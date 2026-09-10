Billy Joel reveló que se sometió a una delicada intervención cerebral: “No me voy a ir a ninguna parte, sigo aquí”

Billy Joel reveló que se está recuperando después de haber sido sometido a una cirugía cerebral a raíz de una enfermedad que le diagnosticaron en 2025. El músico de 77 años contó que padece hidrocefalia de presión normal, una afección poco frecuente que afecta la circulación del líquido cefalorraquídeo y que puede provocar problemas de equilibrio, memoria y funcionamiento general.

“No me voy a ir a ninguna parte. Estoy aquí. Sigo aquí”, aseguró el cantante de “Piano Man” durante un segmento emitido el miércoles en su canal de SiriusXM.

Por recomendación médica, Billy Joel todavía no puede volver a tocar en vivo Chris Pizzello - Invision

Joel recordó el momento en que recibió el diagnóstico, el año pasado, y explicó que al principio no quiso someterse a la intervención que le habían recomendado sus médicos. “Le pregunté: ‘Bueno, ¿qué implica eso?’. La verdad es que no quería hacerlo”, reveló.

La hidrocefalia de presión normal se produce cuando el líquido cefalorraquídeo se acumula dentro del cráneo y ejerce presión sobre el cerebro. A diferencia de otros tipos de la enfermedad, puede presentarse sin un aumento marcado de la presión intracraneal y suele estar asociada a síntomas como dificultades para caminar o mantener el equilibrio, alteraciones cognitivas y problemas de control de la vejiga.

“No quiero perder la cabeza. Es difícil distinguir entre la edad y una enfermedad, así que acepté. Me operaron y me lo implantaron en el cerebro, y la verdad es que mejoró bastante”, señaló el músico PABLO MARTINEZ MONSIVAIS - AP

Sin embargo, después de interiorizarse sobre la enfermedad, Joel cambió de opinión. “Pero luego investigué al respecto y me di cuenta de que puede ayudar a mejorar el equilibrio y la memoria”, contó.

Finalmente, aceptó someterse a la cirugía y los médicos le implantaron un shunt para drenar el exceso de líquido. “No quiero perder la cabeza. Es difícil distinguir entre la edad y una enfermedad, así que acepté. Me operaron y me lo implantaron en el cerebro, y la verdad es que mejoró bastante”, explicó.

El músico aseguró que desde la intervención notó cambios positivos en distintos aspectos de su vida cotidiana. Según contó, recuperó parte de la memoria, mejoró su equilibrio y también su “capacidad para funcionar” en general.

En tanto, la recuperación tuvo una consecuencia inesperada para alguien que construyó buena parte de su vida alrededor de los escenarios. Los médicos le recomendaron que dejara de actuar, al menos mientras se recupera, después de advertirle que sus presentaciones de rock podían estar perjudicando su cerebro.

Los médicos le recomendaron que dejara de actuar, al menos mientras se recupera, después de advertirle que sus presentaciones de rock podían estar perjudicando su cerebro SCOTT MARTIN - AP

“Los médicos me dijeron que mi trabajo, que consiste en tocar música rock and roll a todo volumen, me estaba provocando algo parecido a una conmoción cerebral cada vez que daba un concierto”, señaló Joel.

El diagnóstico llegó después de un período en el que el músico había seguido adelante con su actividad profesional pese a algunos problemas físicos. En marzo de 2025 había sufrido una caída durante una presentación en el casino Mohegan Sun de Montville, Connecticut. A partir de ese episodio comenzó a posponer distintos conciertos y finalmente, dos meses después, anunció la cancelación del resto de las fechas de su gira.

Ahora contó que el problema era todavía más delicado. “Me estaba dañando los nervios del cerebro y podría estar perdiendo más neuronas con cada actuación que hiciera”, continuó.

La advertencia de los médicos lo llevó a tomar una decisión que, para un artista con más de cinco décadas de trayectoria, no resultó sencilla. “Me di cuenta de que eso significa que no podía seguir haciéndolo hasta que me sintiera realmente mejor”, dijo.

Joel también explicó que actualmente está concentrado en su rehabilitación y que cumple las indicaciones de los especialistas. Entre otras cosas, realiza fisioterapia como parte de su recuperación. “Hago lo que me dicen que haga porque no quiero empeorar”, expresó.

Joel también explicó que actualmente está concentrado en su rehabilitación y que cumple las indicaciones de los especialistas. Entre otras cosas, realiza fisioterapia como parte de su recuperación

La noticia de su enfermedad había sido comunicada públicamente en mayo de 2025, cuando el cantante anunció que cancelaba oficialmente el resto de los conciertos que tenía programados. En aquel momento, explicó que necesitaba priorizar su salud y que esperaba recuperarse por completo.

Billy Joel comenzó a hacerse conocido internacionalmente durante la década de 1970 y se convirtió en una de las figuras más populares de la música estadounidense. Canciones como “Piano Man”, “Uptown Girl”, “Honesty” y “New York State of Mind” forman parte de un repertorio que lo mantuvo durante décadas entre los artistas más reconocidos del rock y el pop.