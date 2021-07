Britney Spears quiere demandar a su padre por “abuso en la tutela”

La lucha de Britney Spears por lograr su libertad continúa . Durante una nueva audiencia que se realizó ayer, la cantante reveló vía telefónica y entre lágrimas que quiere demandar a su padre, Jamie Spears, por “abuso en la tutela”. Además, en un pequeño logro dentro de la causa, consiguió que la jueza le permita elegir a su propio abogado, tras la renuncia del anterior letrado hace una semana.

“Quiero demandar a mi padre por abuso en la tutela”, dijo al borde del llanto, según CNN. “Quiero presentar cargos contra mi padre hoy. Quiero que lo investiguen”, agregó.

Spears también manifestó sentir que aquellos encargados de tutelarla “estaban intentando” matarla. “Si esto no es abuso no sé qué es”, aseguró al mismo tiempo en el que calificó todo como una “maldita crueldad” y expresó no estar dispuesta a ser evaluada antes de quitarle todo el poder a su padre alegando que tiene “graves problemas de abandono”.

A lo largo de la audiencia, la jueza Brenda Penny también aceptó la renuncia de Sam Ingham, el anterior abogado de Spears, quien se encargó de defenderla durante los 13 años que lleva en marcha su tutela legal, aceptando en su lugar a Mathew Rosengart, designado por la artista de 39 años. El nuevo letrado es un exfiscal federal que ha representado anteriormente a personalidades como Steven Spielberg y Sean Penn.

Rosengart explicó que va a presentar una petición “lo antes posible” para destituir a Jamie Spears como tutor de la artista, sugiriendo que él mismo debería simplemente renunciar. “Presentaremos una petición tan pronto como sea posible para apartar al señor Spears de ese rol”, aseguró. “Como dije en el tribunal, una pregunta muy justa es: ¿por qué el señor Spears no se retira voluntariamente? Ya no pertenece a esta tutela. Creemos que debería dimitir voluntariamente de inmediato”.

Jamie Spears, padre de la cantante Britney Spears

La aprobación por parte de la jueza del nuevo abogado de Spears, la cual está pendiente de una confirmación formal, es una gran victoria para la estrella. El hecho de que haya podido elegir a quién la represente en esta pelea pone en entredicho la tutela legal en sí, que es un mecanismo creado para personas que no pueden hacerse cargo de sus vidas ni tomar decisiones por sí mismas. La decisión de la jueza sienta un precedente en el caso de Britney que podría trasladarse al resto del sistema legal que ampara las tutelas, en plena controversia gracias a la notoriedad de la cantante.

Mientras tanto, el abogado de su padre dijo al tribunal que la afirmación de la artista de que el hombre es responsable de todo lo malo que le ha ocurrido es “lo más alejado de la verdad”. También señaló que él no renunciará voluntariamente y que su cliente “ha estado ahí las 24 horas del día durante los últimos 13 años”.

La intérprete de “I’m A Slave 4 U”, que pronto cumplirá 40 años, está bajo tutela legal desde 2008, cuando su progenitor recurrió a la Justicia para poder manejar sus bienes y ser el responsable de sus dos nietos, aduciendo que su hija no estaba capacitada para hacerlo. Desde entonces, la diva no puede administrar su fortuna ni tomar las decisiones más básicas sin autorización.

Fueron sus propios fans, quienes desde hace meses convirtieron a #FreeBritney en un reclamo transversal que visibilizó la situación de su ídola. “Me hicieron trabajar en contra de mi voluntad, quitándome mis pertenencias, mi tarjeta de crédito, mi dinero, el teléfono, mi pasaporte y poniéndome en una casa donde trabajo para las personas que viven conmigo”, explicó la artista hace tres semanas, al brindar un desgarrador testimonio sobre su sufrimiento en los últimos años.

