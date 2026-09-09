Gwyneth Paltrow reveló qué fue lo más difícil de su ruptura con Brad Pitt: “Una vergüenza extra”

Gwyneth Paltrow y Brad Pitt conformaron una de las parejas doradas del Hollywood de los 90: se enamoraron en el set de Seven: Pecados capitales, se comprometieron dos años después y, en 1997, cuando parecía que iban a protagonizar una boda de ensueños, sorprendieron al anunciar el final de la relación. A casi 30 años de esa dolorosa ruptura, la estrella de Hollywood reveló qué fue lo más difícil que tuvo que afrontar luego de aquel fracaso amoroso.

“Me sentí muy triste cuando rompimos, y creo que la atención de la prensa y todo eso hace que parezca algo exagerado”, recordó Paltrow en el último episodio del podcast Friends Keep Secrets, que conduce Benny Blanco. “Tienes que cargar con esta falsa importancia cultural, y es como una carga adicional y una vergüenza extra porque no funcionó”, reflexionó luego.

Brad Pitt y Gwyneth Paltrow, un amor que tuvo un abrupto final Archivo

La actriz tenía 22 años cuando se enamoró de Pitt, que entonces tenía 31. El flechazo, según contó, fue inmediato. “Lo conocí en el set y tuvimos una especie de amor a primera vista”, recordó. “Fue bastante increíble. Fue muy divertido”. La actriz también explicó que, en aquel momento, la relación tenía una dimensión que excedía lo personal. “Había un aspecto de aquello que era muy intenso”, recordó. “Yo era muy joven y él era esta hermosa estrella de cine”, sumó.

Paltrow describió también el impacto que significó para ella estar en pareja con una de las estrellas más famosas de Hollywood mientras su propia carrera comenzaba a despegar. “Tenía películas que estaban por estrenarse, así que me estaba haciendo famosa por mi cuenta y también era famosa como su novia”, explicó. Esa combinación resultó para ella “abrumadora”.

Además de la excesiva atención sobre su romance, la relación comenzó a estancarse por un tema de distancia. “Era muy joven y trabajábamos en diferentes partes del mundo”, señaló la protagonista de Shakespeare apasionado.

Brad Pitt y Gwyneth Paltrow en una escena de la pel?cula Pecados Capitales - Fuente: YouTube

Si bien fue ella quien tomó la decisión de poner fin al compromiso, Paltrow reconoció que la separación le provocó un profundo dolor. Con casi tres décadas de perspectiva, aseguró que conserva un enorme cariño por quien fue uno de sus grandes amores de juventud. “Es un gran tipo y lo quiero hasta el día de hoy. Es un amigo”, aseguró.

Esta no es la primera vez que Paltrow habla sobre su romance con el intérprete. En marzo de 2025, en una entrevista con Vanity Fair, la actriz y fundadora de Goop reflexionó sobre su relación con Pitt, lo describió como “un personaje muy intrigante” y aseguró que su noviazgo con el actor fue comparable a “haber salido con el príncipe William”.

Durante la charla, la empresaria compartió una anécdota sobre un cumpleaños que celebró mientras filmaba una película en la campiña inglesa. En ese entonces, ella trabajaba hasta 20 horas al día, seis días a la semana, y solo obtuvo para esa fecha especial permiso para disfrutar 12 horas libres en su día. El actor asistió a la celebración, pero la actriz recordó que la situación no fue del todo placentera debido a la actitud de un productor.

Brad Pitt and Gwyneth Paltrow en las calles de Nueva York (Photo by Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images) Getty Images

“Mi novio en aquel entonces, Brad Pitt, estaba allí para celebrar conmigo mi cumpleaños, y el productor me hizo sentir como si yo abusara de mis privilegios. Fue una sensación horrorosa. Me lo imaginé inventándose cosas como ‘lo difícil que era trabajar conmigo’, y, por supuesto, yo no decía nada porque quedaba claro que el tipo que tenía el poder iba a pensar: ‘No me gusta esto que estoy viendo’”, explicó.

Con el tiempo, tanto Paltrow como Pitt siguieron adelante con sus vidas y formaron cada uno su familia. La actriz se casó con Chris Martin, líder de Coldplay, con quien tuvo dos hijos. Tras su divorcio, contrajo matrimonio con el guionista y productor Brad Falchuk en 2018. Por su parte, Pitt dio el “sí, quiero” con Jennifer Aniston en 2000, aunque se separaron en 2005. Posteriormente, tuvo una relación con Angelina Jolie, con quien formó una familia, se casó y después se divorció en 2016. Actualmente, el actor está en pareja con la diseñadora de joyas Inés de Ramón.