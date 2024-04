Repasamos los largometrajes que desembarcan en el servicio de streaming durante este mes

Milagros Amondaray PARA LA NACION

Este mes llegan a la plataforma films románticos “rescatados” como Siempre el mismo día -perfecto acompañamiento de la flamante serie original del gigante del streaming-, otros en los que despunta la comedia, como el caso de la española Pared con pared, y producciones a gran a escala como la segunda entrega de Rebel Moon, el ambicioso film de Zack Snyder.

Estas son las principales películas que llegan en abril a Netflix :

*Siempre el mismo día (ya disponible)

Anne Hathaway y Jim Sturgess en Siempre el mismo día Archivo

Luego del estreno de la miniserie británica protagonizada por Ambika Mod y Leo Woodall, Netflix suma a sus títulos al film en el que se basó la producción: Siempre el mismo día, el largometraje de Lone Scherfig basado en la novela de David Nicholls . Anne Hathaway y Jim Sturgess interpretan a Emma y a Dexter, respectivamente, dos jóvenes que se conocen al terminar la universidad y que tienen un romance breve que los marcará por el resto de sus vidas. Tras ese primer encuentro, se genera entre ambos una gran amistad que se afianza a lo largo de las décadas y que eventualmente mutará en una relación romántica muy fuerte.

La película, como la excelente miniserie, registra con sensibilidad los reencuentros de los protagonistas año tras año, en el mismo día, si bien por momentos cae en golpes bajos innecesarios de los que la ficción comandada por Mod y Woodall logró salir airosa. “El film muestra cómo los jóvenes viven bajo mucha presión en un momento de incertidumbre, y en eso me sentí identificada con mi personaje; yo tampoco sabía qué quería hacer de mi vida hasta que me saqué esas presiones de encima, me relajé mucho y empecé a divertirme”, expresó Hathaway sobre el drama, que ya se puede ver en la plataforma de streaming.

*Fabricante de lágrimas (ya disponible)

Fabricante de lágrimas Netflix

La película del realizador italiano Alessandro Genovesi cuenta con un guion que el cineasta escribió con Eleonora Fiorini, basado en el best seller de Erin Doom. Según adelantó Netflix, el film muestra cómo “Nica y Rigel comienzan a notar los intensos sentimientos que los unen tras ser adoptados de un orfanato, donde tuvieron una difícil infancia” . En ese lugar en el que crecieron juntos, los protagonistas se daban fuerzas mutuamente cuando se contaban historias para poder sobrellevar los malos momentos. Una de esas historias se titula, precisamente, El fabricante de lágrimas, en la que la figura central era un ser oscuro, responsable de los miedos y situaciones angustiantes que vivía la humanidad.

Cuando ambos son adoptados, esa camaradería se transforma notablemente, ya que surgirán inesperadas rispideces. En ese contexto se hace presente el Fabricante de Lágrimas, saliendo así de lo abstracto para convertirse en una presencia devastadora para Nica y Rigel. El film de Genovesi cuenta con los trabajos de Simone Baldasseroni, Caterina Ferioli, Sabrina Paravicini, Alessandro Bedetti, Roberta Rovelli, y Orlando Cinque .

*La gran exclusiva (5 de abril)

La gran exclusiva Netflix

Una de las películas más atractivas que se estrenarán en Netflix este mes es La gran exclusiva, la biopic de Phillip Martin escrita por Peter Moffat, quien adaptó la obra de no ficción Scoops: Behind the Scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews de Sam McAlister. El largometraje es una dramatización, inspirada en hechos reales, de cómo el equipo de mujeres de Newsnight logró realizar la infame entrevista al príncipe Andrew a raíz de las acusaciones vinculadas a su relación con Jeffrey Epstein . La gran Gillian Anderson interpreta a Emily Maitlis, la periodista que estuvo a cargo de la compleja entrevista, mientras que Billie Piper se pone en la piel de Sam McAlister, la productora y autora del libro que el largometraje tomó como base.

De esta forma, se podrán ver todos los pormenores de cómo se pactó y llevó a cabo lo que se convirtió en un evento televisivo denominado “la primicia de la década”, una charla que derivó en que la imagen del duque de York (interpretado por Rufus Sewell) cayera estrepitosamente. De acuerdo a Moffat, decidió que su guion se centrara no solo en el trabajo de las profesionales de Newsnight de la BBC sino también en las razones por las que la Corona decidió que se realizara .

“Quiero situar al público en la impresionante secuencia de acontecimientos que condujeron a la entrevista con el príncipe Andrés, contar una historia sobre la búsqueda de respuestas en un mundo de especulaciones y recuerdos diversos”, expresó el realizador sobre la biopic y añadió: “Es una película sobre el poder, los privilegios y las diferentes perspectivas, y sobre cómo juzgamos la verdad, ya sea en palacios resplandecientes o en redacciones de alta tecnología”.

*Pared con pared (12 de abril)

Pared con pared Netflix

El largometraje de la española Patricia Font tiene como protagonista a Valentina (personificada por la cantante Aitana), una joven pianista que se está preparando para una gran audición. Por lo tanto, se dedica a practicar para el casting en su departamento, ya que el trabajo que quiere obtener cambiará su vida de manera indefectible.

Los problemas comienzan cuando su vecino, David (Fernando Guallar), se queja por los ruidos y le hace saber su molestia a través de la pared que los separa . Con el tiempo, esa misma pared será la que los una en esta comedia romántica, una remake del film francés Me quiere, no me quiere de Clovis Comillac. El elenco se completa con Natalia Rodríguez, Adam Jezierski, Paco Tous, y Miguel Ángel Muñoz.

*Rebel Moon (parte dos): la guerrera que deja marcas (19 de abril)

Rebel Moon regresa con su segunda entrega Chris Strother/Netflix - RebelMoonChris-13108

La primera entrega de la saga de Zack Snyder tuvo su estreno en Netflix en diciembre y este mes llega su esperada segunda parte, La guerrera que deja marcas, también con la magnética presencia de Sofia Boutella en el rol de Kora . “Mientras los rebeldes se preparan para combatir al Mundo Madre, se forjan lazos, emergen héroes… y nacen leyendas”, adelantó la plataforma de streaming sobre esta continuación de la space opera concebida y dirigida por Snyder, y coescrita por el realizador junto a Kurt Johnstad y Shay Hatten. En la primera parte, veíamos a la protagonista, entonces una forastera, erigiéndose como la única esperanza de supervivencia de los habitantes de un asentamiento en una luna remota, ante la amenaza del ejército liderado por un tirano.

Desde el comienzo, Kora se nos presenta como una joven que tiene un pasado oculto y cuyo lugar de origen es una nave espacial de la que quedan solo algunos restos . Como consecuencia del accionar del régimen totalitario, la joven armará un ejército para poder derrotar a Motherworld (Mundo Madre), ese imperio que amenaza a la luna de Veldt y que, en esta segunda parte, será el epicentro de nuevos conflictos y alianzas. Djimon Hounsou, Anthony Hopkins, Ray Fisher, Ed Skrein, Michiel Huisman, Fra Fee, Cary Elwes, y Doona Bae regresan con los roles en los que pudimos verlos en La niña del fuego.

