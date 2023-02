Brendan Fraser se emocionó al hablar de su hijo Griffin: “Cuando me enteré de su diagnóstico, no podía dejar de culparme”

escuchar

En los últimos años, Brendan Fraser eligió el bajo perfil y se mantuvo tan alejado de las cámaras como de las redes sociales. Sin embargo, su comprometida actuación en el film La Ballena volvió a ubicarlo entre los actores más elogiados y buscados de Hollywood y en cada una de las entrevistas que brinda a propósito del estreno deja entrever un poco de su cuidada intimidad.

Este martes, en una charla radial con Howard Stern, el actor se refirió a la importancia de que se brinden las condiciones necesarias para que las personas con autismo puedan participar de eventos masivos y terminó contando su propia experiencia como padre de un niño con dicha condición.

“Hay personas que, por cualquier razón personal, están realmente satisfechas o felices de conocerte, aunque solo sea por unos momentos. Eso me parece realmente gratificante. Y a veces hay personas a las que puedo ver desde la otra punta de un salón de convenciones, y puedo darme cuenta de inmediato que ‘está en el espectro’”, comenzó explicando.

Y continuó: “ Sabés que hay alguien que necesita un poco más de amor, un poco más de tiempo porque es autista o tiene Asperger, y este es su mundo. Este es el lugar al que pertenecen. No importa todo el ruido y la histeria que despiertan las celebridades... Siempre, siempre, siempre detengo el tren para tener un momento con ellos ”.

Brendan Fraser junto a su hijo Griffin, en 2018 Grosby Group - Mega/The Grosby Group

Notablemente emocionado, Fraser indicó: “ Porque mi hijo mayor, Griffin, es autista, y sé lo significativo que es para sus familias y para ellos. Significa mucho sentir que podés gratificar a alguien simplemente apareciendo, significa mucho ”.

Stern indicó, entonces, que muchos padres de niños con autismo con los que ha hablado a lo largo de los años sienten temor por cómo será la vida de su hijo una vez que ellos ya no estén. “¿Qué podemos hacer aparte de darnos un respiro y abrirnos camino juntos y hacer lo que funciona hasta que ya no funcione, y luego encontrar algo nuevo?”, reflexionó Fraser.

Luego, el actor explicó cuál es uno de los principales escollos que suelen enfrentar los padres de hijos con autismo: “Vas a tener que pelear con las juntas escolares. Sí, te vas a cruzar con gente extraña en el camino que tiene una agenda completamente diferente con respecto al propósito de enviar a un niño a una escuela de necesidades especiales”.

En relación a cómo fue el momento en el que se enteró que Griffin era autista, recordó: “Cuando me enteré del diagnóstico de mi hijo a los 22 o 24 meses, me quedé cabizbajo, por decir lo menos. La primera reacción que tuve fue: ‘¡Quiero saber cómo solucionar esto! ¿Cuál es la cura? ¿Qué significa esto?‘. Simplemente, es como si te golpearan con un bate de béisbol en la nuca. ‘¿Cómo qué...? ¡No debería ser así!’. Te culpás a vos mismo y pensás: ‘Es por mi genética’. O: ‘Es porque fumé hierba en la universidad’. No dejás de buscar razones para culparte ”.

El actor indicó que es difícil abandonar aquel sentimiento, porque justamente la respuesta que suelen dar los profesionales a la hora de dar a conocer el diagnóstico es que las causas del autismo “son desconocidas”. “Es como tratar de obtener una respuesta directa de un maldito duende”, señaló.

“Entonces aprendés rápido que no podría haber sido de otra manera. Griffin es el más alegre de todos los niños que he conocido. Y resulta que tengo la suerte de tener una relación con él: es mi hijo. Quiero saber qué es lo que piensa, por qué se lo ve tan increíblemente divertido durante todo el día, de una manera genuina. Le encantaba dar un paseo en auto. No importaba a dónde lo lleves ”, ejemplificó, orgulloso.

“Se sentaba, se subía a un avión grande y viajaba en grandes vuelos de aquí a Filadelfia todo el día, y eso es lo que le daba alegría”, explicó. Cuando se le preguntó si el diagnóstico de Griffin contribuyó a los problemas matrimoniales entre él y su exesposa, Afton Smith, también madre de sus hijos Leland, de 16 años, y Holden, de 18, Fraser fue contundente en respuesta: “Lo que ocurrió fue que presté más atención a mi vida profesional que a la personal”.

“¿A quién le importa cuáles son nuestros problemas entre nosotros? Eso no importa. Estamos bajo una bandera blanca, y hacemos cualquier cosa y todo para apoyar las necesidades de este niño y las de sus hermanos. Eso es a lo que pude comprometerme de la manera más significativa”, indicó, sobre su relación actual con Smith.

