Esas dicotomías subyugaron a Pullman. “Había como un sentido de amor verdadero en esa familia. Entonces, eso fue en lo que yo me basé. Yo no pensé que él fingía amor por su familia o que su familia fingía amor por él, parecía ser algo genuino. Es difícil imaginar, y creo que acá el foco de la cuestión es cómo alguien que demostraba amar a su mujer y a su hijo termina asesinándolos de un disparo. Ese es el misterio de la película ”, reflexionó.

"No sabía si aceptar este personaje", le confió Bill Pullman a LA NACION A and E / Lifetime Entertainment - AE1CT43901

Pullman tuvo tan solo 10 días para entrar en un terreno desconocido. “ Me dio miedo ”, le aseguró a LA NACION respecto a cómo su preparación para el personaje debió desarrollarse contrarreloj. “Me ofrecieron el papel y la filmación empezó dos semanas después. No tuve mucho tiempo, pero ahora lo agradezco, porque había horas y horas de material sobre el juicio a Alex que no tuve tiempo de ver, por eso confié en mi poder de absorción, en que iba a lograr meterme en el personaje lo más rápido posible ”, expresó, aunque hizo una salvedad: “Cuando vi lo que había hecho este hombre empecé a dudar de querer interpretarlo, pero el guion terminó de convencerme, es una película muy realista, y me di cuenta que no podía rechazar el proyecto, que lo iba a tener que intentar, pero eso implicó un gran cambio para mí”.

El haber salido de su zona de confort valió la pena. Pullman brinda una actuación escalofriante precisamente por su trabajo de las diferentes capas de Murdaugh, en sintonía con lo que había hecho en The Sinner, donde también había aprehendido las aristas de un individuo que acciona en relación al microcosmos en el que fue criado. En el primer caso, uno signado por la deshumanización. En el segundo, por la posibilidad de salir del pozo.

Un rodaje difícil que puso en alerta al elenco

"Estoy muy agradecido por cómo está mi carrera en este momento", aseguró Bill Pullman A and E / Lifetime Entertainment - AE1CT43901

“La situación se complicó varias veces”, le contó Pullman a LA NACION en cuanto a la filmación de la biopic en la que se enfermó por una suma de factores relacionados a las adversidades del rodaje. “Trabajábamos hasta tarde, y teníamos que cubrir mucho terreno. Cuando empezábamos a filmar, aparecía la lluvia y eso complicaba todo... Había problemas técnicos, de equipamiento, teníamos que tratar de que los actores sigan cómodos aunque tuvieran que atravesar el barro, llevar adelante escenas fuertes, y después tuve un poco de fiebre y pensé que no íbamos a llegar a completar las escenas” , recordó Pullman. “Filmar de ese modo me hizo elevarme, subir de nivel”, manifestó.

Esa entrega a la incomodidad en todos los planos fue beneficioso para abordar el rol que lo condujo a desprenderse de sus propios prejuicios. “Se despertó una necesidad de no ir muy hacia adentro, no mirar muy hacia adentro en cuanto a las ideas de lo bueno y lo malo, porque yo creo que en la cabeza de Alex no estaba eso. Y yo creo que hay momentos en los que a todos y todas nos pasa que sentimos como que somos libres y que ya no tenemos la carga de la conciencia del bien y el mal. Simplemente a veces estás intentando sobrevivir y decís lo que tenés que decir para no quedar expuesto y no exponer algunos aspectos de vos mismo. A todos nos pasa esto”, aseguró Pullman respecto al magnetismo que sintió por esta historia. “Alex es alguien que podía estar mintiendo todo el tiempo para evadir la realidad, y eso es algo que todos hacemos”, amplió el intérprete, que se siente “agradecido” por el momento que está viviendo en su carrera.

Los asesinatos de Murdaugh llega este sábado a Lifetime A and E / Lifetime Entertainment - AE1CT43901

“Cuando hice The Sinner durante cuatro años, yo siempre pensé que no era un buen candidato para ese papel, pero lo logré. Tuve la suerte de hacer eso” , expresó, con la modestia que caracterizó toda la charla. “La posibilidad de interpretar a Alex Murdaugh fue similar. Pensaba que no iba a poder hacerlo, pero después sentí gratitud porque me dieron la oportunidad de concebir algo que me daba un poquito de miedo”, añadió el actor al que no le avergüenza mostrarse como un novato. “La experiencia es lo que hace que lleve adelante los proyectos, pero siempre hay una parte de mí que duda ”, sumó. En ese terreno gris, aquel en el que también se mueve una película como Los asesinatos de Murdaugh, es donde Pullman se siente más cómodo. Y se nota.

Los asesinatos de Murdaugh, de Greg Beeman, se estrena en dos partes: el sábado 6 y domingo 7, a las 23, por Lifetime.