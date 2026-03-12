MasterChef Celebrity: entre lágrimas, dos participantes se quedaron afuera del programa, a un paso de la semifinal

En el programa del martes, los ocho participantes de MasterChef Celebrity que llegaron a estas instancias finales debieron cocinar un plato libre, con pulpo como protagonista, y además, grisines de queso. Este miércoles, recibieron sus devoluciones y dos de ellos, los que según el criterio de los miembros del jurado, presentaron los peores platos, quedaron afuera del programa.

Pero antes de comenzar, Wanda Nara, la conductora, preguntó, refiriéndose al pulpo: “¿Todos tienen la misma cantidad de manitos?“, refiriéndose a los ocho tentáculos. Y, por supuesto, despertó la risa de todos los presentes.

La primera en pasar al frente con su pulpo con aceite de azafrán, crema de puerros, criolla y papa hervida fue Emilia Attias. “El pulpo está muy bien cocido. Mantuvo su textura y está crocante. Me gustó la crema de puerros y la papa, que está casi en punto cremoso”, considero Donato de Santis, luego de probar la presentación.

“Bien el pulpo, no me gusta la textura de la crema de puerros, pero sí el sabor“, agregó Damián Betular. Y Germán Martitegui cerró: ”El pulpo tiene una cocción perfecta. En cuanto a la crema de puerros, coincido: está muy bien el sabor, pero el puerro tienen filamentos y quedaron ahí. La papa, la verdad, que es un logro".

Después llegó el turno de Claudio “Turco” Husaín, que presentó pulpo con puré de coliflor, criolla y coral de pimentón. “El puré, muy bien; la verdad es que está muy bien de sabor y tiene unos tropezones de coliflor que son interesantes. Pero lo mejor es el pulpo: está muy bien de sabor y de cocción, pero no sé si me gusta tanto la criolla”, indicó Betular.

“Muy buena presentación. Me gusta el coliflor porque quedó como un cuscús y el punto del pulpo está maravilloso. El aceite de pimentón podría tener un poco más de sabor, o podría estar un poco más presente. Quizás, hubiese sido perfecto un plato con más pimentón y menos criolla”, aseguró Martitegui. Donato coincidió: “Creo que es tu mejor presentación. Es crocante, tiene color, textura y una buena estructura. Para mí, la cocción del pulpo está una décima atrasada, pero se banca la mordida”.

Maxi López, a su vez, presentó una preparación que denominó “pulpo deconstruido”. “Por lo general yo lo como como un tartar, con las papas abajo, armadito. Y acá lo desarmé todo”, explicó el exfutbolista. “El pulpo está bien cocido en el centro y la parte de afuera está como gelatinosa. No sé qué puede haber causado ese efecto. Las papas están confitadas, están sabrosas, pero todo está un poco salado”, señaló Martitegui en su devolución.

“Es interesante lo que propusiste. Ojo con la sal”, acordó De Santis. Y Betular agregó: “Buena presentación. Están muy bien los puntos de cocción; la papa la confitaste realmente. Para mí no te ayudó el corte, por ahí deberías haber dejado el tentáculo entero. Eso le hubiera dado más relevancia al plato”.

Inmediatamente después, Agustín “Cachete” Sierra, pasó al frente con su pulpo a la gallega con puré, chimichurri y aceite de ajo. “Definitivamente hay una nube de ajo que no está mal, pero la textura del pulpo me excita al punto de que quiero seguir comiendo”, indicó Donato.

“La construcción del plato está bien, el puré te quedó bastante bien; la idea está bien. Pasó algo con la cocción del pulpo: le faltan unos minutos de cocción”, señaló el maestro pastelero. Y Martitegui, en tanto, expresó: “El plato está muy sabroso, el puré está muy bien, los pimentones quedan bárbaro y el aceite también, pero la textura del pulpo es difícil”.

Marixa Balli preparó pulpo frito, empanado en sémola, ensalada de verdes con remolacha encurtida y mayonesa con polvo de algas. “Nunca comí pulpo frito en mi vida, y está muy bien. Estuviste muy atrevida, y sin darte cuenta todos los cítricos que agregaste ayudan a la fritura y combinan muy bien con la salsa cremosa. Hay un buen balance de sabores”, ponderó Betular.

“La cocción resultó muy bien, fuiste muy inteligente al elegir los tentáculos más chiquitos. Se siente la sémola. Te felicito por esta mezcla natural. Así se cocina”, siguió Donato con los elogios. Y Martitegui fue aún más allá: “Te voy a robar la receta. Tiene sabores de un plato de restaurante”.

Luego llegó el turno de la Reini y su risotto negro de pulpo con alioli, caviar y huevas de salmón. “Muy bueno el sabor del arroz. Me parece que la mezcla sumó y los pulpos en el arroz están maravillosamente en el punto correcto. Sin embargo, el tentáculo grande está ligeramente chicloso”, observó Martitegui.

“Es inteligente y compleja a la vez la elección del risotto. Riesgosa la combinación de caldo shitake y el de pulpo, porque son intensos, pero te salió bien. El arroz está cocido al dente y el grisín es satisfactorio”, agregó Donato. Y Betular consideró: “Hay una buena construcción estética del plato y una buena ejecución. Lo que sobra es el plato hondo”.

En anteúltimo lugar pasó Evangelina Anderson, que presentó pulpo a la gallega en versión tapas. “Hay una presencia de sal importante, y junto con el picante se vuelven un poco invasivos. El final del tentáculo está cocido, pero la parte que le sigue tiene una consistencia gelatinosa”, indicó el chef italiano.

“Hay una buena construcción de la idea. Hay una parte a la que le falta cocción y otra que está bien. La papa está correcta”, sumó Betular. Y Martitegui fue por el mismo camino: “No termino de amigarme con los palitos que le pusiste, y hay algo con la sal... El pulpo ya es salado, porque viene del mar”.

Quien cerró la ronda de devoluciones fue Ian Lucas, que decidió acompañar el pulpo con salsa de pimentón, y puré de batata y de remolacha. “Está muy bien la cocción del pulpo. Me gusta la remolacha, pero no tanto el puré de batata”, indicó Betular. “Me atrevería a decir que es el pulpo mejor cocinado de la noche. La lactonesa no me gustó nada, está muy salada”, sintetizó Martitegui, y Donato aseguró que los sabores eran “buenos”.

Solo faltaba saber quiénes, de acuerdo a su desempeño, pasarían a la siguiente ronda y quiénes quedarían en carrera. Después de deliberar, los miembros del jurado anunciaron que quienes no participarían de la próxima instancia serían Sierra y Anderson.

Muy emocionados, ambos tuvieron su momento para despedirse y compartir sus sensaciones frente a sus compañeros y el jurado, pero fue Sierra quien se mostró más dolido con tener que abandonar las cocinas del certamen en este punto definitorio.

“Esta etapa la voy a guardar en el baúl de los recuerdos más lindos de mi vida. Me emociono porque realmente me hizo muy bien estar acá. Wanda, gracias por insistirme para que venga. Conocí gente maravillosa que hicieron que una etapa muy difícil de mi vida se convierta en felicidad y diversión. Me voy superfeliz. Estoy muy contenta de haber llegado hasta acá. Obviamente, uno siempre quiere un poquito más y eso también es una frustración”, señaló Evangelina, con lágrimas en los ojos.

Cachete, a su vez, indicó: “Quiero agradecerles a todos, a mis compañeros que son lo más, a todos los que ya no están... La verdad que es un programa en el que, desde que entrás hasta que te vas, te tratan muy bien. Me duele, porque siempre laburo para hacer lo mejor. Hoy no sé qué pasó. Y este creo que es un mensaje muy sincero para los que miran en casa o comentan en la calle: un plato malo te deja fuera. Y lamentablemente, fue hoy. Me emociona irme y no haber cumplido con lo que quería, pero me voy cien por ciento agradecido y en paz”.

De este modo, Maxi López, el Turco Husaín, la Reini Gonet, Ian Lucas, Emilia Attias y Marixa Balli siguen en carrera hacia la gran final del reality de cocina.