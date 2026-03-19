MasterChef Celebrity: en medio de la gran final, uno de los miembros del jurado se despidió para siempre del programa

Este miércoles comenzó la gran final de esta edición de MasterChef Celebrity. Con la conductora, Wanda Nara, y los miembros del jurado vestidos de gala, los dos mejores participantes de la temporada, Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet, debieron enfrentar el último de los desafíos para llevarse el título, un equipamiento completo de cocina y comedor y 50 millones de pesos.

Sofía "La Reini" Gonet junto a Ian Lucas, los dos finalistas de MasterChef Celebrity Adrian Diaz Bernini

“Fue un camino larguísimo en el que pasamos por miles de pruebas. Este momento es único en mi vida, así que lo quiero disfrutar y pasarla bien”, indicó el influencer, al comienzo del programa. Y agregó: “Siento que en este tiempo cambió hasta mi personalidad. En este proceso viví muchas cosas nuevas, aprendí, crecí mucho y maduré. Siempre me gustó cocinar, pero lo hacía por instinto de supervivencia, para comer en mi casa. Y hoy en día lo disfruto muchísimo. Cuando entré por primera vez al estudio pensé: ‘¡Qué locura debe ser llegar a la final y competir uno a uno’. Lo visualicé y me propuse ‘matarme’ para conseguirlo, y llegó”.

La Reini en plena preparación de su puré de humita Adrian Diaz Bernini

La Reini, a su vez, hizo su aparición en el estudio envuelta en la Bandera Argentina. “Estoy muy nerviosa, pero lo estoy disfrutando. Desde que empezó el programa es una locura lo que pasa con la gente. Recibimos mucho amor. Hay personas que nos esperan a la salida del estudio. Hoy vino Sofi, no La Reini. Vine más tranquila, ordenada. Estoy nostálgica y sensible, una parte de mí que detesto mostrar”.

Ian Lucas concentrado en su preparación Adrian Diaz Bernini

Y antes de dar por comenzado el último desafío, tomaron la palabra los miembros del jurado. “Hay muy pocas ocasiones en las que nosotros podemos tomarnos algunas licencias. Ahora, antes de que empiece la final, yo me voy a tomar algunas. Les quiero decir que ustedes no están acá por casualidad ni por suerte, están acá porque se lo merecen. Estamos muy orgullosos de lo que lograron; de su tenacidad, de su esfuerzo, de cómo estudiaron, de cómo se comportaron”, empezó expresando Germán Martitegui.

Y continuó: “MasterChef representa muchas cosas: es entretenimiento, lo ve toda la familia, lo ven todas las edades. Pero también muestra el ejemplo de cómo esforzándose y trabajando se puede llegar. Ustedes dos hoy son un ejemplo para todo un país, de que se puede llegar a donde uno se proponga”.

La Reini con sus familiares Adrian Diaz Bernini

Donato de Santis fue por el mismo camino: “Son un ejemplo de que todo lo que uno puede alcanzar, y de que no todo es reflectores y televisión; es la determinación de querer hacer y tener un objetivo. Les deseo lo mejor. La cocina es amor, pero también tiene un poquito de diversión, y eso quiero que hagan esta noche”.

“Esta es una competencia con uno mismo. Seguramente, hubo momentos en los que dijeron: ‘Hasta acá llego, no puedo más’. Volvieron a estudiar, a cronometrar para esta gran final y para hacerle honor a este oficio que tanto amamos. Para nosotros es un placer verlos cocinar como hoy van a cocinar, porque seguramente la van a romper y nos van a hacer muy difícil el trabajo de decidir quién es el ganador o la ganadora de esta edición que fue increíble. Disfrútenlo. Queremos que compitan y saquen lo mejor de ustedes”, cerró Damián Betular.

Luego Wanda le dio la bienvenida al estudio a algunos de los otros participantes de esta temporada: Emilia Attias, Marixa Balli, Evangelina Anderson, Julia Calvo, Miguel Ángel Rodríguez, Agustín “Cachete” Sierra, Esther Goris, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo, Eugenia Tobal, Walas, Luis Ventura, Andy Chango, Maxi López, Claudio “Turco” Husaín, Claudia Villafañe (quien estuvo en reemplazo de López) y el Chino Leunis. Pero ellos no fueron los únicos que presenciaron la final en vivo: también hubo un lugar especial para los familiares de Ian Lucas y La Reini.

Entonces sí, ya con los participantes en sus estaciones, Martitegui dio a conocer la última consigna de esta temporada: “Hoy van a tener sus últimos 120 para preparar un menú de tres pasos que cada uno pensó y soñó, y está practicando desde hace tanto tiempo”.

“Recuerden: esta es la noche para la que se prepararon desde que arrancó la competencia. Van a tener que realizar un menú de tres pasos con un hilo conductor, que nos cuente una historia completa, desde la entrada hasta el postre”, sumó Betular.

Y Donato cerró: “Este menú va a consistir en entrada, plato principal y postre. Y por última vez les voy a recordar que tienen los clásicos tres minutos para ir al mercado a buscar los ingredientes”.

Ian Lucas, con su familia Adrian Diaz Bernini

En el caso de Ian Lucas, la idea era presentar de entrada una fainá casera con provolone, morrones asados y anchoas. De plato principal, una milanesa de tomahawk con fideos caseros; y de postre, arroz con leche. “El hilo conductor es la mesa de mi infancia”, reveló.

“Quería un menú con identidad argentina; usar ingredientes que nos recuerden a los sabores de nuestro país”, indicó, a su vez, La Reini. Su menú incluyó una trucha patagónica curada con ensalada de mix de verdes con salsa criolla y vinagreta; vieiras con puré de humita con aceite de chalas y postre, una brûlée de higos con dulce de leche y base de masa sableé.

Evangelina Anderson, Andy Chango, Susana Roccasalvo, Cachete Sierra, Emilia Attias y el Chino Leunis siguen las alternativas de la gran final Adrian Diaz Bernini

En ese momento, Donato interrumpió a la conductora, que quería dar por comenzado el desafío. “Te voy a pedir tres minutos para decir algo personal. Hice diez ediciones, con esta, en las que la pasé espectacular, pero lo que quiero decir es que ha llegado el momento de hacer un paso al costado, así que decidí que esta es mi última participación”.

Desde el balcón, Julia Calvo, Claudia Villafañe, Esther Goris, Walas y Luis Ventura alentaron a los finalistas Adrian Diaz Bernini

Ante la sorpresa de todos los presentes, el chef italiano siguió: “Quiero agradecerle a mis compañeros de vida, de gastronomía, dos grandes profesionales. A vos, Wanda, una persona increíble con un gran corazón, una gran generosidad y una excelencia que va más allá de todo. A ellos, los finalistas, a todos los exparticipantes y a todo el equipo, desde los que están en la recepción hasta las más altas esferas. Y al público, que siempre tuvo críticas buenas, constructivas, que siempre me acompañó durante todo este tiempo”.

Después de los saludos correspondientes, La Reini y Ian Lucas entraron al mercado, pero el tiempo no le alcanzó a la participante, que no llegó a agarrar cebollas. Sin embargo, tuvieron una buena noticia: el mercado seguiría abierto durante toda la prueba.

Pero como viene ocurriendo desde que Gran Hermano Generación Dorada desembarcó en la pantalla de Telefe, el capítulo fue desdoblado. Por eso, el programa de este miércoles finalizó cuando los finalistas terminaron de cocinar, y para conocer las devoluciones del jurado, y sobre todo quién es el vencedor, los televidentes deberán esperar hasta este jueves.