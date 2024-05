La fiesta anual del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York que se realiza esta noche, es considerada “los Oscar de la Costa Este”; las estrellas convocadas por Anna Wintour ante los flashes suelen marcan tendencia en todo el mundo

Vanessa Friedman The New York Times

–Para empezar, ¿qué es la Gala del Met?

Oficialmente, es la gala benéfica del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, más conocido como “el Met”, un evento de etiqueta que se celebra el primer lunes de mayo para recaudar fondos para el área de moda del museo, el único departamento curatorial del Met que tiene que costear sus propios gastos.

Pero la realidad no oficial es que es la fiesta del año, los Oscar de la Costa Este, “y el gran cajero automático del Met”, según el publicista Paul Wilmot. Basta recordar la edición de 2023, se recaudaron casi 22 millones de dólares, a los que hay que sumarles los 4,4 millones recaudados en la Gala de Arte y Artistas, otro evento anual que realiza el museo.

Anna Wintour y Bill Nighy en la Met Gala de 2023 Taylor Hill - Getty Images North America

–¿Cómo logran ser tan influyentes? ¿Cuál es el ingrediente secreto?

El ingrediente secreto se llama Anna Wintour.

Wintour, directora global de la editorial Condé Nast y editora en jefe de su emblemática revista de moda, Vogue, ha sido el cerebro detrás de la gala desde 1999. Transformó un evento de beneficencia común y corriente en una megavidriera para la “visión Vogue” del mundo: un cóctel definitivo de poder y celebridad de los más famosos nombres de la moda, el cine, la tecnología, la política, los deportes, y cada vez más, también de las redes sociales, donde todos se cuidan la espalda unos a otros.

Hay que pensarlo como un circuito de supervivencia de la moda, una especie de all-star de las alfombras rojas.

Rihanna en la MET Gala 2023 @Fentybeauty

–¿Y cuándo es?

El gran día es este lunes 6. En teoría, los invitados comenzarán a llegar a las 18.30. Los primeros serán los anfitriones del evento, y cada uno tiene un espacio de tiempo para realizar su gran entrada, pero vayan a decirle a Rihanna a qué hora tiene que llegar… En 2023, llegó tan tarde que algunos invitados ya se estaban yendo.

–¿Es una gala temática?

La fiesta marca la apertura de la gran muestra anual del Instituto del Vestido, y la temática de la gala suele acompañar el tema de la exposición de ese año. El año pasado fue fácil: Karl Lagerfeld, diseñador de Chanel, Fendi y de su propia marca, fue al mismo tiempo el tema de la exhibición y del código de vestimenta de la gala. Pero la muestra de este año se llama “Bellas durmientes: el despertar de la moda”, y la cosa se complica…

No girará en torno al imaginario de cuentos de hadas o de Disney, sino a los tesoros de la colección de moda del museo , tan antiguos y delicados que no pueden ser exhibidos en maniquíes. En cambio, la exhibición tendrá intervenciones de inteligencia artificial y recreaciones en 3D de la obra, así como sonidos y… olores. Pero eso no es todo.

La idea de esos vestidos en vías de desintegrarse — en total, la muestra incluirá alrededor de 250 piezas de los últimos cuatro siglos — llevó al curador a cargo del Instituto del Vestido, Andrew Bolton, a pensar en el carácter efímero de la naturaleza, y de ahí a los jardines, que finalmente se convirtieron en la temática y código de vestimenta de la fiesta.

Jared Leto disfrazado del gato de Karl Lagerfeld, Choupette en la gala de 2023 que homenajeó al modisto MIKE COPPOLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

–En definitiva, ¿cuál es el código de vestimenta?

Es potencialmente tan confuso como la exposición. Los invitados han recibido instrucciones de vestirse para “El jardín del tiempo”, llamado así por un cuento de 1962 de J. G. Ballard sobre una pareja de aristócratas que vive en una finca amurallada con un jardín mágico, mientras una turba invasora amenaza con poner fin a su pacífica existencia. Para mantener a raya a la multitud, el marido intenta retroceder en el tiempo rompiendo una tras otra las flores del jardín, hasta no dejar ni un pimpollo. La turba llega y arrasa con todo, y los dos aristócratas quedan convertidos en piedra.

Justo lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en “moda”, ¿o no?

Más de uno se pregunta cómo se traducirá esa fábula en opulencia glamorosa, pero sin dudas la opción más probable “by default” serán las rosas. También los corsés, los drapeados, y si tenemos suerte, uno o dos fantásticos vestidos vintage, y dada su reciente popularidad, una apuesta inteligente sería reflotar algún viejo modelo de Galliano.

De todos modos, nunca faltan las sorpresas. El año pasado, Jared Leto se apareció vestido de Choupette, el gato de Lagerfeld. Como uno de los patrocinadores de la velada y la exposición es la casa de moda Loewe, es probable que veamos muchas creaciones del diseñador Jonathan Anderson.

Jennifer Lopez otra de las conductoras de la ceremonia de este año Evan Agostini - Invision

–¿Quiénes son los anfitriones?

Como copresidentes de la gala de 2024, junto a Wintour estarán Jennifer Lopez, Zendaya, Chris Hemsworth y Bad Bunny, mientras que los presidentes honorarios son Anderson de Loewe y Shou Zi Chew, director ejecutivo de TikTok [TikTok patrocina el evento junto con Loewe y Condé Nast, aunque dado el enfrentamiento actual entre la red social y el gobierno de Washington, nadie sabe si su CEO finalmente aparecerá en las escalinatas]. Al igual que la fiesta en sí, el combo de anfitriones mezcla música, cine, moda y redes sociales.

La actriz española Elsa Pataky y su marido Chris Hemsworth serán parte de la ceremonia de apertura de la Met Gala, donde el australiano es uno de los maestros de ceremonia este año AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

–¿Quiénes serán los presentadores del streaming en vivo?

Por cuarto año consecutivo, Vogue transmitirá el evento en vivo y desde adentro en sus redes sociales. Los presentadores aún no han sido anunciados, pero el año pasado incluyeron a La La Anthony, Derek Blasberg, Emma Chamberlain y Chloe Fineman. También se podrá seguir por TikTok, YouTube y la señal E!

Taylor Swift y su novio deportista, Travis Kelce, son los más esperados para la gala, cuya lista de invitados se mantiene en secreto

–¿Quiénes están invitados?

La lista de invitados es un secreto guardado bajo siete llaves. A diferencia de otros eventos culturales para recaudar fondos, como la gala de la Metropolitan Opera o el Young Fellows Ball de la Colección Frick, la Gala del Met es solo por invitación. Nada tiene que ver el precio de la entrada, que este año asciende a la friolera de 75.000 dólares (el año pasado fueron 50.000), y con mesas que arrancan en 350.000 dólares. Los requisitos para ser incluido en la lista tiene más que ver con el renombre, los logros y la belleza — el evangelio según Anna — que con el dinero. Y por supuesto, la última palabra sobre cada invitación y asistente la tiene Wintour.

Aunque alguien done millones de dólares al museo, no necesariamente calificará para ser invitado, e incluso si una empresa reserva una mesa entera, no puede elegir a todos los comensales que se sentarán en ella: todos deben dejar constancia de a quién invitarán, y ponerse a rezar para que Wintour y Vogue den su aprobación. Según la vocera del Instituto del Traje, este año los invitados orillarán los 400, igual número que en 2023.

La ascendente Greta Lee (Vidas pasadas), uno de los rostros de la casa Loewe, que auspicia la ceremonia este año Ashley Landis - Invision

Rihanna ya confirmó su presencia, y dado quiénes son los anfitriones, también es bastante seguro que esté Ben Affleck, el esposo de López, lo mismo que Elsa Pataky, la esposa de Hemsworth. También hay grandes posibilidades de que también aparezcan algunas caras vinculadas a Loewe, como Greta Lee, Josh O’Connor, Taylor Russell y Jamie Dornan. A juzgar por lo ocurrido en años pasados, probablemente también haya uno o dos Kardashian/Jenner, y hay buenas probabilidades de que aparezcan Jeff Bezos y Lauren Sanchez, aunque las especulaciones más febriles giran en torno a nombres como la basquetbolista estrella Caitlin Clark, Sam Altman, y los actuales rey y reina del mundo de las celebridades: Taylor Swift y Travis Kelce.

El año pasado, la aparición sorpresa estuvo a cargo de una cucaracha. Todo muy neoyorquino.

(Traducción de Jaime Arrambide)