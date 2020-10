Bob Dylan reveló el origen de su nombre artístico y derribó un mito

El próximo mes saldrán a subaste unas cartas que Bob Dylan envió a Tony Glover, en las que cuenta el verdadero origen de su nombre artístico Crédito: Sony

A través de viejos documentos, Bob Dylan ha revelado la verdadera razón tras su nombre artístico. Luego de décadas asumiendo que el mismo respondería a una suerte de homenaje al poeta Dylan Thomas, se ha conocido el motivo real de su elección: el miedo al antisemitismo.

La revista Rolling Stone acaba de publicar una vieja carta que guardaba su amigo y bluesman Tony Glover, con quien el músico realizó en 1971 varias entrevistas, algunas mediante intercambio epistolar y otras de forma verbal, que no habían salido a la luz.

En esas misivas, que saldrán a subasta el 19 de noviembre, Glover interroga a Dylan sobre distintos aspectos que otros periodistas no se animaban a preguntarle. Por ejemplo, sobre qué sintió cuando lo abuchearon en el Festival de Newport de 1965 y si es verdad que acabó llorando en el camerino. "No, yo no lloré. Fue Pete Seeger. En ese momento ya sabía que los del público eran una panda de cabrones y pensé: '¡Olvídalo! Para mí fue una de esas cosas que pasan. Mi vida era así, los abucheos no importaban: un día estás arriba y otro abajo", dijo.

En otra ocasión, Glover le pregunta por qué se cambió el apellido Zimmerman por Dylan. "Bueno, es que hay discriminación contra los judíos. Mucha gente tiene la impresión de que los judíos son simplemente banqueros, comerciantes y vendedores de relojes. O piensa que los judíos tienen rabo o se van a comer a tus hijas, ese tipo de cosas. Mucha gente piensa así", contestó.

Bob ahonda en la cuestión diciendo que el cambio le permitió "asumir un papel como el de Guthrie, con más carácter", y que así no tendrían que recordarle cosas sobre las que no quería tratar entonces. "Quería ser lo suficientemente libre como para centrarme en aprender música y técnica", afirmaba.

En sus entrevistas con Glover, Dylan se refiere a otras cuestiones como su viaje iniciático a Nueva York haciendo autoestop. "Me recogieron dos jóvenes neoyorquinos muy amables, ¿se enterarían después de a quién llevaron a su destino?", señala, o el episodio del anti-homenaje de Lennon en su canción "God", en la que el ex beatle enuncia todo aquello en lo que no cree, señalando en uno de los versos: "I don't believe in Zimmerman".

"Ése es su problema, no el mío. Bueno, a Lennon le gustan esas mierdas, como lo de quitarse los pantalones y cosas así. Su disco habla sobre tonterías como esa, ¿a quién le importa?", expresa quien décadas más tarde obtendría el Nobel de Literatura.

Sin embargo, en otros intercambios verbales con Glover reconoce sentir afecto por su colega británico, a quien sí introdujo en la marihuana como se comentaba. "Me molestó mucho cuando Time hizo un artículo sobre él en el que lo retrataban como un tontito, o cuando en The Dick Cavett Show John y Yoko quedaron como unos idiotas, actuando como si tuvieran recetas de LSD para la paz mundial. No podía creerlo. Sentí ganas de tirarle algo al televisor cuando terminó. Me fui a la cama muy enojado", expresó el artista.

