Lolo Poggio, de GH: el consejo de su hermana, su postura tajante contra el “hate” en redes y su mirada sobre ser influencer

Eliminada luego de tres meses de permanencia en el reality, la joven detalla qué busca para su futuro

Para LA NACION Martín Fernández Cruz Escuchar Nota

A sus 20 años, Lolo Poggio conoce de sobra el mundo de las redes y de los realities. La hermana menor de Julieta Poggio, una de las finalistas de la edición 2023 de Gran Hermano, fue una de las más recientes eliminadas de la casa en su temporada actual, aunque sabe que eso no significa que el juego termine ahí. Por ese motivo, y en diálogo con LA NACION, la influencer explica qué le significó su paso por el reality y cuáles son sus opiniones referidas al mundo de las redes.

-¿Te sorprendió ser eliminada de Gran Hermano o lo esperabas?

-El último día sentí que me iba, hasta lo hablé con mis compañeros. Pero no esperaba quedar eliminada en esta placa porque siento, incluso hoy todavía, que no era planta dentro de la casa. Igual entiendo la mirada del público, porque tal vez no tuve un relato, sin embargo estoy contenta con haber estado tres meses.

-¿Qué diferencias ves entre las dos casas de Gran Hermano, la que te tocó a vos y la de tu hermana Juli?

-La diferencia principal que veo es que por ahí en la casa de mi hermana fueron un poco más a vivir y a votar bien, y en la que estuve yo el juego se daba las veinticuatro horas y la gente se vinculaba por juego y todo tenía que ver con eso. Entonces una nunca sabía quién era genuino y quién no. Para mí, los ships fueron un juego dentro de la casa, y en la edición de mi hermana fueron cosas naturales. Es una de las mayores diferencias que veo, que fue todo más forzado, pero también te digo que nosotros tenemos mucha más conciencia de cómo se vive Gran Hermano afuera, y por eso el público en esta edición está pidiendo algo diferente.

-¿Cómo vivís el apoyo que siempre te da tu hermana y ese posteo en el que dijo que el juego también sigue afuera?

-Con mi familia no tengo más que palabras de agradecimiento, me bancan siempre en todas. Entiendo que Julieta lo dice porque ella ganó mucho acá fuera, el público la ama y ese es el premio más grande que se llevó de Gran Hermano. Sé que mi familia está siempre para mí, y eso me dio la tranquilidad para moverme dentro de la casa como a mí me parecía, porque sabía que estaban ellos del otro lado para bancarme y recibirme en caso de tener que salir, que también era una posibilidad.

-¿Cómo es tu relación con el hate en redes?

-Yo soy una persona que está expuesta desde chica, no a este nivel masivo de Gran Hermano, pero convivo con las críticas desde muy chica, y creo que aprendí a entender que el que hatea es una persona que está aburrida, sentada en su casa y que no tiene nada mejor que hacer que escribir un comentario de mierda. Además sólo el uno por ciento de los comentarios son hate, y si bien una se queda con eso, siempre es la parte menor. Yo ese tema lo llevo muy bien, a mí no me define lo que opina otra persona, tengo muy claro quien soy. Creo que el hate llega a meterse en tu cabeza cuando no tenés claras las cosas y un poco te podés creer lo que te están diciendo. Por ejemplo, a mí ahora me están diciendo planta, y de hecho salí en una placa planta, pero yo no considero haber sido planta. Considero que tuve un juego que quizás no gustó o que no generé un shipeo falso, entonces como que no tuve historia.

-¿Qué sentís que representa Gran Hermano en lo que querés para tu carrera y tu futuro?

-Primero, sin duda Gran Hermano fue un desafío personal, y también manejar emociones y ansiedad. La casa es una montaña rusa, no sabés lo que va a venir, así que fue soltar el control, salir de mi zona de confort, y esas son todas cosas que me cuestan mucho. La verdad es que fue una experiencia de vida inolvidable. No sé cómo explicar lo que se vive adentro de esa casa, los vínculos que formás, porque hay cosas que hasta que no las vivís, no las entendés. Lo sé porque lo había escuchado, pero realmente no lo entendí hasta que estuve ahí. Me alegro de haber entrado, la experiencia me dejó personas increíbles. Y en lo profesional, obviamente Gran Hermano te da mucha exposición. A mí me encanta el medio, soy artista, así que me encantaría que todo lo que venga en mi vida pueda estar asociado a todo esto.

-En lo referido al juego, ¿recibiste algún consejo de algún “hermanito” de la generación de Julieta?

-Sí, antes de entrar a la casa, Juli y Dani ”Pestañela" me aconsejaron que viviera con la cabeza ahí adentro, porque muchas veces cuando vivís con la cabeza en el afuera, te perdés de mucho. La realidad es que nadie sabe lo que se está viendo o no. También me dijeron que no iba a poder resolver lo que se estuviera diciendo afuera estando adentro. Así que me pidieron que disfrutara mucho de la experiencia y soltara la cabeza.

-Cuando escuchás personas más grandes diciendo que ser influencer no es un valor en sí mismo, ¿vos qué pensás?

-Creo que en Gran Hermano quedó claro, aunque la gente se aburrió, que los jóvenes éramos los que llevábamos la bandera de los valores. Creo que decir algo así es prejuzgar a la juventud. Nosotros nos plantamos a defender las cosas en las que creíamos, y muchos adultos flaquearon en ese sentido y se contradijeron más de una vez, mientras que los más congruentes fuimos los jóvenes. Y en cuanto a lo de las redes, para mí son una de mis fuentes de trabajo y ser influencer me parece que es algo que se subestima mucho. La gente a veces no sabe que eso es algo que lleva mucho tiempo y esfuerzo.

-¿A quiénes extrañaste cuando estabas adentro de la casa de Gran Hermano?

-A mis papás y a mis hermanos, porque son las personas con las que consulto la vida y ahí me encontraba sola tomando decisiones. Ellos son mis personas de confianza y quienes me contienen, pero no tengo dudas que ellos estaban del otro lado esperándome, haciéndome el aguante. Igual siempre los sentí muy cerca.

-Si hoy alguien te dijera “te equivocaste al entrar en Gran Hermano”, ¿Qué le dirías a esa persona?

-Le respondería que definitivamente no me equivoqué. Esa fue una de las experiencias más increíbles de mi vida. Es inexplicable, pocos lo pueden vivir. El día de mañana le voy a poder decir a mis hijos que estuve en Gran Hermano. Siento que me podría haber equivocado si hubiese hecho algo en lo que no hubiese sido fiel a mi misma. Por eso, todos los días elegí ser fiel a mí misma, más allá del show, porque sé que de no haberlo sido tal vez sí me podría haber arrepentido.

-Entre tanta exposición, ¿qué es lo que te gusta hacer y que se lo escondés al afuera?

-Yo amo cocinar y creo que en la casa se me vio alguna que otra vez cocinando. También me gusta bordar y hacer manualidades. Pero creo que en la casa se vio un poco ese costado mío más relajado. En parte entré un poco para eso, porque en las redes me muestro siempre en pose, porque una sube la mejor foto. Las redes son la mejor foto, por eso no hay que compararse, por eso quise entrar a la casa y ser yo las veinticuatro horas. Quería que se viera quién soy realmente.