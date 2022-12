No se lo digas a nadie: famosos que se casaron en el más absoluto secreto

escuchar

Casarse en secreto nunca pasa de moda en Hollywood. Cansados de tanta exposición debido a sus carreras, algunas celebrities prefieren mantener su intimidad lejos de los flashes y por eso, la mayoría opta por transitar las decisiones más trascendentales de su vida bajo un total hermetismo.

Desde Cameron Díaz y Jude Law hasta Ed Sheeran y Alanis Morisette, los famosos que pasaron por el altar y gritaron ¡sí, quiero! en silencio .

Bo Derek y John Corbett

Bo Derek y John Corbett están por cumplir su segundo aniversario de casados. A pesar de que siempre le escaparon a los papeles, la actriz y exmodelo y el galán de Sex and the City decidieron legalizar su relación luego de más de 20 años juntos. La pareja -que se conoció en 2002 a través del agente de Hollywood Norby Walters- se casó en la Navidad del 2020 pero recién contó la noticia ocho meses después en el programa televisivo The Talk.

Bo Derek y John Corbett se casaron hace dos años, tras casi dos décadas de relación Shutterstock

“No puedo creer que me olvidé de decirte que en Navidad nos casamos. ¡Bo y yo nos casamos!”, le dijo Corbett al coanfitrión Jerry O’Connell mientras justificaba su silencio: “ Somos personas bastante privadas, no hicimos un anuncio, todos nuestros amigos y familiares lo sabían, pero esta es la primera vez que uno de nosotros dice algo públicamente al respecto porque realmente no hemos tenido la oportunidad. Entonces, eres mi amigo y ahora creo que se lo estoy contando a todo Estados Unidos o al mundo ”, dijo con una enorme sonrisa.

Y enseguida, el actor explicó por qué tomaron esta decisión después de tantos años y en plena pandemia del coronavirus: “Después de 20 años decidimos casarnos, no queríamos que el 2020 fuera algo que todos miraran hacia atrás y odiaran. Pensamos: ‘Bueno, saquemos algo bueno de esto’”, confesó el recién casado.

Anna Faris y Michael Barrett

Faris y Barrett viajaron a Washington para una boda íntima Grosby Group - Ciao Pix/The Grosby Group

“Estoy mirando alrededor... Mi prometido tiene razón, ahora es mi esposo. Sí, nos casamos”, reveló Anna Faris en el episodio del 21 de julio de su podcast Anna Faris is Unqualified mientras hablaba con un oyente. De esta manera, la actriz confesó que ella y su pareja, el director de fotografía Michael Barrett (a quién conoció en 2017, luego de filmar la película Overboard) se escaparon al estado de Washington para dar el sí en secreto. Y si bien no dio muchos detalles de su boda, sí aclaró que “fue increíble” y en un juzgado local.

“ Somos muy parecidos, dos personas introvertidas, él también tiene hijos, lo cual ha sido maravilloso porque aprendí mucho de mí misma a través de ellos, es todo muy gratificante ”, expresó la protagonista de Mom sobre qué la enamoró de Barrett. Este es el tercer matrimonio para la actriz, que previamente estuvo casada cuatro años con el actor Ben Indra y ocho con Chris Pratt.

Ed Sheeran y Cherry Seaborn

El mismo día que lanzó su álbum No.6 Collaborations Project, Ed Sheeran confirmó que era un hombre casado. Su sorpresiva declaración surgió durante una entrevista con iHeartRadio cuando le preguntaron por el significado de una de las canciones llamada “Remember The Name”, en la que colaboran Eminem y 50 Cent y en la que dice que su “mujer lleva los labios rojos pero está mucho más linda sin maquillaje”. Y sin imaginarlo, el cantante británico reveló lo que nadie intuía: “ Esa canción la compuse justo antes de que Cherry y yo nos casáramos. Y supe que en el momento en el que la publicara todo el mundo se iba a dar cuenta de que lo habíamos hecho. Y, obviamente ahora que ya la ha escuchado todo el mundo, no tiene sentido negarlo ”, reconoció el artista dejando atónitos a los oyentes.

Si bien el compositor y su novia, Cherry Seaborn, habían anunciado su compromiso siete meses antes nada hacía prever que formalizaran su relación tan pronto. Los detalles de la boda fueron publicados por The Sun: se celebró en Navidad de 2018, con una íntima ceremonia en su casa de Suffolk a la que acudieron sólo 40 invitados.

Calista Flockhart y Harrison Ford

Harrison Ford y Calista Flockhart se casaron tras ocho años de relación en la casa del gobernador de Nuevo México Reuters

Ocho años después de aquella accidentada entrega de los Globo de Oro en la que ella tiró una copa de vino encima de él, Calista Flockhart y Harrison Ford dieron el sí en una discreta y romántica ceremonia secreta. El intercambio de anillos y votos fue el 15 de junio de 2010 en la mansión del gobernador Bill Richardson (quien ofició como maestro de ceremonias) en Santa Fe, Nuevo México, ante la presencia de familiares y amigos.

“Creo que es maravilloso que finalmente lo hayan hecho legítimo”, le dijo Ben, el hijo mayor del actor, a People sobre esta familia ensamblada que supieron formar junto a Liam, el hijo que la actriz adoptó antes de conocer a Ford.

Christina Applegate y Martyn LeNoble

La actriz de Muertos para mí eligió la noche anterior a la entrega de los Oscars de 2013 para contraer matrimonio con el músico Martyn LeNoble. Luego de cinco años de relación y con una hija en común, la flamante pareja se casó rodeada de su familia “en una ceremonia privada en su casa en Los Ángeles”, según le confesó su representante a la revista People.

Christina Applegate y Martyn LeNoble se casaron en 2013 Todd Williamson - Getty Images North America

Uno de los secretos mejor guardados fue el vestido de la novia, que eligió a la diseñadora Maria Lucia Hohan para la ocasión. Los anillos fueron diseñados por el joyero Neil Lane, autor de otras alianzas célebres como las de compromiso de Brad Pitt y Angelina Jolie.

Sin dudas, LeNoble ha sido un pilar fundamental para Applegate a lo largo de estos años; sobre todo cuando la actriz tuvo que ser operada de un cáncer de mama o, más recientemente, cuando fue diagnosticada con esclerosis múltiple.

Alanis Morisette y Beau Souleye

Alanis Morisette fue otra de las famosas que se sumó a esta modalidad de “bodas secretas”. A través de un simple tuit, la cantante canadiense confirmó que, el 22 de mayo de 2010, se había casado con el rapero, Mario “Souleye” Treadway frente a sus familiares más íntimos en Los Ángeles.

“ Estamos muy emocionados de embarcarnos en este viaje juntos ”, escribió la compositora de “Ironic” antes de recibir una catarata de buenos deseos por parte de sus seguidores. Algo de lo que a lo largo de estos doce años no se arrepintió. “Me encanta ir por la vida contigo @souleye. Estos últimos doce años han sido sueños que se han hecho realidad”, confesó este año en un tierno posteo con motivo de su aniversario.

Jessica Alba y Cash Warren

Jessica Alba y Cash Warren se casaron en secreto semanas antes de que nazca su primera hija, Honor Marie MICHAEL TRAN - AFP

Semanas antes de darle la bienvenida a su hija Honor Marie, en 2008, Jessica Alba y Cash Warren pasaron por el Tribunal Municipal de Beverly Hills y se casaron bajo un total hermetismo. Mientras que la novia rompió las tradiciones y lució un vestido largo en color azul, la ceremonia tampoco tuvo invitados.

” Cuando era niña, todo se trataba del cuento de hadas de la princesa. Pero la vida está cambiando todos los días, y yo simplemente voy con ella ”, confesó la actriz respecto a por qué renunció a una boda de ensueño y optó por un casamiento bajo perfil.

Kirsten Dunst y Jesse Plemons

Tras seis años juntos, Kirsten Dunst y Jesse Plemons dieron el sí este año, en Jamaica GETTY IMAGES

Tras seis años de amor y dos hijos en común, Kirsten Dunst y Jesse Plemons decidieron dar un paso más en su relación a principios de julio de este año. Los coprotagonistas de El poder del perro sellaron su unión en Jamaica, en el lujoso resort Golden Eye, cerca de Ocho Ríos. Fue el representante de la actriz quién confirmó el enlace en un comunicado a People. “Acabo de confirmar que se casaron, no se darán otros detalles”, dijo respetando el silencio de los novios.

Hace un tiempo, Dunst confesó que, a pesar de no tener libreta, en la intimidad del hogar ella y Plemons siempre se consideraron “marido y mujer” y que la concreción del matrimonio se dilató más de lo esperado primero por la pandemia del coronavirus y luego, por su segundo embarazo. “ Hubo covid, luego tuvimos otro hijo. No quería estar embarazada, casarme, tener una fiesta y no ser capaz de divertirme con todo el mundo” , confesó la actriz, que conoció a su esposo en 2015, en el set de la serie Fargo.

Jude Law y Phillipa Coan

Uno de los galanes más sexy de Hollywood parece haber sentado cabeza. El 30 de abril de 2019, el actor y su novia, la psicóloga Phillipa Coan, fueron vistos saliendo del ayuntamiento The Old Marylebone Town Hall de Londres con anillos de boda en sus dedos anulares. Tanto las alianzas como el ramo de flores que llevaba la novia fueron prueba suficiente para confirmar que Jude Law había abandonado el team de los solteros.

El tono sobrio y relajado de la boda también se reflejó en los atuendos que ambos lucieron para la ocasión: mientras que Coan lució un vestido en color crema, él optó por un traje de pana en azul marino que complementó con un sombrero al tono.

Jude Law y Phillipa Coan se casaron en 2019, en Londres

No es la primera vez que el actor de Closer se casa en secreto: en 2005, Law contrajo enlace con su ex, Sienna Miller, durante unas vacaciones en la isla de Laos bajo el ritual Baci, oficiado por un chamán que llama a los espíritus para reunir felicidad, suerte y prosperidad.

Cameron Díaz y Benji Madden

Cameron Diaz y su marido, el músico Benji Madden, se conocieron en una cena de amigos en 2014 Grosby Group - LA NACION

Desde hace un tiempo, sobre todo tras convertirse en madre, Cameron Díaz se volvió mucho más reservada. De hecho, la actriz de éxitos como Loco por Mary o La boda de mi mejor amigo fue alejándose paulatinamente de los sets para dedicarse de lleno a la familia que formó junto al rockero Benji Madden y que formalizó en secreto a principios de 2015 en su casa de Beverly Hills, tras apenas siete meses de relación.

“ No podríamos estar más felices de comenzar esta etapa juntos rodeados de nuestra familia y amigos más cercanos ”, dijo la pareja días después a la revista People. A pesar de haber sucedido lejos de los flashes de los paparazzi, esta celebración reunió a casi 90 invitados entre los que se encontraban Drew Barrymore y Joel Madden, el hermano gemelo de Benji y esposo de Nicole Richie, los celestinos de esta pareja.

Jennifer Love Hewitt y Brian Hallisay

En junio de 2013, y tras enterarse de la noticia de su primer embarazo, Jennifer Love Hewitt y Brian Hallisay decidieron comprometerse en un romántico viaje por Italia. “Estamos muy emocionados y felices de formar una familia”, dijeron los protagonistas de The Client List que, por ese entonces, apenas llevaban un año de relación.

Jennifer Love Hewitt y Brian Hallisay se casaron días antes del nacimiento de su primera hija

Meses después y, antes de la llegada de su hija Autumn, la pareja decidió dar un paso más y legalizar la relación con una boda muy íntima. “ Jennifer Love Hewitt y su esposo, Brian Hallisay, están emocionados de anunciar el nacimiento de su hija ”, decía el comunicado enviado por el representante de la actriz que encendió todas las alarmas de una boda en secreto. Hoy, Hewitt y Hallisay son padres de tres niños, el último nacido recientemente, hace menos de un año.

Amanda Seyfried y Thomas Sadoski

Amanda Seyfried y Thomas Sadoski se casaron en el campo ante la mirada de Finn, el perro de la actriz GROSBY GROUP

“Nos casamos en secreto”, anunció el actor Thomas Sadoski en marzo de 2017, durante una entrevista televisiva en The Late Late Show con James Corden. Ante la intriga del conductor y humorista por saber más, el esposo de Amanda Seyfried confesó que fue el día 12 de ese mismo mes y contó detalles de la ceremonia a la que sólo asistió Finn, el perro de la actriz:

“Fuimos al campo con un oficiante, solo nosotros dos, y lo hicimos (…). Fue hermoso, fue todo lo que debió ser. Solo los dos, hablándonos el uno al otro”, señaló. Después de intercambiar votos, el actor confesó que caminaron por el campo y fueron a cenar. “Tuvimos un gran día. Fue perfecto” , agregó.

En septiembre de 2016, E! News confirmó que Seyfried y su coestrella en The Last Word se habían comprometido al ver el anillo minimalista y sofisticado que la actriz lucía en su dedo anular. “Ella es la persona que más amo, admiro y respeto en el mundo”, dijo el actor completamente enamorado.

Daisy Fuentes y Richard Marx

Daisy Fuentes, la ex de Luis Miguel, no sólo se casó en secreto sino que también mantuvo lejos de los flashes su relación con el cantante, Richard Marx, durante casi un año. Fue en vísperas de la Navidad de 2015 que la modelo y conductora dio el sí junto al compositor de clásicos como “Right Here Waiting” y “Now & Forever”, en medio de las montañas nevadas de Aspen, en Colorado.

Un abrigo blanco de piel sintética y un tocado acorde a la ocasión fueron el atuendo elegido por la novia para firmar la libreta en el ayuntamiento; imágenes que después ella misma se encargó de compartir en su cuenta de Instagram. “Nos casamos, y más feliz no puedo estar”, escribió Fuentes junto a una cálida postal antes de la gran fiesta junto a amigos y familiares. “El 23 de diciembre del 2015 la magnífica Daisy Fuentes me hizo el honor de convertirse en mi esposa” , dijo por su parte Marx, que conoció a su mujer durante la grabación de su video “Beautiful Goodbye”.