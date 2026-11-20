Jennifer Lopez (Nueva York, 57 años) está de estreno. El próximo 26 de noviembre, la cantante de origen puertorriqueño, una de las estrellas fundamentales del universo Hollywood también por sus trabajos como actriz, llevó la residencia de conciertos con la que acabó 2025 y empezó este 2026 a una película titulada The JLo Show: Live in Las Vegas, que se podrá ver en streaming a través de Paramount+. Durante la promoción, la polifacética artista y empresaria habló con la revista Variety, en la cual, entre otras cosas, la intérprete reflexiona sobre el amor y las relaciones con una naturalidad inusitada.

“Si te tomás la vida demasiado en serio, serás una persona miserable”, dice la cantante de “On The Floor” nada más empezar la conversación con el medio estadounidense especializado en la industria del entretenimiento. La premisa tiene mucho que ver con el espíritu de su show en Las Vegas, en el que se atrevía a hacer confesiones muy personales de su vida e, incluso, a bromear con ciertos aspectos.

Jennifer Lopez en la première de The JLO Show realizado anoche en Los Ángeles KATIE FLORES - AFP

La actriz de éxitos comerciales como Sueño de amor, que fue innumerables veces objeto de la prensa del corazón por sus parejas, separaciones y su vida personal en general, dice ahora: “Tenés que encontrar el humor en las cosas y ser honesto contigo mismo, no solo con tus virtudes, sino también con tus errores y decisiones cuestionables. Todos hemos cometido errores”. Ahora, a sus 57 años, asegura haber aprendido lecciones importantes para encarar la vida de otra forma. Entre otras cosas, asegura estar “libre de toxicidad, libre de cualquier otro tipo de relación que no sea sana” para ella. “Ahora mismo solo tengo que lidiar con mi relación conmigo misma”, zanja la actriz, que en cambio sí confiesa haberse preocupado de otra parte de su identidad en los últimos años: “Me acerqué más a Dios espiritualmente. Me volví más consciente de mí misma, aprecio más a la niña que creció en el Bronx frente al televisor...“, dice de una escena que se recrea en la película sobre su show.

Además, Lopez asegura estar muy agradecida por el momento que está viviendo. “Todo el mundo cree conocer tu vida, pero no es así. Y nunca conocerán mi historia completa a menos que decida escribir un libro algún día”, apunta también. Aunque este es un proyecto que aún no entra en sus planes: confiesa a Variety, entre risas, que quizás “cuando tenga 98 años”. “No me interesa dar detalles sobre la vida de otras personas y cómo encajan en la mía. Nunca ha sido lo mío. Y, créanme, hubo ocasiones en las que quise decir un par de cosas”, dice.

Entre los momentos y revelaciones más sinceras de la estrella del Bronx a la revista destaca cuando admite que, cuando se separó del también cantante Marc Anthony en 2011, recurrió a la fallecida gurú de la autoayuda Louise Hay en busca de consejo: “Cambió mi vida en muchos sentidos. Así que cuando estaba pasando por ese momento tan difícil, cuando los niños eran solo bebés, de tres años, y estaba atravesando una separación y un divorcio complicados, la llamé”, explica. “[Hay] Me preguntó: ‘Cuando estás aprendiendo a bailar y te equivocás en los pasos, ¿qué hacés?“, recuerda la cantante sobre una de sus conversaciones con ella. ”Le respondí: ‘Simplemente sigo intentándolo hasta que me salen bien los pasos’. Ella me dijo: ‘Eso es, Jennifer. Sigue bailando siempre".

Jennifer Lopez recordó el duro momento que atravesó cuando se separó de Marc Anthony Archivo

Sobre el apartado sentimental también hizo algunos comentarios. Asegura que, dos años después de su corto matrimonio (también de dos años) con el actor Ben Affleck, ahora no tiene intención de mantener una relación: “No es algo en lo que esté pensando porque creo que aprendí mucho en los últimos 20 años, pero también los últimos dos años se han centrado en ser más consciente de mí misma y en comprender realmente qué es el amor”, explica. Y sorprende al reconocer: “Tenía una idea muy clara del amor cuando era niña, pero al vivir esta vida tan loca en la que me encontré me di cuenta de que lo que yo creía que era el amor, en realidad, no lo era”.

“El amor es algo distinto”

Ben Affleck y Jennifer Lopez, en tiempos felices Getty Images

La actriz ha continuado reflexionando acerca de las relaciones: “El amor es un sentimiento seguro y reconfortante. En los matrimonios la gente puede prometerte el mundo, comprometerse, hacer todas las ceremonias y grandes gestos, pero el amor es algo distinto. Es algo muy diferente. Así que me doy cuenta de que las bodas y los matrimonios no son lo importante, ni siquiera las promesas. Lo que importa son las acciones, el estar presente, la comprensión. No es irse. Es ser constante”, remarca Lopez, quien estuvo casada en cuatro ocasiones.

En septiembre de 2025, Lopez ya habló públicamente sobre su separación con Affleck, asegurando en una entrevista en el programa de CBS News Sunday Morning que ese divorcio: “Fue lo mejor que me pasó en la vida”.

En la película The JLo Show, la voz de Jennifer Lopez acompaña el material audiovisual. “Me gustaría contar una pequeña historia con este espectáculo y rendir homenaje a todos los artistas que pisaron este escenario antes que yo”, se oye a la ganadora de dos premios Grammy, que añade: “Esta noche voy a compartir un pequeño secreto con ustedes. Ha habido momentos en mi vida en los que tuve que cantar con tristeza, y otros en los que canté con alegría. Ahora, canto desde el empoderamiento”. La residencia de conciertos que ahora convirtió en película comenzó durante la semana de fin de año de 2025 en The Colosseum, en el Caesars Palace de Las Vegas. Salió con 12 presentaciones que pronto agotaron entradas y concluyó el 28 de marzo de 2026.