Qué dijo Britney Spears al reaparecer en redes, luego de su detención

A más de tres semanas de su arresto por consumo de alcohol antes de manejar su auto, Britney Spears hizo los primeros posteos en redes y agradeció a sus fans, por el apoyo recibido.

En un par de videos publicados el viernes en Instagram se la vio haciendo algunos comentarios en tono de broma con su hijo Jayden, de 19 años, mientras se toma algunas selfies frente al espejo. Luego miró a a la cámara del celular y dijo que estaba bien y tranquila.

“Gracias a todos por su apoyo... Pasar tiempo con la familia y los amigos es una gran bendición”, escribió para acompañar las imágenes. En otro posteo se ve a Jayden, vestido con piloto y sombrero, decir: “Ojalá pudiera ser como Michael”, y hubo muchos que pensaron que se refería a Jackson. Estos son los primeros videos de la cantante que se publicaron luego de su arresto del 4 de marzo.

Britney Spears has returned to Instagram! She is spending time with her son, Jayden ✨ pic.twitter.com/WGl4SoqBTk — (Fan) Britney Crave (@britneyscrave) March 27, 2026

Britney Spears fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol en California. Según revelaron varios medios norteamericanos, la estrella del pop, de 44 años, fue detenida a las 21.30 del miércoles 4 de marzo en el condado de Ventura, y fue liberada a la mañana siguiente.

La cantante, reveló el portal TMZ, fue esposada por los agentes de tránsito de California y detenida por el departamento de policía varias horas después, alrededor de las 3 de la madrugada. Tras ser liberada, fue trasladada a un hospital para determinar su nivel de alcohol en sangre. Además, el medio norteamericano pudo averiguar que al momento de la detención estaba sola, que se encontraba en Westlake Village, cerca de su casa y que no estaba herida.

“Este fue un incidente desafortunado que es completamente imperdonable. Britney va a tomar las medidas correctas y cumplir con la ley, y con suerte este pueda ser el primer paso en un cambio largamente esperado que debe producirse en la vida de Britney. Con suerte, podrá recibir la ayuda y el apoyo que necesita en este momento difícil”, le comentó el manager de Britney, Cade Hudson, a TMZ. “Sus hijos van a pasar tiempo con ella. Sus seres queridos van a idear un plan necesario y trazado para prepararla para el éxito y el bienestar”, sumó.

Britney Spears Captura de pantalla @britneyspears

Esta no es la primera vez que Spears tiene problemas legales. En 2007, la cantante y compositora se enfrentó a cuatro cargos menores y a una condena de cárcel por conducir sin licencia y haber chocado a un auto estacionado y luego haberse dado a la fuga en Los Ángeles. Finalmente, los cargos fueron retirados; la cantante le pagó al propietario del vehículo por daños y perjuicios.

El video junto a su hijo también parece una manera de demostrar que su familia la está acompañando en este momento tan difícil de su vida.

Bajo tutela

No hay que olvidar que entre 2008 y 2021, Spears estuvo bajo la tutela de su padre, lo que le daba a Jamie Spears el control sobre sus finanzas, decisiones médicas y cualquier otro tipo de procedimiento personal y profesional. Durante mucho tiempo, Spears cuestionó públicamente esa situación y denunció que era abusiva: la cantante testificó, entre otras situaciones, que su padre la obligó a realizar la gira Piece of Me, de 2018, y su residencia en Las Vegas.

Tras una larga batalla legal y una fuerte presión del movimiento de fans #FreeBritney, en noviembre de 2021 un tribunal de Los Ángeles puso fin a la tutela y le devolvió a la artista el control total sobre su vida y su patrimonio.

Pasado un tiempo, Britney intentó rearmarse y, con el objetivo de contar su historia en primera persona, publicó en octubre de 2023 The Woman In Me, un libro que recoge sus impactantes memorias. La ganadora del Grammy reveló en la publicación que Jamie Spears la drogaba con una sustancia “muy fuerte” conocida como litio cuando no cooperaba durante los ensayos, que la obligó a ir a rehabilitación y que la amenazó con no ver a sus dos hijos si no colaboraba. Además, compartió que le exigieron tomar anticonceptivos y le prohibieron casarse o tener otro bebé.

Britney Spears y una vida convulsionada (Fuente: AP)

En ese libro también habló de los llamativos posteos que hace desde entonces en su cuenta de Instagram y que muchas veces preocupan a sus fans y a sus allegados: allí suele mostrarse con poca ropa, a veces errática, y deja ver el desorden y la suciedad de su mansión.