Bruce Campbell, actor de la saga Evil Dead, reveló que le diagnosticaron un cáncer incurable

Bruce Campbell, actor icónico del cine de terror, contó a través de un comunicado que le diagnosticaron cáncer. A sus 67 años, el protagonista de la saga Evil Dead explicó que, si bien la enfermedad que padece no tiene cura, comenzará un tratamiento para mejorar su estado de salud.

El artista decidió comunicar la situación personalmente a través de una publicación en sus redes sociales. “Hola, amigos, en estos días, cuando alguien tiene un problema de salud se lo conoce como una ‘oportunidad’, así que pensémoslo así. Tengo uno de esos, un tipo de cáncer ‘tratable’, pero no ‘curable’. Disculpen si les impacta la noticia; a mí también me impactó”, escribió.

Campbell no precisó qué tipo de cáncer le fue diagnosticado y dejó en claro que no brindará más detalles médicos al respecto. Según explicó, el anuncio responde también a cuestiones profesionales y dijo que “algunas cosas tendrán que cambiar” en su agenda.

Campbell, hace unos años en la Comic Con

Además, el intérprete anticipó que durante la próxima temporada las apariciones públicas, las convenciones y el “trabajo en general” pasarán a un segundo plano en su vida mientras se somete a un tratamiento. “Mi plan es recuperarme lo mejor posible para poder salir de gira con mi nueva película hacia finales de año”, dijo en el mismo mensaje.

“Hay varias convenciones que tengo que cancelar. Me duele mucho. Las necesidades del tratamiento y las obligaciones profesionales no siempre van de la mano”, lamentó en el comunicado.

El actor, en una escena de Noche alucinante Archivo

El actor también explicó por qué decidió hacer público su diagnóstico. “No compartí la noticia públicamente para generar empatía o recibir consejos, solo quiero adelantarme con esta información a las noticias falsas que salgan (lo cual sucederá)”, sostuvo.

Hacia el final del posteo, el actor recurrió al humor para referirse a su deseo de recuperarse pronto. “No teman, soy un viejo duro (…) y tengo un gran apoyo, así que espero estar por acá un tiempo más”, manifestó.

Bruce Campbell, encarnando a su icónico personaje en la saga Evil Dead

Ante sus palabras, cientos de fans enviaron al artista mensajes de apoyo y energía positiva para enfrentar esta etapa de lucha contra la enfermedad. “Esta no era la primera publicación que quería ver cuando me desperté. Estoy con vos en este camino, Bruce. Tomate todo el tiempo que necesites para centrarte en vos mismo y en tu tratamiento”, escribió un usuario, a lo que otros sumaron frases como: “El cáncer no tiene ninguna chance con vos. Salve al rey. Te amamos” o “¡Te deseo mucho amor y buenas vibras!”.

Campbell es considerado una figura de culto dentro del género y supo construir una carrera ligada al cine de terror gracias a su inolvidable interpretación de Ash Williams en Evil Dead, producción dirigida por su amigo y colaborador habitual, Sam Raimi.

Nacido en Royal Oak, Michigan, en 1958, Campbell es también director y productor. Participó en títulos como Crimewave, Maniac Cop y Bubba Ho-Tep, pero su nombre quedó definitivamente asociado al personaje con el que marcó a varias generaciones de fanáticos.

Bruce Campbell, una figura emblemática del género de terror

El público también lo recuerda por sus apariciones en la primera trilogía de Spider-Man, también dirigida por Raimi, donde interpretó distintos personajes. En el universo de Evil Dead, volvió a encarnar a Ash Williams en distintas entregas y recientemente realizó un trabajo de doblaje en Evil Dead: El despertar, estrenada en 2023. Además, figura como productor ejecutivo de la sexta película de la franquicia, cuyo estreno está previsto para julio de este año.

En paralelo, el actor prepara el lanzamiento de su nueva comedia, Ernie & Emma, que se estrenará en la segunda mitad del año. En este proyecto, no solo actúa, sino que también escribió y dirigió.