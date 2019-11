Bo Derek y la estrella de Sex and the City, John Corbett: más de 18 años de amor

Bo Derek y su pareja, el actor John Corbett, en una gala solidaria Crédito: Agencias

Bo Derek y el actor de Sex and the City, John Corbett, están juntos desde hace más de 18 años. Ayer llegaron tomados de la mano a una gala solidaria en Beberly Hills para concientizar sobre la situación en África, y se los vio muy románticos. Como si el tiempo no pasara, son una de las parejas de Hollywood con una historia de amor que vale la pena conocer.

La actriz se muestra muy comprometida con todas las problemáticas del continente africano en su cuenta de Instagram, y siempre incentiva a sus seguidores a colaborar con la causa. Por eso dijo presente en la gala "A Night in Africa", organizada por la organización Wild Aid. Al evento concurrió en compañía de Corbett.

Ambos lucieron muy elegantes. El actor apostó a un traje clásico azul marino y una corbata púrpura que completaba el look. La ex "Chica 10" mostró su sensualidad con un vestido esmeralda que marcaba sus curvas. Rubia y con el pelo corto estilo carré, posó junto a su pareja.

La historia de amor de Derek y Corbett

Mientras en la pantalla la actriz de 61 años era un ícono de pura sensualidad al que ningún hombre se podía resistir, en la vida real la actriz fue una mujer de sólo dos amores. Con apenas 18 años encontró al gran amor de su vida: John Dereck, el famoso director de cine con quien estuvo casada 22 años, hasta su muerte en 1998.

Luego de casi cinco años sola y tras superar el duelo, la actriz se mostraba cerrada a volver a enamorarse. Al mismo tiempo, quien sería su segundo gran amor, Corbett, disfrutaba de uno de sus mejores momentos en su carrera, como el galán de Carrie Bradshaw ( Sarah Jessica Parker) en la serie Sex and the City. También estaba solo desde hacía varios años, y nunca había presentado oficialmente ninguna pareja. Así que su vida sentimental era un enigma para los papparazi.

Justo en ese momento en el que ambos estaban solos, sin buscar el amor, un agente de Hollywood tuvo la idea de unir a aquél "soltero empedernido" con la sex symbol de la década de los 80 en una cita a ciegas. Así fue como en 2002 empezaron a salir y desde ese momento nunca más se separaron.

Eternos novios: sin planes de casamiento

La pareja vive en California, Estados Unidos, en un extenso rancho con animales, ya que ambos aman la naturaleza. Aunque se los ve muy afianzados y sus casi dos décadas juntos los enorgullecen, prefieren vivir el día a día y no consideran como una posibilidad el matrimonio. Tampoco tuvieron hijos, y no tienen planes de formar una familia.

En una entrevista con Closer Weekly contaron cuál es el secreto detrás de su relación duradera: "Ambos viajamos mucho, así que para nosotros, nuestro lugar de vacaciones favorito es el hogar. Ahí es donde está el romance", dijo Derek. Mientras que Corbett agregó: "Disfrutamos la compañía del otro, nos hacemos reír. Después de tantos años todavía nos tomamos de la mano; tenemos barbacoas con amigos un par de veces a la semana, y se ríe de todos mis chistes a pesar de que los ha escuchado un millón de veces".

Además de actor, Corbett también es cantante de country y recorre algunas ciudades con su banda. La actriz estudió fotografía y unió su pasión por las fotos con el amor por la música de su pareja: así fue como ella fue la autora de la portada del álbum homónimo John Corbett.

El actor, que empezó su carrera en la serie Doctor Alaska, habló del amor que siente por la actriz y de sus razones para no pasar por el altar: "Simplemente nos disfrutamos el uno al otro. Estoy triste cuando ella no está cerca. No necesitamos anillos para demostrarnos que nuestro vínculo es real y sincero".