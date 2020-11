Cachete Sierra habló de los rumores de romance con Cande Molfese: "Hay una relación de mucho cariño", dijo el participante de Cantando 2020

Es el joven más sexy de Cantando 2020. Si bien no cuenta con demasiadas habilidades para el canto, Agustín Sierra se convirtió en el imbatible del certamen de eltrece, eliminando en el teléfono a varios de sus compañeros. Tras hablar de su último triunfo frente a Lizardo Ponce, Cachete hizo referencia a su estado sentimental y fue piropeado por Graciela Alfano en plena entrevista.

"A mí me gusta comer jóvenes. Lo que está bueno está bueno siempre y cuando sea mayor de edad", comentó la nueva angelita que se volvió a reincorporar a Los ángeles de la mañana este lunes. Y sin ningún tipo de pudor, Alfano miró a cámara para hablarle directamente al entrevistado: "Cachete, a mi me gustás, me parecés que estas muy fuerte, te lo digo así. Si fuera jurado te pondría siempre 10".

Sonrojado por el comentario de la actriz, el galán de Sex virtual le agradeció por sus palabras y advirtió que nunca lo habían encarado así. "No me pasó nunca. Sí alguna que otra situación en la calle con alguna fan que te pone medio incomodo, pero nada fuera de lo normal", señaló aún sorprendido por la confesión de Alfano.

En medio de varios piropos cruzados, Agustín aseguró que está solo y desmintió los rumores de romance con Cande Molfese. "No hay nada, nada. Yo no tengo nada que ver con su ruptura. No me metan a mí", lanzó en referencia a las versiones de que la influencer no le habría dado una segunda oportunidad a su ex, el actor y cantante Ruggero Pasquarelli.

Ante las sospechas de las "angelitas" que aseguraban "tener data" al respecto, el ex Chiquititas confesó: "Hay una relación de muchos años, de mucho cariño. Me van a cruzar con Cande comiendo, tomando algo pero eso no quiere decir nada".

